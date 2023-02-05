Утром россияне массированным огнем обстреляли Чернобаевку, есть раненый, - ОВА. ФОТОрепортаж

5 февраля, около 5 утра, враг массированным огнем накрыл Чернобаевку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Вражеские снаряды повредили 6 жилых домов. Также разрушения получили и жизненно важные коммуникации - электролинии, газопровод и водопровод.

Из-за российских обстрелов один человек получил ранения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне обстреляли Чернобаевку и Камышаны в Херсонской области, пострадали 4 человека, - ОВА. ВИДЕО







