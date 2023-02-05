Утром россияне массированным огнем обстреляли Чернобаевку, есть раненый, - ОВА. ФОТОрепортаж
5 февраля, около 5 утра, враг массированным огнем накрыл Чернобаевку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Вражеские снаряды повредили 6 жилых домов. Также разрушения получили и жизненно важные коммуникации - электролинии, газопровод и водопровод.
Из-за российских обстрелов один человек получил ранения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий05.02.2023 15:06 Ответить Мне нравится 6
Tierre
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Йцу Кенг #461207
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Вадим Владимирович #550978
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Вадим Владимирович #550978
показать весь комментарий05.02.2023 15:56 Ответить Мне нравится 0
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