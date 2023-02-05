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Утром россияне массированным огнем обстреляли Чернобаевку, есть раненый, - ОВА. ФОТОрепортаж

5 февраля, около 5 утра, враг массированным огнем накрыл Чернобаевку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Вражеские снаряды повредили 6 жилых домов. Также разрушения получили и жизненно важные коммуникации - электролинии, газопровод и водопровод.

Из-за российских обстрелов один человек получил ранения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне обстреляли Чернобаевку и Камышаны в Херсонской области, пострадали 4 человека, - ОВА. ВИДЕО

Утром россияне массированным огнем обстреляли Чернобаевку, есть раненый, - ОВА 01
Утром россияне массированным огнем обстреляли Чернобаевку, есть раненый, - ОВА 02
Утром россияне массированным огнем обстреляли Чернобаевку, есть раненый, - ОВА 03
Утром россияне массированным огнем обстреляли Чернобаевку, есть раненый, - ОВА 04

обстрел (27292) Чернобаевка (69) Херсонская область (4792)


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Українські контрбатарейні радари (виробництва США), звісно ж, оперативно показали звідки вівся масований вогонь, і українські артилеристи знищили позицію і техніку кацапів у відповідь, чи не так?
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05.02.2023 15:06 Ответить
А у нас прямо стільки цих радарів, що можна закрити ними весь фронт?
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05.02.2023 15:20 Ответить
классика жанра.....
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05.02.2023 15:54 Ответить
Конец коллекционера часов.
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05.02.2023 15:58 Ответить
Такое впечатление что контрбатарейных радаров и притулиного спутника нет вообще.
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05.02.2023 15:56 Ответить
 
 