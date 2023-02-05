ВСУ ликвидировали российского командира бригады спецназовцев, полковника Полякова, - блогер. ФОТО
2 января украинские воины ликвидировали полковника российской армии, командира отдельной бригады специального назначения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
Он отметил: "Успешно демобилизован 02.02.2023 г. командир 14-й ОБрСпН полковник Сергей Поляков. Слава Нации".
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+56 Leshek
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+34 Йцу Кенг #461207
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+21 Владимир Николенко #234291
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)))
Проте у новині написано: "2 січня українські воїни ліквідували полковника російської армії, командира окремої бригади спеціального призначення",
І далі
"Успішно демобілізований 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергій Поляков. Слава Нації"
Я бачу протиріччя. Мабуть все ж таки повинно бути написано "2 лютого"
Земля йому скловатою.
Дай Бог не останній