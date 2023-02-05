ВСУ ликвидировали российского командира бригады спецназовцев, полковника Полякова, - блогер. ФОТО

2 января украинские воины ликвидировали полковника российской армии, командира отдельной бригады специального назначения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Успешно демобилизован 02.02.2023 г. командир 14-й ОБрСпН полковник Сергей Поляков. Слава Нации".

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