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ВСУ ликвидировали российского командира бригады спецназовцев, полковника Полякова, - блогер. ФОТО

2 января украинские воины ликвидировали полковника российской армии, командира отдельной бригады специального назначения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Успешно демобилизован 02.02.2023 г. командир 14-й ОБрСпН полковник Сергей Поляков. Слава Нации".

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ВСУ ликвидировали российского командира бригады спецназовцев, полковника Полякова, - блогер 01

Автор: 

армия РФ (19331) ликвидация (3572) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+56
Дохлые офицеры это хорошо. Пьяного быдла в их ипенях еще много можно забрить , а вот офицера нужно готовить.
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05.02.2023 19:04
+34
стоишь над сковородкой и думаешь - разбивать, или нет? 17 гривен *****! я уже молчу - одно, или два? ))
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05.02.2023 19:06
+21
Це особливо небезпечний вид гівна,той хто гонить кацапів на забій,має викликати жах більший ніж страх Смерті.
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05.02.2023 19:14
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Вже приїдаються асоціації з яйцями!
)))
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05.02.2023 19:02 Ответить
стоишь над сковородкой и думаешь - разбивать, или нет? 17 гривен *****! я уже молчу - одно, или два? ))
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05.02.2023 19:06 Ответить
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05.02.2023 19:15 Ответить
пройшли часи коли яйця лотками жерли
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05.02.2023 19:23 Ответить
Если бы это было так просто, я бы купилa тебе пачку яиц.
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05.02.2023 20:15 Ответить
если бы ты купила мне пачку яиц, я бы на тебе женился! ))
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05.02.2023 20:35 Ответить
Хах забавно, я никогда не получалa такого предложения..))
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05.02.2023 23:12 Ответить
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06.02.2023 07:27 Ответить
я сам в шоке! еще несколько дней назад такое предложение, с моей стороны, было бы немыслимым! ))
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06.02.2023 10:10 Ответить
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05.02.2023 20:29 Ответить
Та не драматизируйте. Нам же объяснили - это ж за килограмм 17 грн.
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05.02.2023 23:22 Ответить
Дохлые офицеры это хорошо. Пьяного быдла в их ипенях еще много можно забрить , а вот офицера нужно готовить.
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05.02.2023 19:04 Ответить
Цікаво... чим саме відрізняється кацапський офіцер від решти кацапського бидла коли моральні якості одні і ті ж самі...
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05.02.2023 19:08 Ответить
Це особливо небезпечний вид гівна,той хто гонить кацапів на забій,має викликати жах більший ніж страх Смерті.
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05.02.2023 19:14 Ответить
Там же всі алкодегенерати і у них улюблена приказка "Я начальнік - ти дурак. Ти начальнік - я дурак." Ніякої принципової різниці не існує. Жах у них викликає не якесь окреме а чмо, а система в якій вони народжуються, животіють і здихають...
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05.02.2023 19:19 Ответить
Так я і кажу що він важливий гвинтик цієї системи.той хто примушує йти на Смерть.мобіків море а таких козлів які без проблем стріляють їм у спини ще потрібно виховати.
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05.02.2023 19:47 Ответить
Отличается навыками , опытом убивать и способностью организовать и научить призванное быдло убивать украинцев . 4 года военного училища, даже самый тупой что-то почерпнул , ну и до полкана дорасти тоже время нужно. Я не про моральные качества , а про профессиональные.
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05.02.2023 19:41 Ответить
Тим і відрізеяється , що це ахвіцер який знає більше рядового бидла . І до полкана доріс це теж вартує Тим більш комбриг
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05.02.2023 21:51 Ответить
А як Вам "класика" - "Как одел я портупею я тупею и тупею..."
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05.02.2023 23:33 Ответить
Ага " Чем больше в армии дубов , тем крепче наша оборона " СССР
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06.02.2023 11:23 Ответить
вылитый фантомас
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05.02.2023 19:04 Ответить
Ну це так,зовні, а взагалі звичайний під..ас
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05.02.2023 19:07 Ответить
мріяв про пагони генерала... по факту тільки хрипіння кобздона.
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05.02.2023 19:06 Ответить
Дуже добре!
Проте у новині написано: "2 січня українські воїни ліквідували полковника російської армії, командира окремої бригади спеціального призначення",
І далі
"Успішно демобілізований 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергій Поляков. Слава Нації"
 Я бачу протиріччя. Мабуть все ж таки повинно бути написано "2 лютого"
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05.02.2023 19:09 Ответить
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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05.02.2023 19:09 Ответить
Не ображайте свиней (хороші і корисні тваринки). Просто - здохло кацапське БИДЛО.
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05.02.2023 19:19 Ответить
згоден-тепер ця кацапська свиня сала хорошою бо здохла...
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05.02.2023 19:26 Ответить
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05.02.2023 19:14 Ответить
це той самий кацап що знущався з наших полонених, прострілював їм руки і ноги
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05.02.2023 19:15 Ответить
Та иому якось пох - мозгів то нема .
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05.02.2023 19:15 Ответить
с 2016 года ***** искал приключений в Украине - сдохла сволота...
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05.02.2023 19:16 Ответить
Отличная новость!🔥🔥🔥
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05.02.2023 19:17 Ответить
Утилізація шакалів дуже добра справа.
Земля йому скловатою.
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05.02.2023 19:18 Ответить
Так січня чи лютого ?
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05.02.2023 19:20 Ответить
Какаразница, главное шо ласты загнул.
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05.02.2023 19:28 Ответить
Надоело наплевательское отношение журналистов к работе.
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05.02.2023 19:36 Ответить
Плешивый ушлёпок сдох. Душонка говенная сруская в Пекло, на концерт Кобздуна.
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05.02.2023 19:21 Ответить
Только что проснулся. С бодуна и не понял. Какого серуна завалили? А зачем всем об этом знать? Интересный наш народ...
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05.02.2023 19:22 Ответить
Некоторым приятно.
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05.02.2023 19:29 Ответить
Ну-у... Мелочь, а приятно... Зачем лишать себя и близких удовольствия?
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05.02.2023 19:37 Ответить
Ты только что проснулся с бодуна и сразу зарегистрировался на цензоре?
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05.02.2023 20:02 Ответить
Тоже обратил внимание . Ага, прямо таки алгоритм такой : после пьянки, не бутылку пива открыть или сто грамм на опохмел дернуть, а сразу на Цензор регаться . Говорят помогает при похмельном синдроме.
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05.02.2023 21:01 Ответить
Думаю, что погоняло у него было - "череп".....
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05.02.2023 19:34 Ответить
Собаці.....
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05.02.2023 19:35 Ответить
Але ********* у них всіх свинячі
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05.02.2023 19:47 Ответить
Дохлий паалковнік.
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05.02.2023 20:04 Ответить
спецуры полкан- прировнять можно к ген лейтенанту
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05.02.2023 20:17 Ответить
В скріні говорять, що 2 ЛЮТОГО дембельнули...
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05.02.2023 20:05 Ответить
А когда первого?
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06.02.2023 13:55 Ответить
"2 січня українські воїни ліквідували ..." - це в статті. А в скрінах - 2 лютого.
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07.02.2023 01:36 Ответить
Здох падла.
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05.02.2023 20:06 Ответить
Зачьотний полкан цього року відлік старших офіцерів відкрив
Дай Бог не останній
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05.02.2023 20:08 Ответить
Фантомас угомонился...
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05.02.2023 20:52 Ответить
Здох кацап- та і йух з ним. Дохлих кацапів багато не буває.
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05.02.2023 20:54 Ответить
как полковник космических войск может гибнуть не реально
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05.02.2023 21:46 Ответить
gut
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06.02.2023 00:19 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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06.02.2023 10:47 Ответить
почему-то именно кацапсинская фамилия поляков вызывает только омерзение... побольше бы поляковых подохло...
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06.02.2023 11:52 Ответить
Гришку Котовского таки вальнули!
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06.02.2023 13:54 Ответить
Какая отвратительная рожа (с)
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06.02.2023 18:00 Ответить
 
 