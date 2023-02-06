Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, грабившему имущество гражданских в оккупированном селе на Киевщине, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры установлено и сообщено о подозрении военнослужащему 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 во время оккупации с. Обуховичи Вышгородского района, подозреваемый проник в один из частных домов. Совместно с сотрудниками он там базировался и проживал в течение всего периода оккупации.

"Убегая из Киевщины, оккупант вместе с другими военнослужащими похитил из дома бензиновый генератор, бытовую технику и инструменты. Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Читайте также: Резников о возможном наступлении оккупантов: "Это может быть восток и юг"