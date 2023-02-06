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Новости Фото Война
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Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, грабившему имущество гражданских в оккупированном селе на Киевщине, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры установлено и сообщено о подозрении военнослужащему 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 во время оккупации с. Обуховичи Вышгородского района, подозреваемый проник в один из частных домов. Совместно с сотрудниками он там базировался и проживал в течение всего периода оккупации.

"Убегая из Киевщины, оккупант вместе с другими военнослужащими похитил из дома бензиновый генератор, бытовую технику и инструменты. Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

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Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, грабившему имущество гражданских в оккупированном селе на Киевщине, - Офис генпрокурора 01

армия РФ (19358) мародерство (461) подозрение (491) Офис Генпрокурора (2476)


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Його вже затримали?
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06.02.2023 12:15 Ответить
Морду ліца для чого закрили, щоб ніхто не впізнав?
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06.02.2023 12:15 Ответить
Это ещё не самое хужее,что происходило в Киевской области.....
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06.02.2023 12:16 Ответить
Свинособак кацапских надо только убивать,независимо от пола и возраста.
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06.02.2023 12:17 Ответить
А інші військові РФ , в кількості до 300 тисяч, що роблять зі зброєю на території України? Приїхали "музеї" подивитись?
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06.02.2023 12:46 Ответить
самое лучшее подозрение это свинцовая пуля в тупой лоб
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06.02.2023 13:39 Ответить
 
 