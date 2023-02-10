В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения, - ГСЧС. ФОТО
В Турции украинские спасатели обследовали 110 зданий и разобрали 52 завала после мощного землетрясения для поиска пострадавших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в фейсбуке.
"Помощь Турции: с начала проведения работ спасателями ГСЧС уже обследовано 110 зданий, разобрано 52 завала, оказана медицинская помощь одному ребенку, деблокированы тела 4 погибших (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что работы продолжаются.
Международную помощь Турции оказали 90 стран. В рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза направлено 38 городских поисково-спасательных команд, включая Польшу, Францию, Германию, Чехию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие страны Евросоюза.
Всего к поисково-спасательной операции привлечены 141 тыс. человек. Среди которых – спасатели, пожарные, медики, военнослужащие, полиция, представители службы безопасности, волонтеры.
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А до путлера та ін. мразоти у Господа любов?
Он Іран же з українцями не друже, а навпаки. І його ніяка боженька не наказала. Мабуть дружити з кацапами то богоугодноє.
Чим ця логіка гірше?
Тобто для вас було цілком логічним і рівнозначним зустрічне гіпотетичне припущення, що землетрус в Сирії і Туреччині стався через дружбу цих країн з Україною.
https://twitter.com/i/status/1623740308851765249
-из Азербайджана (725 человек),
-Израиля (450),
-Индии (252),
-Франции (204),
-Турецкой республики Северного Кипра (200).
- 21 стран ЕС, (1650)