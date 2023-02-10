В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения, - ГСЧС. ФОТО

В Турции украинские спасатели обследовали 110 зданий и разобрали 52 завала после мощного землетрясения для поиска пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в фейсбуке.

"Помощь Турции: с начала проведения работ спасателями ГСЧС уже обследовано 110 зданий, разобрано 52 завала, оказана медицинская помощь одному ребенку, деблокированы тела 4 погибших (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что работы продолжаются.

Международную помощь Турции оказали 90 стран. В рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза направлено 38 городских поисково-спасательных команд, включая Польшу, Францию, Германию, Чехию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие страны Евросоюза.

Всего к поисково-спасательной операции привлечены 141 тыс. человек. Среди которых – спасатели, пожарные, медики, военнослужащие, полиция, представители службы безопасности, волонтеры.

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