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В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения, - ГСЧС. ФОТО

В Турции украинские спасатели обследовали 110 зданий и разобрали 52 завала после мощного землетрясения для поиска пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в фейсбуке.

"Помощь Турции: с начала проведения работ спасателями ГСЧС уже обследовано 110 зданий, разобрано 52 завала, оказана медицинская помощь одному ребенку, деблокированы тела 4 погибших (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что работы продолжаются.

Международную помощь Турции оказали 90 стран. В рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза направлено 38 городских поисково-спасательных команд, включая Польшу, Францию, Германию, Чехию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие страны Евросоюза.

Всего к поисково-спасательной операции привлечены 141 тыс. человек. Среди которых – спасатели, пожарные, медики, военнослужащие, полиция, представители службы безопасности, волонтеры.

Читайте также: Число погибших от землетрясения в Турции и Сирии достигло 19 тыс.

В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения, - ГСЧС 01

В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения, - ГСЧС 02
В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения, - ГСЧС 03
В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения, - ГСЧС 04

Автор: 

землетрясение (659) Турция (3379) ГСЧС (4982)


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Топ комментарии
+5
Мені скинули відео де сотні котів бігали по вулицях Турції в ніч перед землетрускою.
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10.02.2023 23:25
+2
китайцям давати не треба будувати тут взагалі нічого, вони комуняки, а які з них будівельники ми вже знаємо. Крім того з нашіми корупціонерами, ми ще й будемо винні ціле життя.
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10.02.2023 23:31
+2
У нас тоже в середине 2000-х в строительный бум налепили многоетажек из чего попало и кто попало. Приходилось видеть дома где строители- фасадники закладывали трещины в стенах величиной с кулак пенопластом и пеной.
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10.02.2023 23:32
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Мені скинули відео де сотні котів бігали по вулицях Турції в ніч перед землетрускою.
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10.02.2023 23:25 Ответить
Там по идее не только коты должны были бегать или не обычно себя вести. Животные часто заранее ощущают каким то образом природные катастрофы.
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10.02.2023 23:31 Ответить
Есть это видео? Очень буду признателен за ссылку
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11.02.2023 00:04 Ответить
в общем, давать туркам строить дома не рекомендуется. хотя как и кто у нас - тоже хз, благо приличных землетрясений не было. а так за бабло наверное и в болоте построят.
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10.02.2023 23:25 Ответить
китайцям давати не треба будувати тут взагалі нічого, вони комуняки, а які з них будівельники ми вже знаємо. Крім того з нашіми корупціонерами, ми ще й будемо винні ціле життя.
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10.02.2023 23:31 Ответить
У нас тоже в середине 2000-х в строительный бум налепили многоетажек из чего попало и кто попало. Приходилось видеть дома где строители- фасадники закладывали трещины в стенах величиной с кулак пенопластом и пеной.
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10.02.2023 23:32 Ответить
приходилося і жити в таких, кажуть вони мають тільки 20 років придатності а потім що? крім того утеплювати полюбили пенопластом, він дешевше. Але він легкозапалюється і горить поки не вигорить весь, так ще й токсичні речовини виділяє під час горіння. Треба слідкувати щоб утеплювали мінеральною ватою.
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10.02.2023 23:35 Ответить
Висотки пінопластом вже років 5 не утеплюють - тут навіть слідкувати не потібно (а у Польщі утеплюють). І у пінопласта, і у вати є слабки і сильні сторони - не треба казати про те, у чому не розумієтесь.
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11.02.2023 00:12 Ответить
Дома просто легли, на соседние...
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10.02.2023 23:32 Ответить
Ото не можна з касапами водитисЯ.. навіть Бог карає..
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10.02.2023 23:29 Ответить
А може з українцями?
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10.02.2023 23:38 Ответить
Може дурниць нести не будеш. ??
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10.02.2023 23:40 Ответить
Ну ти ж несеш, чому мені не можна?
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10.02.2023 23:41 Ответить
Тупі, страшне.. турція із сірією дружить с касапами, ото Господь їх і карає...
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10.02.2023 23:47 Ответить
Логіка віруна потужна. А що ж Іран та Північну Корею твій господь не карає? Туреччина, на відміну від них ніякої зброї не постачає, а Україні - так.
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10.02.2023 23:53 Ответить
Дурило, ти ніч поговорити захотів..?? Послухаєш Господь карає в різний спосіб і не тобі, І не Мені це обговорювати.. а Турція дійсно "за нас", і касапів любить, чи боїться, чи загрались - пох.. десятки міліардів доларів касапи через Туреччину і відмивають..але Турція "за нас"..
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11.02.2023 00:00 Ответить
А вона повинна бути за нас, або проти кацапів?
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11.02.2023 00:03 Ответить
Вона з касапами "треться", мабуть цього було достатньо, щоб на рівному місці, така трагедія відбулася.. і я аж ніяк не кажу, що Туреччина погана, я кажу - з касапами дружити не можна
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11.02.2023 00:07 Ответить
Напиши: Крим - це Україна. Це не складно.
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11.02.2023 00:11 Ответить
Я з 2002-го року писав що Крим і Донбас треба стіною огородити.. завжди їх касапоголових ненавидів.. а після того як вони нас зрадили - ненавиджу.. і взагалі їх в Україну назад "приймати" можна тільки через референдум.. а ще краще- назад на кубань і белгородщину поміняти..
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11.02.2023 00:22 Ответить
Не бачу того, що попросила.
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11.02.2023 07:35 Ответить
Господь нікого не карає! Господь це любов. Людина сама себе карає своїми гріхами
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11.02.2023 07:11 Ответить
Українці, особливо маленькі дітки, жінки та ін., які загинули від рук рашистів - теж усі по вухах у гріхах? Сами себе покарали ні в чому повинні люди?
А до путлера та ін. мразоти у Господа любов?
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11.02.2023 07:40 Ответить
Згадай мем про оргію на щекавиці, це замість того щоб українцям підти до церкви і покаятись...
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11.02.2023 08:29 Ответить
Землетрус в Туреччині та Сірії - звісно, ви праві, все через дружбу з українцями.
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10.02.2023 23:43 Ответить
А чому б і ні? Якщо вєруни думають, що боженька наказує простих мирних турків за якусь там міфічну дружбу, то чому не за це?
Он Іран же з українцями не друже, а навпаки. І його ніяка боженька не наказала. Мабуть дружити з кацапами то богоугодноє.
Чим ця логіка гірше?
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10.02.2023 23:47 Ответить
Люба логіка, якщо вона логічна, не гірша. То яка, кажете, дружба у Сирії з Україною?
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11.02.2023 11:05 Ответить
А я десь писав про дружбу Сирії та України?
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11.02.2023 12:58 Ответить
Ви просто сказали "А може з українцями?" відповідаючи на "Ото не можна з касапами водитис"

Тобто для вас було цілком логічним і рівнозначним зустрічне гіпотетичне припущення, що землетрус в Сирії і Туреччині стався через дружбу цих країн з Україною.
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11.02.2023 15:34 Ответить
Так, приблизно однакове припущення.
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11.02.2023 15:42 Ответить
Прості мирні турки не винні ?
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11.02.2023 21:26 Ответить
Також як і прості мирні українці.
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11.02.2023 21:40 Ответить
Два вопроса. Кто создал ковид и кто устроил землетрясение. Кто-то явно считает, что земл уже перенаселена
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10.02.2023 23:29 Ответить
Надо Иран трусить. Может промхнулись, они недалеко
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10.02.2023 23:30 Ответить
з усіх країн рятувальники, волонтери, пожежники медики, і тільки зрашки вбивці, садисти і терористи.
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10.02.2023 23:32 Ответить
видео со спутника, как смещались геотектонические плиты.... причем Турция на стыке трех из них..... жесть.....
https://twitter.com/i/status/1623740308851765249
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10.02.2023 23:49 Ответить
Там та же история что и после землетрясения в Армении в 1988 году....
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11.02.2023 00:09 Ответить
Самые многочисленные спасательные миссии прибыли в Турцию:
-из Азербайджана (725 человек),
-Израиля (450),
-Индии (252),
-Франции (204),
-Турецкой республики Северного Кипра (200).
- 21 стран ЕС, (1650)
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11.02.2023 00:36 Ответить
Из этого списка сразу видно, кто друг Турции, а кто просто так...
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11.02.2023 02:28 Ответить
На первом фото запечатлён и самый основной спасатель.
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11.02.2023 06:34 Ответить
а касаби облетіли на вертольоті з іконою путлера
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11.02.2023 07:04 Ответить
 
 