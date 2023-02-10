У Туреччині українські рятувальники розібрали 52 завали після землетрусу, - ДСНС . ФОТО
У Туреччині українські рятувальники обстежили 110 будівель та розібрали 52 завали після потужного землетрусу для пошуку постраждалих людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
"Допомога Туреччині: з початку проведення робіт рятувальниками ДСНС вже обстежено 110 будівель, розібрано 52 завали, надано медичну допомогу одній дитині, деблоковано тіла 4 загиблих осіб (з них 2 дитини)", - ідеться в повідомленні.
В ДСНС додали, що роботи тривають.
Міжнародну допомогу Туреччині надали 90 країн. В рамках Механізму цивільного захисту Європейського Союзу направлено 38 міських пошуково-рятувальних команд, включаючи Польщу, Францію, Німеччину, Чехію, Словаччину, Болгарію, Румунію та інші країни Євросоюзу.
Всього до пошуково-рятувальної операції залучено 141 тис. осіб. Серед яких - рятувальники, пожежні, медики, військовослужбовці, поліція, представники служби безпеки, волонтери.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула 19 тис.
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А до путлера та ін. мразоти у Господа любов?
Он Іран же з українцями не друже, а навпаки. І його ніяка боженька не наказала. Мабуть дружити з кацапами то богоугодноє.
Чим ця логіка гірше?
Тобто для вас було цілком логічним і рівнозначним зустрічне гіпотетичне припущення, що землетрус в Сирії і Туреччині стався через дружбу цих країн з Україною.
https://twitter.com/i/status/1623740308851765249
-из Азербайджана (725 человек),
-Израиля (450),
-Индии (252),
-Франции (204),
-Турецкой республики Северного Кипра (200).
- 21 стран ЕС, (1650)