У Туреччині українські рятувальники розібрали 52 завали після землетрусу, - ДСНС . ФОТО

У Туреччині українські рятувальники обстежили 110 будівель та розібрали 52 завали після потужного землетрусу для пошуку постраждалих людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

"Допомога Туреччині: з початку проведення робіт рятувальниками ДСНС вже обстежено 110 будівель, розібрано 52 завали, надано медичну допомогу одній дитині, деблоковано тіла 4 загиблих осіб (з них 2 дитини)", - ідеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що роботи тривають.

Міжнародну допомогу Туреччині надали 90 країн. В рамках Механізму цивільного захисту Європейського Союзу направлено 38 міських пошуково-рятувальних команд, включаючи Польщу, Францію, Німеччину, Чехію, Словаччину, Болгарію, Румунію та інші країни Євросоюзу.

Всього до пошуково-рятувальної операції залучено 141 тис. осіб. Серед яких - рятувальники, пожежні, медики, військовослужбовці, поліція, представники служби безпеки, волонтери.

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