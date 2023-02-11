Обломки вражеской ракеты "Калибр", сбитой на Виннитчине. ФОТО
После вчерашней массированной ракетной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины в Винницкой области обнаружили обломки ракеты морского базирования "Калибр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"Обломки крылатой ракеты морского базирования "Калибр", найденные в Винницкой области 10.02.2023, после массированного ракетного удара российских оккупантов. Чтобы узкие не сомневались!" - говорится в сообщении.
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that the jet missile could have been
build pre-millenium (-2000) .
Quite interesting, that large quantities of
explosives leave such large artifacts "intact".