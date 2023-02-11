РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11882 посетителя онлайн
Новости Фото Война
12 765 18

Обломки вражеской ракеты "Калибр", сбитой на Виннитчине. ФОТО

После вчерашней массированной ракетной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины в Винницкой области обнаружили обломки ракеты морского базирования "Калибр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Обломки крылатой ракеты морского базирования "Калибр", найденные в Винницкой области 10.02.2023, после массированного ракетного удара российских оккупантов. Чтобы узкие не сомневались!" - говорится в сообщении.

Обломки вражеской ракеты Калибр, сбитой на Виннитчине 01

Смотрите также: Сбитие вражеского дрона на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

Винницкая область (1036) обстрел (27351) ракеты (3576) Воздушные силы (2334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Москальня повинна вся здохнути і не тільки на нашій землі 😡
показать весь комментарий
11.02.2023 15:44
+9
У нас были разработаны и испытаны разные системы, вплоть до своих новых ЗРК от "Луча". И все. Пришло лето 2019 года и воровать на откатах стало важнее обороны страны. Таран, например, зарубил "Вильху М\М1\М2". Сказал что 98 ракет (8 полных залпов) ему хватит и больше они не нужны.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:17
+7
У нас было создано все свое. Весной 2019 было испытано и были произведены 12 двигателей и других узлов. И на этом все. Бабки больше не выделялись.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москальня повинна вся здохнути і не тільки на нашій землі 😡
показать весь комментарий
11.02.2023 15:44 Ответить
І чим скоріше, тим краще.
показать весь комментарий
11.02.2023 19:22 Ответить
Плохо видно на фото, но такое ощущение, что система управления на элементной базе 80х годов.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:54 Ответить
можно было уже давно произвести реверс инжиниринг и создать свой калибр. Но лучше же на яйцах воровать.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:59 Ответить
У нас было создано все свое. Весной 2019 было испытано и были произведены 12 двигателей и других узлов. И на этом все. Бабки больше не выделялись.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:13 Ответить
КБ Південне крилата ракета Коршун 2,гугл каже що уже все давно придумали
показать весь комментарий
12.02.2023 01:29 Ответить
В этом и суть, что оскорблять Меркель (кроме того, что называть ее шлюхой, это можно и даже нужно) якобы она мешала нам развивать вооружения - бред. Такая крылатая ракета с коммерческим gps (до глушилок), инерциальной и оптической (за счет нее и попадают) системой наведения делается исключительно просто, кроме двигателя ракетного все мозги в ней сущая ерунда в плане сложности, ту же ракету ПВО сделать в 100 раз сложнее, там перегрузки куда выше, скорости тоже. И у нас были и тысячи крылатых ракет, и баллистические ракеты вплоть до 2009-го года, когда под давлением США (справедливым давлением, они как знали, что изберут янука или аналога лукашенко) они были уничтожены. И мы могли легко сделать из этих старых ракет современное высокоточное оружие, а сбивать их как оказалось кацапы бы не смогли на своей ПВО и самолетами тоже. И в крайнем случае сделать новую ракету, покупая эти одноразовые ракетные двигатели у любой страны в мире. Но коррупционеры, предатели и идиоты не позволили это сделать. Самые опасные идиоты конечно, они готовы за нищенскую взятку разрушить народной собственности и обороны страны в 1000 раз больше той суммы, которая лично упала им в кошелек.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:02 Ответить
У нас были разработаны и испытаны разные системы, вплоть до своих новых ЗРК от "Луча". И все. Пришло лето 2019 года и воровать на откатах стало важнее обороны страны. Таран, например, зарубил "Вильху М\М1\М2". Сказал что 98 ракет (8 полных залпов) ему хватит и больше они не нужны.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:17 Ответить
Микросхемы серии К133 или К134. Начало 70х годов.
показать весь комментарий
11.02.2023 17:34 Ответить
Там похоже и на 556 и 564. Но понять тяжело. Качество подгуляло.
показать весь комментарий
11.02.2023 17:43 Ответить
Дивно, що не на МП42 чи КТ315. Бо вони ж щиро пишаються тим, що досі випускають УАЗ "Буханку".
показать весь комментарий
12.02.2023 11:24 Ответить
Десь у мене в гаражі валяється електронний блок від якоїсь дуже древньої головки теплонаведення. Так там до біса стояло транзюків КТ312 (у всіх β=100) ,конденсатори МБМ і як знахідка танталові електролітичні. Навіть монтаж був не печатний а двосторонній на сквозних мідних стойках в круглій платі вдлитій з карболіту))
показать весь комментарий
12.02.2023 18:23 Ответить
Щось електроніка не схожа на *******.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:06 Ответить
Таки да. Плохое качество фото, но шибко похоже на 133 и 556 серию.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:35 Ответить
Судячи із фото - це старі розробки...Електроніка, зокрема мікросхеми- "совкових" часів. Зараз такі майже не використовують...
показать весь комментарий
11.02.2023 16:46 Ответить
Тим не менше, воно літає, руйнує та вбиває
показать весь комментарий
12.02.2023 19:55 Ответить
Resistors on the circuit board indicate,
that the jet missile could have been
build pre-millenium (-2000) .

Quite interesting, that large quantities of
explosives leave such large artifacts "intact".
показать весь комментарий
11.02.2023 16:47 Ответить
Never seen any soviet-made SMD resistors or capacitors, despite the fact, that there were some IC-s in SMD packaging since 70-s.
показать весь комментарий
12.02.2023 15:14 Ответить
 
 