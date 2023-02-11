Уламки ворожої ракети "Калібр", збитої на Вінниччині. ФОТО
Після вчорашньої масованої ракетної атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України у Вінницькій області знайшли уламки ракети морського базування "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Уламки крилатої ракети морського базування "Калібр", знайдені на Вінниччині 10.02.23, після масованого ракетного удару російських окупантів. Щоб узкіє не сумнівались!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Amber
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that the jet missile could have been
build pre-millenium (-2000) .
Quite interesting, that large quantities of
explosives leave such large artifacts "intact".