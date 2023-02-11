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Новини Фото Війна
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Уламки ворожої ракети "Калібр", збитої на Вінниччині. ФОТО

Після вчорашньої масованої ракетної атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України у Вінницькій області знайшли уламки ракети морського базування "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

"Уламки крилатої ракети морського базування "Калібр", знайдені на Вінниччині 10.02.23, після масованого ракетного удару російських окупантів. Щоб узкіє не сумнівались!", - йдеться у повідомленні.

Уламки ворожої ракети Калібр, збитої на Вінниччині 01

Також читайте: Сили ППО знищили 61 ракету окупантів, всього росіяни запустили 71, - Повітряні сили

Автор: 

Вінницька область (1018) обстріл (28700) ракети (4030) Повітряні сили (2676)


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Топ коментарі
+10
Москальня повинна вся здохнути і не тільки на нашій землі 😡
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11.02.2023 15:44
+9
У нас были разработаны и испытаны разные системы, вплоть до своих новых ЗРК от "Луча". И все. Пришло лето 2019 года и воровать на откатах стало важнее обороны страны. Таран, например, зарубил "Вильху М\М1\М2". Сказал что 98 ракет (8 полных залпов) ему хватит и больше они не нужны.
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11.02.2023 16:17
+7
У нас было создано все свое. Весной 2019 было испытано и были произведены 12 двигателей и других узлов. И на этом все. Бабки больше не выделялись.
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11.02.2023 16:13
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Москальня повинна вся здохнути і не тільки на нашій землі 😡
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11.02.2023 15:44 Відповісти
І чим скоріше, тим краще.
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11.02.2023 19:22 Відповісти
Плохо видно на фото, но такое ощущение, что система управления на элементной базе 80х годов.
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11.02.2023 15:54 Відповісти
можно было уже давно произвести реверс инжиниринг и создать свой калибр. Но лучше же на яйцах воровать.
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11.02.2023 15:59 Відповісти
У нас было создано все свое. Весной 2019 было испытано и были произведены 12 двигателей и других узлов. И на этом все. Бабки больше не выделялись.
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11.02.2023 16:13 Відповісти
КБ Південне крилата ракета Коршун 2,гугл каже що уже все давно придумали
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12.02.2023 01:29 Відповісти
В этом и суть, что оскорблять Меркель (кроме того, что называть ее шлюхой, это можно и даже нужно) якобы она мешала нам развивать вооружения - бред. Такая крылатая ракета с коммерческим gps (до глушилок), инерциальной и оптической (за счет нее и попадают) системой наведения делается исключительно просто, кроме двигателя ракетного все мозги в ней сущая ерунда в плане сложности, ту же ракету ПВО сделать в 100 раз сложнее, там перегрузки куда выше, скорости тоже. И у нас были и тысячи крылатых ракет, и баллистические ракеты вплоть до 2009-го года, когда под давлением США (справедливым давлением, они как знали, что изберут янука или аналога лукашенко) они были уничтожены. И мы могли легко сделать из этих старых ракет современное высокоточное оружие, а сбивать их как оказалось кацапы бы не смогли на своей ПВО и самолетами тоже. И в крайнем случае сделать новую ракету, покупая эти одноразовые ракетные двигатели у любой страны в мире. Но коррупционеры, предатели и идиоты не позволили это сделать. Самые опасные идиоты конечно, они готовы за нищенскую взятку разрушить народной собственности и обороны страны в 1000 раз больше той суммы, которая лично упала им в кошелек.
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11.02.2023 16:02 Відповісти
У нас были разработаны и испытаны разные системы, вплоть до своих новых ЗРК от "Луча". И все. Пришло лето 2019 года и воровать на откатах стало важнее обороны страны. Таран, например, зарубил "Вильху М\М1\М2". Сказал что 98 ракет (8 полных залпов) ему хватит и больше они не нужны.
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11.02.2023 16:17 Відповісти
Микросхемы серии К133 или К134. Начало 70х годов.
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11.02.2023 17:34 Відповісти
Там похоже и на 556 и 564. Но понять тяжело. Качество подгуляло.
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11.02.2023 17:43 Відповісти
Дивно, що не на МП42 чи КТ315. Бо вони ж щиро пишаються тим, що досі випускають УАЗ "Буханку".
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12.02.2023 11:24 Відповісти
Десь у мене в гаражі валяється електронний блок від якоїсь дуже древньої головки теплонаведення. Так там до біса стояло транзюків КТ312 (у всіх β=100) ,конденсатори МБМ і як знахідка танталові електролітичні. Навіть монтаж був не печатний а двосторонній на сквозних мідних стойках в круглій платі вдлитій з карболіту))
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12.02.2023 18:23 Відповісти
Щось електроніка не схожа на *******.
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11.02.2023 16:06 Відповісти
Таки да. Плохое качество фото, но шибко похоже на 133 и 556 серию.
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11.02.2023 16:35 Відповісти
Судячи із фото - це старі розробки...Електроніка, зокрема мікросхеми- "совкових" часів. Зараз такі майже не використовують...
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11.02.2023 16:46 Відповісти
Тим не менше, воно літає, руйнує та вбиває
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12.02.2023 19:55 Відповісти
Resistors on the circuit board indicate,
that the jet missile could have been
build pre-millenium (-2000) .

Quite interesting, that large quantities of
explosives leave such large artifacts "intact".
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11.02.2023 16:47 Відповісти
Never seen any soviet-made SMD resistors or capacitors, despite the fact, that there were some IC-s in SMD packaging since 70-s.
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12.02.2023 15:14 Відповісти
 
 