Уламки ворожої ракети "Калібр", збитої на Вінниччині. ФОТО

Після вчорашньої масованої ракетної атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України у Вінницькій області знайшли уламки ракети морського базування "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Уламки крилатої ракети морського базування "Калібр", знайдені на Вінниччині 10.02.23, після масованого ракетного удару російських окупантів. Щоб узкіє не сумнівались!", - йдеться у повідомленні.

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