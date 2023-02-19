Пограничник Александр Приймак погиб, отражая вражескую атаку в Донецкой области. ФОТО
Защищая Украину, погиб пограничник Александр Приймак.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как сообщается, когда враг начал полномасштабную захватническую войну, Александр сразу пошел в войско. После подготовки проходил службу в Луганском пограничном отряде.
"12 февраля, во время отражения вражеской атаки на подразделения Госпогранслужбы в Донецкой области, солдат Приймак Александр получил ранения, несовместимые с жизнью. Пограничник проявил настоящий героизм, не отступил и до последней минуты своей жизни остался верен воинской присяге", - говорится в сообщении.
Похоронили Александра в родном городе Черкассы. У него остались жена и сын.
Вечная память и слава Герою!
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ума нет снести пол беларуси и параши атомными тамагавками-тамк так и будет..правильно мне еще в 15 году говорил н абывшей работе бфвший афганец...что погибнет еще 100 000 а я не пойду..хватит...
пусть писдует в окоп кузьмук и кучма которые продали ракеты и самолеты порезали..сидит на подсосе старый мудак пока не здохнет..