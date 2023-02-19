Пограничник Александр Приймак погиб, отражая вражескую атаку в Донецкой области. ФОТО

Защищая Украину, погиб пограничник Александр Приймак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как сообщается, когда враг начал полномасштабную захватническую войну, Александр сразу пошел в войско. После подготовки проходил службу в Луганском пограничном отряде.

"12 февраля, во время отражения вражеской атаки на подразделения Госпогранслужбы в Донецкой области, солдат Приймак Александр получил ранения, несовместимые с жизнью. Пограничник проявил настоящий героизм, не отступил и до последней минуты своей жизни остался верен воинской присяге", - говорится в сообщении.

Похоронили Александра в родном городе Черкассы. У него остались жена и сын.

Вечная память и слава Герою!

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