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Новости Фото Война
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Пограничник Александр Приймак погиб, отражая вражескую атаку в Донецкой области. ФОТО

Защищая Украину, погиб пограничник Александр Приймак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как сообщается, когда враг начал полномасштабную захватническую войну, Александр сразу пошел в войско. После подготовки проходил службу в Луганском пограничном отряде.

"12 февраля, во время отражения вражеской атаки на подразделения Госпогранслужбы в Донецкой области, солдат Приймак Александр получил ранения, несовместимые с жизнью. Пограничник проявил настоящий героизм, не отступил и до последней минуты своей жизни остался верен воинской присяге", - говорится в сообщении.

Похоронили Александра в родном городе Черкассы. У него остались жена и сын.

Вечная память и слава Герою!

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Пограничник Александр Приймак погиб, отражая вражескую атаку в Донецкой области 01
Пограничник Александр Приймак погиб, отражая вражескую атаку в Донецкой области 02
Пограничник Александр Приймак погиб, отражая вражескую атаку в Донецкой области 03
Пограничник Александр Приймак погиб, отражая вражескую атаку в Донецкой области 04

Автор: 

Госпогранслужба (6458) память (1496) потери (4393)


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19.02.2023 10:56 Ответить
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19.02.2023 11:01 Ответить
Vi4na Pam'yat' i Slava !🇺🇦
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19.02.2023 11:30 Ответить
С.У.М.
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19.02.2023 11:45 Ответить
Слава полеглому Воїну!!!
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19.02.2023 12:13 Ответить
Нестерпний біль за полеглим Героєм 😪😪😪
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19.02.2023 12:36 Ответить
Герою Олександру Приймаку- Слава! Дякуємо за захист! 😪💛💙
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19.02.2023 15:06 Ответить
потерь нет..с таким западным оружием должно быть 0 потерь разве катлетой подавиться..
ума нет снести пол беларуси и параши атомными тамагавками-тамк так и будет..правильно мне еще в 15 году говорил н абывшей работе бфвший афганец...что погибнет еще 100 000 а я не пойду..хватит...
пусть писдует в окоп кузьмук и кучма которые продали ракеты и самолеты порезали..сидит на подсосе старый мудак пока не здохнет..
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19.02.2023 17:58 Ответить
 
 