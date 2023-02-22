Вдовам оккупантов из Владивостока власти раздали колбасу. ФОТО

Жены, мужья которых ушли воевать в Украину и были ликвидированы, получили от городских властей Владивостока пакеты с колбасой.

Об этом сначала сообщил горсовет Владивостока, передает Цензор.НЕТ. Затем сообщение удалили, но с ним до сих пор можно ознакомиться в архиве.

"Администрация Владивостока вместе с компанией "Ратимир" вручила продуктовые наборы семьям погибших участников СВО", - говорилось в сообщении.

Там же опубликовали фотографии двух женщин, получающих пакеты с колбасой.

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