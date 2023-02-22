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Вдовам оккупантов из Владивостока власти раздали колбасу. ФОТО

Жены, мужья которых ушли воевать в Украину и были ликвидированы, получили от городских властей Владивостока пакеты с колбасой.

Об этом сначала сообщил горсовет Владивостока, передает Цензор.НЕТ. Затем сообщение удалили, но с ним до сих пор можно ознакомиться в архиве.

"Администрация Владивостока вместе с компанией "Ратимир" вручила продуктовые наборы семьям погибших участников СВО", - говорилось в сообщении.

Там же опубликовали фотографии двух женщин, получающих пакеты с колбасой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы захватили позиции оккупантов вблизи Бахмута: "А этот по мне гранату бросал". ВИДЕО

Вдовам оккупантов из Владивостока власти раздали колбасу 01
Вдовам оккупантов из Владивостока власти раздали колбасу 02

россия (95702)


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Топ комментарии
+58
Обмін м'яса на м'ясо з коефіцієнтом 50:1 десь
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22.02.2023 14:31
+36
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч сина попроси
То віддасте...

А потім пакети забрали взад.
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22.02.2023 14:33
+35
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22.02.2023 14:38
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Обмін м'яса на м'ясо з коефіцієнтом 50:1 десь
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22.02.2023 14:31 Ответить
Не зовсім : 1 туша свинособаки на 1 палку третьосортного м`ясовмістного продукту з простроченим терміном вжитку.
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22.02.2023 14:50 Ответить
Еще неизвестно из чего эту колбасу рашисты делают. Столько мясных отходов из Украины в рабссею везут...
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22.02.2023 14:57 Ответить
Російські жінки (вибачте за грубість) відправляють своїх чоловіків в Україну «на м'ясо», а натомість отримують від Губернатора області кілограм ковбаси.

Громадяни України виражають співчуття членам сімей загиблих.

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22.02.2023 18:44 Ответить
людожери
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22.02.2023 14:33 Ответить
Пельмені, шуби, ковбаса, лади...бравіссімо
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22.02.2023 19:47 Ответить
Все що осталось від мужа пішло на ковбаску, так хто там рускіх мальчіков їсть?
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22.02.2023 14:33 Ответить
У трусах? Чи как?)
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22.02.2023 14:46 Ответить
Свинособачатина третього класу на фарш йде без санітарної підготовки
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22.02.2023 15:01 Ответить
Труселя замість спецій! А лапшу китайці підвезуть!
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22.02.2023 15:11 Ответить
Нарешті "молодая узнает, какой у парня был конец"- вкусный.
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22.02.2023 17:28 Ответить
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч сина попроси
То віддасте...

А потім пакети забрали взад.
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22.02.2023 14:33 Ответить
Та ніхто ті пакєти не заберає. Здох Максім да і йух с нім
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22.02.2023 14:40 Ответить
отлично ))))
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22.02.2023 15:38 Ответить
Бухло зажалі, іради!
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22.02.2023 14:33 Ответить
да уж , єти сами найдут , посмотри антураж на заднем плане ( всегда обращаю на это внимание ) , это же просто ****** какой-то , они живут в середине 20 века , нищета зашкаливает , теперь понятно почему они так издохнуть спешат , лучше здохнуть молодым , чем так жить всю жизнь .
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22.02.2023 14:50 Ответить
А ковбаса з дохлих кацапів мабуть...
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22.02.2023 14:33 Ответить
Та може і бути з того фаршу який в чорних пакетах.
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22.02.2023 16:08 Ответить
А звідки у них свинина з гов'ядиною візьмуться? То все раніше з України ввозилося. Тай зараз виходить що теж... Що завозять, з того й роблять ковбасу.
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22.02.2023 16:57 Ответить
Может, им лучше сразу вручать фало имитаторы...
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22.02.2023 14:34 Ответить
Та там вже Джамшуди наярюють )))
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22.02.2023 15:22 Ответить
балабановские сюжеты отдыхают))))русняя всетаки может пробивать дно,
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22.02.2023 14:34 Ответить
Ну не зрозуміти мені цього.... А паспорти вони перевіряють кому ковбасу тицяють? Це як же себе треба не поважати?!
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22.02.2023 14:34 Ответить
За гарною кацапською традицією перед раздачєй пайку пєрєпаааалавінілі,- ібо *****, шобжізньмйодамніказалась 🤗 Ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 14:34 Ответить
пакеты черные ублюдкам подарите ! суженый-ряженый вернется в пакетике черном .))
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22.02.2023 14:34 Ответить
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22.02.2023 14:38 Ответить
Свіжозаготовлена сировина на ковбасу для вдів🤔🧐😁
У кацапів новий лайфхак,- незабаром на всіх полицях рашки новий сорт ковбаси "Вдовя радость" 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 15:15 Ответить
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22.02.2023 15:25 Ответить
У половини вже встигли ******** берці...
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22.02.2023 17:57 Ответить
передали таки мужа в пакете .....
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22.02.2023 14:35 Ответить
Kolbasu po 2.20 navernoje prinesli.Bomzi kacapi jest s rozdenyja i takim ostanutsia
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22.02.2023 14:35 Ответить
Ванька "вернулся" в виде колбасы. Вдова его съест. Всё по-скрепному!
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22.02.2023 14:35 Ответить
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22.02.2023 14:49 Ответить
"мы жрем тебя, папа"?!?!
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22.02.2023 14:57 Ответить
Равноценный обмен.
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22.02.2023 14:36 Ответить
Мабуть потім забрали назад той пакет із ковбасою
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22.02.2023 16:02 Ответить
Вибачте.
Зрозуміло, що ковбаса має полегшити втрату чоловіка.
Але в якому значенні?
У значенні їжі чи у значенні...?
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22.02.2023 14:36 Ответить
Ну,для огірків ще не сезон. А ось банани....))
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22.02.2023 14:38 Ответить
В "тому" значенні видали би теплічні огірки XXL...
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22.02.2023 14:40 Ответить
калбасу хряковскую с адной наздрей с атваротом-бери, вчера брала лучше!!
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22.02.2023 15:01 Ответить
Так дали тільки потримати, потім забрали. Але їм і цього досить.
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22.02.2023 15:25 Ответить
У значенні закусі )
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22.02.2023 15:23 Ответить
Просрочену?
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22.02.2023 14:37 Ответить
Колбасіт рузьге...
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22.02.2023 14:37 Ответить
Мужья в пакетике
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22.02.2023 14:37 Ответить
Замість жигулей, ковбасу з пальмових корів? Дійсно зайвехромосоми!
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22.02.2023 14:44 Ответить
Здала чоловіка " на м"мясо" - отримуй свіжий продукт... Символічно. Фу, ***.. які виродки..
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22.02.2023 14:46 Ответить
Нема часу вже ліпити пельмені
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22.02.2023 14:46 Ответить
А за ладу то і годі говорити.
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22.02.2023 14:49 Ответить
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22.02.2023 14:47 Ответить
То треба їм туди газу напустити, як у серіалі про Агента Картер. В одній серії у кінозал якась гадюка привезла візка з гидотою, котру на початку сеансу розпилила. Глядачі дійсно одне одного там й повбивали.
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22.02.2023 15:20 Ответить
tovar podviynogo pryznachennya
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22.02.2023 14:48 Ответить
Вони навіть не підозрюють, що їдять ковбасу з їх довбнів чоловіків. Не пропадати ж добру.
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22.02.2023 14:49 Ответить
Ліверну ковбасу?
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22.02.2023 14:51 Ответить
С муженька сделали?🤔
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22.02.2023 14:52 Ответить
фаршик-то для колбасы из вОнюшек с говнецом, зато скрепный )))

https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-7232222.jpeg
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22.02.2023 15:32 Ответить
Jaka gan´ba tu kovbasu pryjmaty ale ty durni na te zasluzulu- jak sami kazaby, tak i ihni samku. Ihnja satanysts`ka vlada v 4ergovyj raz ih prynuzue- a vony togo ne rozymijut`...
Vony zgodni z tym, 6o ihne zyttja dorivnjet`sja do 6matku kovbasy ...
A jak na mene- vono i togo ne varte 😠
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22.02.2023 14:57 Ответить
У Владиці, ковбасу із чоловіків? Смієтеся? Перевезення тушок свинопсів, дорого коштує! *****, на єть, не піде!
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22.02.2023 15:06 Ответить
Ватосамиця гордо приймаючи пакет з ковбасою: "Дєткі, а папка правду такі гаваріл, что папал в самую мясарубку".
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22.02.2023 15:06 Ответить
павизло бабью кацапскаму. та ради такова никаких мужей ни жалка. и дитей тожы ни жалка... ах. калбаска хороша, да еще и с паштетикам сверху на бутере. мням мням. а еще и супир шо ни с мужем ни с вы.б.лядками сваими дилицца ни нада. ни всем так в жызни павизло. идилия
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22.02.2023 15:14 Ответить
жигулі
шуби
пельмені
ковбаса ⬇️
планка "піднімається "
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22.02.2023 15:19 Ответить
С вашего мужа, натуральная
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22.02.2023 15:25 Ответить
на "закусіть" вистачить
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22.02.2023 15:28 Ответить
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22.02.2023 15:28 Ответить
- Жую я, ета, калбасу, Ванюша і тібя вспамінаю )))
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22.02.2023 15:29 Ответить
Другій аж два пакета!?
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22.02.2023 15:38 Ответить
Повний сюр.
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22.02.2023 15:47 Ответить
Та хай хоч давляться тією ковбасою, головне, щоб тих вдов було якнайбільше!
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22.02.2023 15:51 Ответить
Ковбаса "Украинская", сыркопчёная?
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22.02.2023 15:58 Ответить
Почему на первом фото дарят один пакет с колбасой, а на втором два? Что за не справедливость?
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22.02.2023 16:01 Ответить
Ковбасу з цих самих орків.
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22.02.2023 16:06 Ответить
теперь вместо *** - палка колбасы. колбаса выгоднее - не бухает и не ****** )))
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22.02.2023 16:07 Ответить
но хахаль соседский может и ********* этой палкой колбасы по голове за застольем
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22.02.2023 16:20 Ответить
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22.02.2023 16:20 Ответить
Пропоную мордорянам "маркетинговий хід" - зареєструвати новий бренд ковбасних виробів "Папінька вернулся"...
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22.02.2023 16:12 Ответить
То дарунок від Кім Чен Ина. Ковбаса корейська. Собача.
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22.02.2023 16:24 Ответить
А кахда раздадут фаллоимитаторы бесплатно?
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22.02.2023 16:27 Ответить
Отличный бартер. Гнилую с вежатину на колбасу.
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22.02.2023 16:28 Ответить
Нам в Херсоне гуманитарку в 3р больше по обьему дают.....
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22.02.2023 16:30 Ответить
Грустно, но вкусно.
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22.02.2023 16:38 Ответить
...гумову з лубрікантом
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22.02.2023 16:59 Ответить
.

обменяли мужа на колбасу... матрёхам не привыкать.

ДВА КУСОЧЕКА КОЛБАСКИ

поющие трусы Комбинация что-то предвидели ))

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22.02.2023 17:26 Ответить
Они знали...только калбаску сначала надо давать кошке попробовать
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22.02.2023 17:50 Ответить
В какой-то мере колбаса может заменить мужа
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22.02.2023 17:37 Ответить
Зараз почнуть співати:
Я купіла калбасу і в карман паложила
А ана такая дрянь меня растревожіла
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22.02.2023 19:33 Ответить
как это мило
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22.02.2023 20:40 Ответить
 
 