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Новини Фото Війна
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Вдовам окупантів з Владивостока влада роздала ковбасу. ФОТО

Жінки, чоловіки яких пішли воювати в Україну та були ліквідовані, отримали від міської влади влади Владивостока пакети з ковбасою.

Про це спочатку повідомила міськрада Владивостока, інформує Цензор.НЕТ. Потім повідомлення видалили, але з ним досі можна ознайомитися в архіві.

"Адміністрація Владивостока разом з компанією "Ратимир" вручила продуктові набори родинам загиблих учасників СВО", - йшлося в дописі.

Там же опублікували фотографії двох жінок, які отримують пакети з ковбасою.

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Вдовам окупантів з Владивостока влада роздала ковбасу 01
Вдовам окупантів з Владивостока влада роздала ковбасу 02

Автор: 

росія (65415)


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Топ коментарі
+58
Обмін м'яса на м'ясо з коефіцієнтом 50:1 десь
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22.02.2023 14:31
+36
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч сина попроси
То віддасте...

А потім пакети забрали взад.
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22.02.2023 14:33
+35
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22.02.2023 14:38
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Обмін м'яса на м'ясо з коефіцієнтом 50:1 десь
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22.02.2023 14:31 Відповісти
Не зовсім : 1 туша свинособаки на 1 палку третьосортного м`ясовмістного продукту з простроченим терміном вжитку.
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22.02.2023 14:50 Відповісти
Еще неизвестно из чего эту колбасу рашисты делают. Столько мясных отходов из Украины в рабссею везут...
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22.02.2023 14:57 Відповісти
Російські жінки (вибачте за грубість) відправляють своїх чоловіків в Україну «на м'ясо», а натомість отримують від Губернатора області кілограм ковбаси.

Громадяни України виражають співчуття членам сімей загиблих.

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22.02.2023 18:44 Відповісти
людожери
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22.02.2023 14:33 Відповісти
Пельмені, шуби, ковбаса, лади...бравіссімо
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22.02.2023 19:47 Відповісти
Все що осталось від мужа пішло на ковбаску, так хто там рускіх мальчіков їсть?
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22.02.2023 14:33 Відповісти
У трусах? Чи как?)
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22.02.2023 14:46 Відповісти
Свинособачатина третього класу на фарш йде без санітарної підготовки
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22.02.2023 15:01 Відповісти
Труселя замість спецій! А лапшу китайці підвезуть!
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22.02.2023 15:11 Відповісти
Нарешті "молодая узнает, какой у парня был конец"- вкусный.
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22.02.2023 17:28 Відповісти
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч сина попроси
То віддасте...

А потім пакети забрали взад.
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22.02.2023 14:33 Відповісти
Та ніхто ті пакєти не заберає. Здох Максім да і йух с нім
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22.02.2023 14:40 Відповісти
отлично ))))
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22.02.2023 15:38 Відповісти
Бухло зажалі, іради!
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22.02.2023 14:33 Відповісти
да уж , єти сами найдут , посмотри антураж на заднем плане ( всегда обращаю на это внимание ) , это же просто ****** какой-то , они живут в середине 20 века , нищета зашкаливает , теперь понятно почему они так издохнуть спешат , лучше здохнуть молодым , чем так жить всю жизнь .
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22.02.2023 14:50 Відповісти
А ковбаса з дохлих кацапів мабуть...
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22.02.2023 14:33 Відповісти
Та може і бути з того фаршу який в чорних пакетах.
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22.02.2023 16:08 Відповісти
А звідки у них свинина з гов'ядиною візьмуться? То все раніше з України ввозилося. Тай зараз виходить що теж... Що завозять, з того й роблять ковбасу.
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22.02.2023 16:57 Відповісти
Может, им лучше сразу вручать фало имитаторы...
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22.02.2023 14:34 Відповісти
Та там вже Джамшуди наярюють )))
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22.02.2023 15:22 Відповісти
балабановские сюжеты отдыхают))))русняя всетаки может пробивать дно,
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22.02.2023 14:34 Відповісти
Ну не зрозуміти мені цього.... А паспорти вони перевіряють кому ковбасу тицяють? Це як же себе треба не поважати?!
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22.02.2023 14:34 Відповісти
За гарною кацапською традицією перед раздачєй пайку пєрєпаааалавінілі,- ібо *****, шобжізньмйодамніказалась 🤗 Ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 14:34 Відповісти
пакеты черные ублюдкам подарите ! суженый-ряженый вернется в пакетике черном .))
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22.02.2023 14:34 Відповісти
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22.02.2023 14:38 Відповісти
Свіжозаготовлена сировина на ковбасу для вдів🤔🧐😁
У кацапів новий лайфхак,- незабаром на всіх полицях рашки новий сорт ковбаси "Вдовя радость" 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 15:15 Відповісти
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22.02.2023 15:25 Відповісти
У половини вже встигли ******** берці...
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22.02.2023 17:57 Відповісти
передали таки мужа в пакете .....
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22.02.2023 14:35 Відповісти
Kolbasu po 2.20 navernoje prinesli.Bomzi kacapi jest s rozdenyja i takim ostanutsia
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22.02.2023 14:35 Відповісти
Ванька "вернулся" в виде колбасы. Вдова его съест. Всё по-скрепному!
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22.02.2023 14:35 Відповісти
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22.02.2023 14:49 Відповісти
"мы жрем тебя, папа"?!?!
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22.02.2023 14:57 Відповісти
Равноценный обмен.
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22.02.2023 14:36 Відповісти
Мабуть потім забрали назад той пакет із ковбасою
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22.02.2023 16:02 Відповісти
Вибачте.
Зрозуміло, що ковбаса має полегшити втрату чоловіка.
Але в якому значенні?
У значенні їжі чи у значенні...?
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22.02.2023 14:36 Відповісти
Ну,для огірків ще не сезон. А ось банани....))
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22.02.2023 14:38 Відповісти
В "тому" значенні видали би теплічні огірки XXL...
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22.02.2023 14:40 Відповісти
калбасу хряковскую с адной наздрей с атваротом-бери, вчера брала лучше!!
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22.02.2023 15:01 Відповісти
Так дали тільки потримати, потім забрали. Але їм і цього досить.
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22.02.2023 15:25 Відповісти
У значенні закусі )
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22.02.2023 15:23 Відповісти
Просрочену?
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22.02.2023 14:37 Відповісти
Колбасіт рузьге...
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22.02.2023 14:37 Відповісти
Мужья в пакетике
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22.02.2023 14:37 Відповісти
Замість жигулей, ковбасу з пальмових корів? Дійсно зайвехромосоми!
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22.02.2023 14:44 Відповісти
Здала чоловіка " на м"мясо" - отримуй свіжий продукт... Символічно. Фу, ***.. які виродки..
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22.02.2023 14:46 Відповісти
Нема часу вже ліпити пельмені
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22.02.2023 14:46 Відповісти
А за ладу то і годі говорити.
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22.02.2023 14:49 Відповісти
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22.02.2023 14:47 Відповісти
То треба їм туди газу напустити, як у серіалі про Агента Картер. В одній серії у кінозал якась гадюка привезла візка з гидотою, котру на початку сеансу розпилила. Глядачі дійсно одне одного там й повбивали.
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22.02.2023 15:20 Відповісти
tovar podviynogo pryznachennya
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22.02.2023 14:48 Відповісти
Вони навіть не підозрюють, що їдять ковбасу з їх довбнів чоловіків. Не пропадати ж добру.
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22.02.2023 14:49 Відповісти
Ліверну ковбасу?
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22.02.2023 14:51 Відповісти
С муженька сделали?🤔
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22.02.2023 14:52 Відповісти
фаршик-то для колбасы из вОнюшек с говнецом, зато скрепный )))

https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-7232222.jpeg
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22.02.2023 15:32 Відповісти
Jaka gan´ba tu kovbasu pryjmaty ale ty durni na te zasluzulu- jak sami kazaby, tak i ihni samku. Ihnja satanysts`ka vlada v 4ergovyj raz ih prynuzue- a vony togo ne rozymijut`...
Vony zgodni z tym, 6o ihne zyttja dorivnjet`sja do 6matku kovbasy ...
A jak na mene- vono i togo ne varte 😠
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22.02.2023 14:57 Відповісти
У Владиці, ковбасу із чоловіків? Смієтеся? Перевезення тушок свинопсів, дорого коштує! *****, на єть, не піде!
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22.02.2023 15:06 Відповісти
Ватосамиця гордо приймаючи пакет з ковбасою: "Дєткі, а папка правду такі гаваріл, что папал в самую мясарубку".
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22.02.2023 15:06 Відповісти
павизло бабью кацапскаму. та ради такова никаких мужей ни жалка. и дитей тожы ни жалка... ах. калбаска хороша, да еще и с паштетикам сверху на бутере. мням мням. а еще и супир шо ни с мужем ни с вы.б.лядками сваими дилицца ни нада. ни всем так в жызни павизло. идилия
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22.02.2023 15:14 Відповісти
жигулі
шуби
пельмені
ковбаса ⬇️
планка "піднімається "
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22.02.2023 15:19 Відповісти
С вашего мужа, натуральная
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22.02.2023 15:25 Відповісти
на "закусіть" вистачить
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22.02.2023 15:28 Відповісти
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22.02.2023 15:28 Відповісти
- Жую я, ета, калбасу, Ванюша і тібя вспамінаю )))
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22.02.2023 15:29 Відповісти
Другій аж два пакета!?
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22.02.2023 15:38 Відповісти
Повний сюр.
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22.02.2023 15:47 Відповісти
Та хай хоч давляться тією ковбасою, головне, щоб тих вдов було якнайбільше!
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22.02.2023 15:51 Відповісти
Ковбаса "Украинская", сыркопчёная?
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22.02.2023 15:58 Відповісти
Почему на первом фото дарят один пакет с колбасой, а на втором два? Что за не справедливость?
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22.02.2023 16:01 Відповісти
Ковбасу з цих самих орків.
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22.02.2023 16:06 Відповісти
теперь вместо *** - палка колбасы. колбаса выгоднее - не бухает и не ****** )))
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22.02.2023 16:07 Відповісти
но хахаль соседский может и ********* этой палкой колбасы по голове за застольем
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22.02.2023 16:20 Відповісти
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22.02.2023 16:20 Відповісти
Пропоную мордорянам "маркетинговий хід" - зареєструвати новий бренд ковбасних виробів "Папінька вернулся"...
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22.02.2023 16:12 Відповісти
То дарунок від Кім Чен Ина. Ковбаса корейська. Собача.
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22.02.2023 16:24 Відповісти
А кахда раздадут фаллоимитаторы бесплатно?
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22.02.2023 16:27 Відповісти
Отличный бартер. Гнилую с вежатину на колбасу.
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22.02.2023 16:28 Відповісти
Нам в Херсоне гуманитарку в 3р больше по обьему дают.....
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22.02.2023 16:30 Відповісти
Грустно, но вкусно.
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22.02.2023 16:38 Відповісти
...гумову з лубрікантом
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22.02.2023 16:59 Відповісти
.

обменяли мужа на колбасу... матрёхам не привыкать.

ДВА КУСОЧЕКА КОЛБАСКИ

поющие трусы Комбинация что-то предвидели ))

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22.02.2023 17:26 Відповісти
Они знали...только калбаску сначала надо давать кошке попробовать
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22.02.2023 17:50 Відповісти
В какой-то мере колбаса может заменить мужа
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22.02.2023 17:37 Відповісти
Зараз почнуть співати:
Я купіла калбасу і в карман паложила
А ана такая дрянь меня растревожіла
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22.02.2023 19:33 Відповісти
как это мило
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22.02.2023 20:40 Відповісти
 
 