Вдовам окупантів з Владивостока влада роздала ковбасу. ФОТО
Жінки, чоловіки яких пішли воювати в Україну та були ліквідовані, отримали від міської влади влади Владивостока пакети з ковбасою.
Про це спочатку повідомила міськрада Владивостока, інформує Цензор.НЕТ. Потім повідомлення видалили, але з ним досі можна ознайомитися в архіві.
"Адміністрація Владивостока разом з компанією "Ратимир" вручила продуктові набори родинам загиблих учасників СВО", - йшлося в дописі.
Там же опублікували фотографії двох жінок, які отримують пакети з ковбасою.
Топ коментарі
+58 A San
показати весь коментар22.02.2023 14:31
+36 Деніс Войцеховський
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+35 Mora Zfayfer
показати весь коментар22.02.2023 14:38
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Громадяни України виражають співчуття членам сімей загиблих.
У вас хоч сина попроси
То віддасте...
А потім пакети забрали взад.
У кацапів новий лайфхак,- незабаром на всіх полицях рашки новий сорт ковбаси "Вдовя радость" 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
Зрозуміло, що ковбаса має полегшити втрату чоловіка.
Але в якому значенні?
У значенні їжі чи у значенні...?
https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD-%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-7232222.jpeg
Vony zgodni z tym, 6o ihne zyttja dorivnjet`sja do 6matku kovbasy ...
A jak na mene- vono i togo ne varte 😠
шуби
пельмені
ковбаса ⬇️
планка "піднімається "
обменяли мужа на колбасу... матрёхам не привыкать.
ДВА КУСОЧЕКА КОЛБАСКИ
поющие трусы Комбинация что-то предвидели ))
Я купіла калбасу і в карман паложила
А ана такая дрянь меня растревожіла