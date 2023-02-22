Вдовам окупантів з Владивостока влада роздала ковбасу. ФОТО

Жінки, чоловіки яких пішли воювати в Україну та були ліквідовані, отримали від міської влади влади Владивостока пакети з ковбасою.

Про це спочатку повідомила міськрада Владивостока, інформує Цензор.НЕТ. Потім повідомлення видалили, але з ним досі можна ознайомитися в архіві.

"Адміністрація Владивостока разом з компанією "Ратимир" вручила продуктові набори родинам загиблих учасників СВО", - йшлося в дописі.

Там же опублікували фотографії двох жінок, які отримують пакети з ковбасою.

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