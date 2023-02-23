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Су-25 упал в Белгородской области, пилот погиб. ФОТОрепортаж(обновлено)

В Белгородской области упал самолет Минобороны России.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина случившегося выясняется. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о Су-25. Сообщается, что пилот выжил. Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, сооружение сгорело. Пилот Су-25 остался жив – за ним выслали борт санавации.

В сети также была опубликована фотография с места падения.

В Минобороны РФ заявили, что пилот погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Читайте: Нидерланды вызвали посла РФ из-за доказательств причастности Путина к уничтожению самолета рейса MH17

Су-25 упал в Белгородской области, пилот погиб 01
Су-25 упал в Белгородской области, пилот погиб 02
Су-25 упал в Белгородской области, пилот погиб 03

авиакатастрофа (1723) самолет (3605) Белгород (454)


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Топ комментарии
+44
Демілітаризація і денацифікація в одному флаконі!
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23.02.2023 10:10
+32
Давненько не збивали то хай вже самі падають.
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23.02.2023 10:10
+30
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23.02.2023 10:12
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Демілітаризація і денацифікація в одному флаконі!
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23.02.2023 10:10 Ответить
выбирал, пирад, помягче, на сарай с сеном ))))
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23.02.2023 11:27 Ответить
Пилот умер в лекарне. Самолёт был подбит в Украине
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23.02.2023 11:59 Ответить
З сайту Хартыя 97:

Су-25 возвращался на аэродром после выполнения «боевой задачи»

В Минобороны России подтвердили https://charter97.org/ru/news/2023/2/23/537474/ падение самолета в Белгородской области . Об этом пишет 23 февраля РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после «выполнения боевой задачи».

«Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», - добавили в Минобороны РФ.

Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют «техническую неисправность».
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23.02.2023 12:36 Ответить
Ну так, если тебе отбивают крылья, то это техническая неисправность
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23.02.2023 18:00 Ответить
це все що треба знати про росіян https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-*** https://www.youtube.com/watch?v=MnO-4GO-***


їм просто не можна програти цю війну...
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23.02.2023 14:44 Ответить
Давненько не збивали то хай вже самі падають.
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23.02.2023 10:10 Ответить
Главнає патєрь нет и бєз панікі
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23.02.2023 10:18 Ответить
"Сітуация под кантролєм". Кацапотварюки "под кантролєм" свою бойову авіацію об землю грохають?
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23.02.2023 10:47 Ответить
Та може бути, що якраз і підбили і хотів дотягнути до аеродрому...
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23.02.2023 10:26 Ответить
гастелло ти недороблений
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23.02.2023 10:48 Ответить
Це я сьогодні замовив, щоб до завтра був ювілейний 300-й. А воно вон як вийшло!
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23.02.2023 16:06 Ответить
це вони самі..., ми ж говорили...
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23.02.2023 10:10 Ответить
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23.02.2023 10:11 Ответить
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23.02.2023 10:13 Ответить
Він був важчим за повітря патамушта.
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23.02.2023 10:12 Ответить
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23.02.2023 10:12 Ответить
Шо, опять ? Мабуть знов використовували Т-1 без рідини "І".
Кацапир, то не спирт, її не бухають.
Сподіваюсь екіпажу все сподобалось....
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23.02.2023 10:13 Ответить
Несмотря на запах этилового спирта жидкость "И" смертельный яд. Да и добавляют ее в топливо еще на ГСМ, так что одним самолетом не обошлось бы.
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23.02.2023 11:13 Ответить
"Он был тяжелее воздуха". А взагалі-то це, мабуть, був літак. який підбили наші хлопці і який намагався дотягнути до єродрому. "А город подумал - ученья идут".
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23.02.2023 10:14 Ответить
А почему не отрапортовали, что летчик совершил подвиг Гастелло?......
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23.02.2023 10:14 Ответить
Будем надеяться, что савершил и направил кацалет на колону чмобиков, ************ во всяком случае так бы сделал, чтобы забрать с собой в райад побольше рабов.
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23.02.2023 10:19 Ответить
Атріцатєльний взльот. Всьо па плану©
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23.02.2023 10:14 Ответить
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23.02.2023 10:14 Ответить
Никто не пострадал?!?
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23.02.2023 10:16 Ответить
марал Кужегутич був там?
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23.02.2023 10:16 Ответить
Воно мабуть з ****** і з бункера бояться вийти
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23.02.2023 10:22 Ответить
Бухають. На честь "пабєди пад Пськовом і Нарвай"..))
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23.02.2023 11:17 Ответить
Амінь, до пекла.
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23.02.2023 10:17 Ответить
какая пэчальная новасть
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23.02.2023 10:18 Ответить
"пілот вижив"
Так, дуже шкода...
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23.02.2023 10:59 Ответить
От в них це перекручування формуліровок доведено до ідіотизму, "літак міноборони" , не російський, не російський військовий, а міноборони.
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23.02.2023 10:18 Ответить
Там ще є літаки ЧВК. Хоч якась конкретика..)
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23.02.2023 10:24 Ответить
"23 фівралі" - "день" окупаційної так званої "красної армії", день обісраного, обісцяного кацапського салдафона-окупанта України, решти країн сходу Європи, Кавказу, Середньої Азії !!!
https://youtu.be/i5xyzW43z08 Історичний огляд від українського історика
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23.02.2023 10:20 Ответить
Он просто бил тяжьєлєє воздуха...
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23.02.2023 10:21 Ответить
Меня тєрзають смутниє сомнєнія... Може його-таки наші дістали, а він "нє дотянул" до бази..? Від кордону до тих Валуйок фігня..)))))
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23.02.2023 10:23 Ответить
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23.02.2023 10:24 Ответить
Пілот подумав собі, ніж бути збитим і впасти над Україною, щоб отримати вила в груди від "вдячних" українців, то краще вже зразу впасти над своєю територією, є шанси вижити)
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23.02.2023 10:25 Ответить
вот нахєра он выжил?
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23.02.2023 10:25 Ответить
шкода, що пілот не подох.
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23.02.2023 10:28 Ответить
Після такого приземлення - 100%, ВЛК кацаполітун не пройде...
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23.02.2023 10:35 Ответить
А можна його зачислити до знищених зсу? До завтрашньої річниці якраз 300-й.
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23.02.2023 10:31 Ответить
Ні, не можна. То збили "силы ПВО Курской наротной риспублики". Вони собі плюс записали...
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23.02.2023 11:14 Ответить
Про Вейшнорію якось незаслужено забули.
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23.02.2023 11:24 Ответить
Гастелло лапотный блин.
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23.02.2023 10:33 Ответить
Астиль то стиль!! Вчитья!!! (С).
Слабак. Сарай та сіно ... (Сіно віддай (С))
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23.02.2023 10:37 Ответить
Сарай с сеном так теперь называется нефтебаза?
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23.02.2023 10:37 Ответить
Міноборони РиФи проведе розслідування, щодо постачання неякісної ізоленти до Аеро(*****)-космічних(цеп*здець ) сил расіюшечечки...
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23.02.2023 10:37 Ответить
ему сказали, что ночью абрамсы с леопардами вошли в белгородскую область и замаскированы под сараи с сеном )))
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23.02.2023 10:38 Ответить
жаль шо кукурузник а не ил с ракетами на белгород
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23.02.2023 10:42 Ответить
Тільки один?
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23.02.2023 10:42 Ответить
По нашей статистике - 299 сбитых самолётов РФ.
Пилот решил подровнять статистику до 300 шт....
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23.02.2023 10:44 Ответить
не впав, а отріцательно вспорхнув...-.тяму майте.
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23.02.2023 10:53 Ответить
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23.02.2023 11:11 Ответить
Шкода, що один...
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23.02.2023 10:56 Ответить
І сіно не помогло
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23.02.2023 10:58 Ответить
Біля 20 відсотків апаратів (від кількості збитих) падають при поверненні, або в такому стані, що не придатні до використання. "На одном крилє. Цей із цієї ж пісні.
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23.02.2023 11:02 Ответить
Це була "фторая в мире, анало-говнєтная"?
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23.02.2023 11:12 Ответить
..айяйяй минус сарай на болотах мацковии.лаптемозглый выжил..
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23.02.2023 11:14 Ответить
Впав на сарай з сіном, яке гідне завершення кар'єри
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23.02.2023 11:19 Ответить
Пилота жалко, уже б в раю был
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23.02.2023 11:29 Ответить
Вже там. Кобздона слухає! !"Медуза" написала...
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23.02.2023 11:35 Ответить
самоліквідувався... жаль в сводках не побачимо. й кобздон не в настрої...
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23.02.2023 11:37 Ответить
інші сайти пишуть, що кобздон співає оду радості - пілот здох!!
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23.02.2023 11:48 Ответить
На то и Белгородская область.
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23.02.2023 11:40 Ответить
пилот решил не испытывать судьбу над территорией Украины, в надежде не получить новый самолёт
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23.02.2023 11:42 Ответить
Можуть коли хотять
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23.02.2023 11:49 Ответить
Когда наши Украинцы спали на перинах , казлобаны пирдели в солому на полу, у наших утро начиналось с роботы по хозяйству а они до обеда и срак занозы друг друг другу вытягивали однажды она увидела что у него и дупы торчит копна сена выдернув и расправив одела на голову спросила как тебе мой какашник? позже название изменили на кокошник! така истина малята! казап сдох от того что она лишила его петушиного хвоста!
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23.02.2023 11:56 Ответить
ошибка в конце, кацап.
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23.02.2023 11:59 Ответить
дякую Боже
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23.02.2023 12:01 Ответить
Невже 300-ий??!!
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23.02.2023 12:01 Ответить
Падение было контролируемым, против сарая возбуждено уголовное дело. Без паники !
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23.02.2023 12:34 Ответить
😂🤣
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23.02.2023 17:04 Ответить
Корову жалко - всё сено сожгли лентуны ...уевы.
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23.02.2023 12:48 Ответить
Долетался, желтоглазый ©
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23.02.2023 13:20 Ответить
Щонайменше одна зекономлена ракета.
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23.02.2023 16:45 Ответить
Яка сумна новина
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23.02.2023 23:18 Ответить
 
 