Су-25 упал в Белгородской области, пилот погиб. ФОТОрепортаж(обновлено)

В Белгородской области упал самолет Минобороны России.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина случившегося выясняется. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о Су-25. Сообщается, что пилот выжил. Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, сооружение сгорело. Пилот Су-25 остался жив – за ним выслали борт санавации.

В сети также была опубликована фотография с места падения.

В Минобороны РФ заявили, что пилот погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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