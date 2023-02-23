Су-25 упал в Белгородской области, пилот погиб. ФОТОрепортаж(обновлено)
В Белгородской области упал самолет Минобороны России.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина случившегося выясняется. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала Baza, речь идет о Су-25. Сообщается, что пилот выжил. Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, сооружение сгорело. Пилот Су-25 остался жив – за ним выслали борт санавации.
В сети также была опубликована фотография с места падения.
В Минобороны РФ заявили, что пилот погиб, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Топ комментарии
+44 Neo Matrix
показать весь комментарий23.02.2023 10:10
+32 володимир омельянов
показать весь комментарий23.02.2023 10:10
+30 arye z.
показать весь комментарий23.02.2023 10:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Су-25 возвращался на аэродром после выполнения «боевой задачи»
В Минобороны России подтвердили https://charter97.org/ru/news/2023/2/23/537474/ падение самолета в Белгородской области . Об этом пишет 23 февраля РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
По данным министерства, штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после «выполнения боевой задачи».
«Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», - добавили в Минобороны РФ.
Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют «техническую неисправность».
їм просто не можна програти цю війну...
Кацапир, то не спирт, її не бухають.
Сподіваюсь екіпажу все сподобалось....
Так, дуже шкода...
https://youtu.be/i5xyzW43z08 Історичний огляд від українського історика
Слабак. Сарай та сіно ... (Сіно віддай (С))
Пилот решил подровнять статистику до 300 шт....