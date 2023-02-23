Аэропорт "Херсон" в Чернобаевке разрушен после пребывания там военных РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Херсона показала состояние международного аэропорта "Херсон" в Чернобаевке после того, как там размещались военные оккупационной российской армии.

Фото аэропорта опубликованы на сайте Херсонской областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

В прокуратуре напомнили, что территория аэропорта была захвачена россиянами в начале полномасштабного вторжения.

Россияне пытались использовать это место в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на другие регионы Украины. На его территории оккупанты размещали военную технику, хранили там снаряды и боеприпасы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 млн кур погибли во время оккупации на крупнейшей птицефабрике в Чернобаевке. ФОТО

Уходя, оккупанты взорвали несколько мест, которые были обустроены для пребывания военных, оставив после себя разгромленные здания, технику, боеприпасы и другие следы пребывания.

Обстоятельства разрушения аэропорта расследуются в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, из Херсона выполняли регулярные рейсы в Киев, Стамбул и Тбилиси. Также он обслуживал чартерные рейсы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове построят два микрорайона для людей, жилье которых уничтожено войной

Перед российским вторжением в аэропорту "Херсон" реконструировали взлетно-посадочную полосу в рамках программы "Большая стройка". Она готова принимать современные пассажирские самолеты Boeing 737 и Airbus 321.









