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Аэропорт "Херсон" в Чернобаевке разрушен после пребывания там военных РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Херсона показала состояние международного аэропорта "Херсон" в Чернобаевке после того, как там размещались военные оккупационной российской армии.

Фото аэропорта опубликованы на сайте Херсонской областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

В прокуратуре напомнили, что территория аэропорта была захвачена россиянами в начале полномасштабного вторжения.

Россияне пытались использовать это место в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на другие регионы Украины. На его территории оккупанты размещали военную технику, хранили там снаряды и боеприпасы.

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Уходя, оккупанты взорвали несколько мест, которые были обустроены для пребывания военных, оставив после себя разгромленные здания, технику, боеприпасы и другие следы пребывания.

Обстоятельства разрушения аэропорта расследуются в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, из Херсона выполняли регулярные рейсы в Киев, Стамбул и Тбилиси. Также он обслуживал чартерные рейсы.

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Перед российским вторжением в аэропорту "Херсон" реконструировали взлетно-посадочную полосу в рамках программы "Большая стройка". Она готова принимать современные пассажирские самолеты Boeing 737 и Airbus 321.

Аэропорт Херсон в Чернобаевке разрушен после пребывания там военных РФ, - прокуратура 01
Аэропорт Херсон в Чернобаевке разрушен после пребывания там военных РФ, - прокуратура 02
Аэропорт Херсон в Чернобаевке разрушен после пребывания там военных РФ, - прокуратура 03
Аэропорт Херсон в Чернобаевке разрушен после пребывания там военных РФ, - прокуратура 04
Аэропорт Херсон в Чернобаевке разрушен после пребывания там военных РФ, - прокуратура 05

аэропорт (1511) прокуратура (5020) Чернобаевка (69) разрушение (164) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+19
А прокуратура не хоче відкрити справу про те, яким чином в аеропорту "Херсон", що в Чорнобаївці, опинилися рашисти?
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23.02.2023 12:42
+5
Д'єрмак не дозволяє, на нього з найвеличнішим вийдуть!
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23.02.2023 13:05
+4
https://youtu.be/e8SSCc-glFI?t=4 Розслідування зеленої зради від журналістів BBC
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23.02.2023 12:58
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+++++ Тому і не втік
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23.02.2023 18:00 Ответить
А прокуратура не хоче відкрити справу про те, яким чином в аеропорту "Херсон", що в Чорнобаївці, опинилися рашисти?
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23.02.2023 12:42 Ответить
https://youtu.be/e8SSCc-glFI?t=4 Розслідування зеленої зради від журналістів BBC
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23.02.2023 12:58 Ответить
Послушал. Ну и аргументы у власти. Не стали предупреждать о надвигающейся войне и проводить заранее мобилизацию, потому что боялись паники. А вот утро 24 февраля, которое врасплох застало людей из-за убаюкивания их властью, никакой паники наверно не вызвало. Конченные просто
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23.02.2023 14:19 Ответить
Д'єрмак не дозволяє, на нього з найвеличнішим вийдуть!
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23.02.2023 13:05 Ответить
if you going to chornobaevka.... take black plastic bag (петь на мотив "if you going to San Francisco" Scott McKenzie )
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23.02.2023 12:49 Ответить
ну или на мотив Чайфа - "какая боль, какая боль.... Чернобаевка - русня ... 15:0" )))
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23.02.2023 12:56 Ответить
Сколько денег зарыто в песок.
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23.02.2023 12:50 Ответить
в следующем году там начнётся строительство аэродрома с ровными ВПП.
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23.02.2023 13:27 Ответить
А что, было так плохо?
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23.02.2023 14:05 Ответить
там ВПП старая была. Ремонтировали в Буялыке, Мартыновке, Червоноглинском.
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23.02.2023 14:43 Ответить
естественно, не при зелёных ******* это делалось.
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23.02.2023 14:47 Ответить
После войны отстроите за репарации. Только любителей шашлыков держите подальше.
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23.02.2023 14:03 Ответить
дерьмак нікуди не дінется і нікуди не змиется і після війни вся ця зелена гидота за все відповість.
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23.02.2023 14:32 Ответить
 
 