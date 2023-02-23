Аэропорт "Херсон" в Чернобаевке разрушен после пребывания там военных РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Прокуратура Херсона показала состояние международного аэропорта "Херсон" в Чернобаевке после того, как там размещались военные оккупационной российской армии.
Фото аэропорта опубликованы на сайте Херсонской областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.
В прокуратуре напомнили, что территория аэропорта была захвачена россиянами в начале полномасштабного вторжения.
Россияне пытались использовать это место в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на другие регионы Украины. На его территории оккупанты размещали военную технику, хранили там снаряды и боеприпасы.
Уходя, оккупанты взорвали несколько мест, которые были обустроены для пребывания военных, оставив после себя разгромленные здания, технику, боеприпасы и другие следы пребывания.
Обстоятельства разрушения аэропорта расследуются в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, из Херсона выполняли регулярные рейсы в Киев, Стамбул и Тбилиси. Также он обслуживал чартерные рейсы.
Перед российским вторжением в аэропорту "Херсон" реконструировали взлетно-посадочную полосу в рамках программы "Большая стройка". Она готова принимать современные пассажирские самолеты Boeing 737 и Airbus 321.
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