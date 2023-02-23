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Аеропорт "Херсон" у Чорнобаївці зруйнований після перебування там військових РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Херсонщини показала стан міжнародного аеропорту "Херсон" у Чорнобаївці після того, як там розміщувалися військові окупаційної російської армії.

Фото аеропорту опубліковані на сайті Херсонської обласної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

У прокуратурі нагадали, що територія аеропорту була захоплена росіянами на початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни намагалися використати це місце як плацдарм для подальшого наступу на інші регіони України. На його території окупанти розміщували військову техніку, зберігали там снаряди та боєприпаси.

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Відходячи, окупанти підірвали декілька місць, які були облаштовані для перебування військових, лишивши по собі розгромлені будівлі, техніку, боєприпаси та інші сліди перебування.

Обставини руйнування аеропорту розслідуються в межах кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, з Херсона виконували регулярні рейси до Києва, Стамбулу та Тбілісі. Також він обслуговував чартерні рейси.

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Перед російським вторгненням в аеропорту "Херсон" реконструювали злітно-посадкову смугу в межах програми "Велике будівництво". Вона була готова приймати сучасні пасажирські літаки Boeing 737 та Airbus 321.

Аеропорт Херсон у Чорнобаївці зруйнований після перебування там військових РФ, - прокуратура 01
Аеропорт Херсон у Чорнобаївці зруйнований після перебування там військових РФ, - прокуратура 02
Аеропорт Херсон у Чорнобаївці зруйнований після перебування там військових РФ, - прокуратура 03
Аеропорт Херсон у Чорнобаївці зруйнований після перебування там військових РФ, - прокуратура 04
Аеропорт Херсон у Чорнобаївці зруйнований після перебування там військових РФ, - прокуратура 05

Автор: 

аеропорт (1853) прокуратура (3685) Чорнобаївка (80) руйнування (257) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+19
А прокуратура не хоче відкрити справу про те, яким чином в аеропорту "Херсон", що в Чорнобаївці, опинилися рашисти?
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23.02.2023 12:42
+5
Д'єрмак не дозволяє, на нього з найвеличнішим вийдуть!
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23.02.2023 13:05
+4
https://youtu.be/e8SSCc-glFI?t=4 Розслідування зеленої зради від журналістів BBC
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23.02.2023 12:58
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+++++ Тому і не втік
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23.02.2023 18:00 Відповісти
А прокуратура не хоче відкрити справу про те, яким чином в аеропорту "Херсон", що в Чорнобаївці, опинилися рашисти?
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23.02.2023 12:42 Відповісти
https://youtu.be/e8SSCc-glFI?t=4 Розслідування зеленої зради від журналістів BBC
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23.02.2023 12:58 Відповісти
Послушал. Ну и аргументы у власти. Не стали предупреждать о надвигающейся войне и проводить заранее мобилизацию, потому что боялись паники. А вот утро 24 февраля, которое врасплох застало людей из-за убаюкивания их властью, никакой паники наверно не вызвало. Конченные просто
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23.02.2023 14:19 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє, на нього з найвеличнішим вийдуть!
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23.02.2023 13:05 Відповісти
if you going to chornobaevka.... take black plastic bag (петь на мотив "if you going to San Francisco" Scott McKenzie )
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23.02.2023 12:49 Відповісти
ну или на мотив Чайфа - "какая боль, какая боль.... Чернобаевка - русня ... 15:0" )))
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23.02.2023 12:56 Відповісти
Сколько денег зарыто в песок.
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23.02.2023 12:50 Відповісти
в следующем году там начнётся строительство аэродрома с ровными ВПП.
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23.02.2023 13:27 Відповісти
А что, было так плохо?
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23.02.2023 14:05 Відповісти
там ВПП старая была. Ремонтировали в Буялыке, Мартыновке, Червоноглинском.
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23.02.2023 14:43 Відповісти
естественно, не при зелёных ******* это делалось.
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23.02.2023 14:47 Відповісти
После войны отстроите за репарации. Только любителей шашлыков держите подальше.
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23.02.2023 14:03 Відповісти
дерьмак нікуди не дінется і нікуди не змиется і після війни вся ця зелена гидота за все відповість.
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23.02.2023 14:32 Відповісти
 
 