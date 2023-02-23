Аеропорт "Херсон" у Чорнобаївці зруйнований після перебування там військових РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Херсонщини показала стан міжнародного аеропорту "Херсон" у Чорнобаївці після того, як там розміщувалися військові окупаційної російської армії.

Фото аеропорту опубліковані на сайті Херсонської обласної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ.

У прокуратурі нагадали, що територія аеропорту була захоплена росіянами на початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни намагалися використати це місце як плацдарм для подальшого наступу на інші регіони України. На його території окупанти розміщували військову техніку, зберігали там снаряди та боєприпаси.

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Відходячи, окупанти підірвали декілька місць, які були облаштовані для перебування військових, лишивши по собі розгромлені будівлі, техніку, боєприпаси та інші сліди перебування.

Обставини руйнування аеропорту розслідуються в межах кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, з Херсона виконували регулярні рейси до Києва, Стамбулу та Тбілісі. Також він обслуговував чартерні рейси.

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Перед російським вторгненням в аеропорту "Херсон" реконструювали злітно-посадкову смугу в межах програми "Велике будівництво". Вона була готова приймати сучасні пасажирські літаки Boeing 737 та Airbus 321.









