Российские оккупанты обстреляли село Таврическое Запорожской области. ФОТОрепортаж

24 февраля российские военные обстреляли село Таврическое Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Сегодня под вражеский огонь попало село Таврическое. Все подробности атаки выясняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине четыре танка Leopard 2, остальные будут позже, - Моравецкий















