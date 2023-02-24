Российские оккупанты обстреляли село Таврическое Запорожской области. ФОТОрепортаж
24 февраля российские военные обстреляли село Таврическое Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"Сегодня под вражеский огонь попало село Таврическое. Все подробности атаки выясняются", - говорится в сообщении.
рашистська сволота знайде в Українi свою смерть.
паРаша девʼять років тому, напочатку 2014-го, розпочала шлях до своєї повної анiгiляцiї.
Cмерть рашизму! Смерть азiопськiй паРашi-ерефiї !