Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області. ФОТОрепортаж
24 лютого російські військові обстріляли село Таврійське Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.
"Сьогодні під ворожий вогонь потрапило село Таврійське. Всі подробиці атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
рашистська сволота знайде в Українi свою смерть.
паРаша девʼять років тому, напочатку 2014-го, розпочала шлях до своєї повної анiгiляцiї.
Cмерть рашизму! Смерть азiопськiй паРашi-ерефiї !