Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області. ФОТОрепортаж

24 лютого російські військові обстріляли село Таврійське Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"Сьогодні під ворожий вогонь потрапило село Таврійське. Всі подробиці атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області 01
Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області 02
Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області 03
Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області 04
Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області 05
Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області 06
Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області 07
Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області 08

рашистська сволота знайде в Українi свою смерть.

паРаша девʼять років тому, напочатку 2014-го, розпочала шлях до своєї повної анiгiляцiї.

Cмерть рашизму! Смерть азiопськiй паРашi-ерефiї !
