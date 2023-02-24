Російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області. ФОТОрепортаж

24 лютого російські військові обстріляли село Таврійське Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"Сьогодні під ворожий вогонь потрапило село Таврійське. Всі подробиці атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

