Группа украинских артистов-волонтеров приобрела и передала десантникам из 95-й бригады 4 автомобиля. ФОТО
Четыре автомобиля для 95-й десантно-штурмовой бригады приобретены в течение января-февраля на деньги, собранные участниками концертного тура "Дорога к Победе".
Об этом Цензор.НЕТ сообщила одна из организаторов тура - основатель благотворительного фонда "Будущее Украины 2050" Розалия Кирилюк.
По словам Кирилюк, в туре принимали участие члены "Команда А" - инициативы артистов, которые сознательно остались в Украине, чтобы быть с украинским народом в самые сложные времена. Они объединились в творческую команду, чтобы устраивать благотворительные концерты в поддержку ВПЛ, медиков, детей, военных и всех жителей Украины.
Среди участников "Команды А" – Нина Матвиенко, Аурика Ротару, Анна Добрыднева, Амадор Лопес, Артур Боссо, Сергей Мироненко.
Концерты тура прошли в 13 населенных пунктах: Киеве, Яготине, Переяславе, Глубоком, Борисполе, Синьковке, Черняхове, Звягеле, Иванкове, Попельне, Брусилове, Ружине, Радомышле.
"На собранные средства были приобретены 2 авто KIA SORENTO и 2 авто Nissan X Trail, сообщили в Фонде. - Успехи нашей объединенной работы были презентованы на благотворительном концерте в Житомире, где у нас была возможность лично передать авто командирам. Теперь эти машины отправятся на фронт".
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