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Группа украинских артистов-волонтеров приобрела и передала десантникам из 95-й бригады 4 автомобиля. ФОТО

Четыре автомобиля для 95-й десантно-штурмовой бригады приобретены в течение января-февраля на деньги, собранные участниками концертного тура "Дорога к Победе".

Об этом Цензор.НЕТ сообщила одна из организаторов тура - основатель благотворительного фонда "Будущее Украины 2050" Розалия Кирилюк.

По словам Кирилюк, в туре принимали участие члены "Команда А" - инициативы артистов, которые сознательно остались в Украине, чтобы быть с украинским народом в самые сложные времена. Они объединились в творческую команду, чтобы устраивать благотворительные концерты в поддержку ВПЛ, медиков, детей, военных и всех жителей Украины.

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Среди участников "Команды А" – Нина Матвиенко, Аурика Ротару, Анна Добрыднева, Амадор Лопес, Артур Боссо, Сергей Мироненко.

Концерты тура прошли в 13 населенных пунктах: Киеве, Яготине, Переяславе, Глубоком, Борисполе, Синьковке, Черняхове, Звягеле, Иванкове, Попельне, Брусилове, Ружине, Радомышле.

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"На собранные средства были приобретены 2 авто KIA SORENTO и 2 авто Nissan X Trail, сообщили в Фонде. - Успехи нашей объединенной работы были презентованы на благотворительном концерте в Житомире, где у нас была возможность лично передать авто командирам. Теперь эти машины отправятся на фронт".

Группа украинских артистов-волонтеров приобрела и передала десантникам из 95-й бригады 4 автомобиля 01
Группа украинских артистов-волонтеров приобрела и передала десантникам из 95-й бригады 4 автомобиля 02
Группа украинских артистов-волонтеров приобрела и передала десантникам из 95-й бригады 4 автомобиля 03

авто (4219) помощь (7861) шоу-бизнес (151) волонтеры (2640) артисты (281) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Матвиенко Нина (4)


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будь-яка моральна людина давно би прибрала та вже й забула (у цей час) усі натяки на "Своє Велике" ганьбище.. але не "наш" Найвеличнівшивий та його підлабузники
за машинки Оборонцям України - подяка
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01.03.2023 08:37 Ответить
И тут это "велике крадівництво зе"...
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01.03.2023 08:42 Ответить
Велика подяка "Команді А" - Ніні Матвієнко, Аурікі Ротару, Анні Добриднєвій, Амадор Лопесу, Артуру Боссо, Сергію Мироненко та іншим.
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01.03.2023 08:49 Ответить
Це добре. Але цікаво, а що передали ЗСУ придворні дупотруси, стендапери, співуни, актори, дорогі спортсмени на продаж , які вільно гастролюють світом з концертами "на підтримку армії"? Квитки дуже задорого, а на виході, як Клопотенко "я готую для армії". Багато з них піарились на ТРО, а по факту гастролі без кордонів. Гидко це все.
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01.03.2023 08:54 Ответить
Респект!
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01.03.2023 08:59 Ответить
Достойний вчинок!
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01.03.2023 09:06 Ответить
Матвієнко не було ?
Ні в кого було спитати,чи ми ще зі своїми братами воюємо,чи вже немає серед кацапської орди її родичів,чи ще вигідна ця війна олігархам ?
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01.03.2023 09:50 Ответить
Невже дурненька "матвієнко" прозріла? Не вірю. Не можна з неї вибити ґебнюцьку сутність.
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01.03.2023 10:47 Ответить
Житомирський академічний український музично-драматичний театр. . Програма Президента України "Велика реставрація" . Вересень 2021 р. 122 мільйони гривень.
Житомирський обласний театр ляльок . Програма Президента України "Велика реставрація"
Вересень 2021 р. 61 млн.грн.
А потім верещуки верещали "закрийте небо!"
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01.03.2023 10:55 Ответить
 
 