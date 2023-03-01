Нацполиция задержала 10 участников отдельного подразделения преступной группировки "Двадцатовские". ФОТОрепортаж

Полицейские продолжили меры по обезвреживанию деятельности криворожского наркокартеля, участники которого "снабжали" наркотиками почти все регионы Украины. На сбыте наркотиков и мошеннической схеме организаторы ежемесячно зарабатывали более 2 млн. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, руководили обособленным подразделением преступного группирования родные братья – двое жителей Кривого Рога, которые распределили между собой обязанности: один отвечал за сбыт наркотиков на территории города, другой – за мошенническую схему завладения средствами граждан. О результатах "работы" они отчитывались перед организаторами преступного группирования "Двадцатовские".

Согласно разработанному плану, участники группировки осуществляли рассылку сообщений о получении международной помощи: чтобы получить средства, необходимо было перейти по ссылке и зарегистрироваться. Получив необходимые данные граждан, фигуранты перечисляли деньги с их банковских карт, делали онлайн-покупки техники, открывали кредитные карты и увеличивали лимиты. Чтобы потерпевшие не могли блокировать переводы и платежи, блокировали доступ к личным кабинетам. По большей части в поле зрения мошенников попадали внутренне перемещенные лица, военнослужащие и пенсионеры.

Участники другого "крыла" преступной организации занимались изготовлением и сбытом наркотиков. Каннабис выращивали по месту жительства одного из фигурантов, метамфетамин – получали от лидеров преступного группирования. Продавали "продукцию" небольшими партиями исключительно "из рук в руки" и за наличные. 30% "заработка" лидеры преступной организации отдавали на нужды наркокартелю, его организаторам, остальные - распределяли между всеми участниками подразделения.

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Вчера, 28 февраля, оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи областной полиции совместно с Криворожской восточной окружной прокуратурой при силовой поддержке полиции особого назначения провели второй этап спецоперации по обезвреживанию деятельности преступной группировки "Двадцатовские". По ее результатам в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали 10 участников ее обособленного подразделения. Фигурантам объявлены подозрения в зависимости от участия и роли в преступной деятельности:

ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

-ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании мері пресечения подозреваемым.

Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли имущества на общую сумму более 10 млн грн – авто, оружие, наркотики, телефоны, банковские карты, "черновые" записи.

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Напомним, 27 февраля правоохранители провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества "Двадцатовские", в том числе десять лидеров. В результате обысков изъято оружие, боеприпасы, наркотики, деньги в национальной и иностранной валюте. По предварительным данным, ежемесячная прибыль фигурантов от продажи наркотиков достигала более миллиона долларов США.