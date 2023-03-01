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Нацполіція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти "Двадцятівські". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські продовжили заходи для знешкодження діяльності криворізького наркокартелю, учасники якого "забезпечували" наркотиками майже всі регіони України. На збуті наркотиків та шахрайській схемі організатори щомісяця заробляли понад 2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як зазначається, керували відокремленим підрозділом злочинної спільноти рідні брати – двоє мешканців Кривого Рогу, які розподілили між собою обов’язки: один відповідав за збут наркотиків на території міста, інший – за шахрайську схему заволодіння коштами громадян. Про результати "роботи" вони звітували перед організаторами злочинної спільноти "Двадцятівські".

Відповідно до розробленого плану, учасники угруповання здійснювали розсилку повідомлень про отримання міжнародної допомоги: аби отримати кошти, необхідно було перейти за посиланням і зареєструватися. Отримавши необхідні дані громадян, фігуранти перераховували гроші з їхніх банківських карток, робили онлайн-покупки техніки, відкривали кредитні картки та збільшували ліміти. Аби потерпілі не могли блокувати перекази та платежі, блокували їм доступ до особистих кабінетів. Здебільшого в поле зору шахраїв потрапляли внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці та пенсіонери.

Нацполіція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти Двадцятівські 01

Учасники іншого "крила" злочинної організації займалися виготовленням та збутом наркотиків. Канабіс вирощували за місцем проживання одного з фігурантів, метамфетамін - отримували від лідерів злочинної спільноти. Продавали "продукцію" невеликими партіями виключно "з рук у руки" та за готівку. 30% "заробітку" лідери злочинної організації віддавали на потреби наркокартелю його організаторам, решту - розподіляли між всіма учасниками відокремленого підрозділу.

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Нацполіція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти Двадцятівські 02

Вчора, 28 лютого, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі обласної поліції спільно з Криворізькою східною окружною прокуратурою за силової підтримки поліції особливого призначення провели другий етап спецоперації для знешкодження діяльності злочинної спільноти "Двадцятівські". За її результатами у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 10 учасників її відокремленого підрозділу. Фігурантам оголошено підозри залежно від участі та ролі у злочинній діяльності:

  • ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 1 і ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • -ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Окрім того, під час обшуків правоохоронці вилучили майна на загальну суму понад 10 млн грн – авто, зброя, наркотики, телефони, банківські картки, "чорнові" записи.

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Нацполіція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти Двадцятівські 03
Нацполіція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти Двадцятівські 04
Нацполіція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти Двадцятівські 05
Нацполіція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти Двадцятівські 06

Нагадаємо, 27 лютого правоохоронці провели спецоперацію і затримали 37 учасників злочинної спільноти "Двадцятівські", у тому числі десять лідерів. У результаті обшуків вилучено зброю, боєприпаси, наркотики, гроші в національній та іноземній валюті. За попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів США.

Автор: 

Кривий Ріг (1362) наркотики (1457) Нацполіція (15260)


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Топ коментарі
+10
тепер цім бізнесом займуться ті, хто треба, якісь "дев'ятоп'ятівські"
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01.03.2023 11:02
+7
Ну коврик могли бы и пропылесосить. Хотя тут не там, а потому ботинки вряд ли снимали...
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01.03.2023 11:07
+5
Та відволікають знову від чогось дійсно глобального і цікавого...знайшли "плантацію" конопель..10 кущиків у кадках..добив "перський" килим зразку прошлого століття..антикваріат???

Колумбійський кокс зараз у тренді можновладців
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01.03.2023 11:09
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тепер цім бізнесом займуться ті, хто треба, якісь "дев'ятоп'ятівські"
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01.03.2023 11:02 Відповісти
Та відволікають знову від чогось дійсно глобального і цікавого...знайшли "плантацію" конопель..10 кущиків у кадках..добив "перський" килим зразку прошлого століття..антикваріат???

Колумбійський кокс зараз у тренді можновладців
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01.03.2023 11:09 Відповісти
метамфетамін - отримували від лідерів злочинної спільноти Джерело:

це ж для електорату, кокс дорогий, для себе
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01.03.2023 11:12 Відповісти
Цікаво, скільки з цих злодіїв опиниться в буцигарні.
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01.03.2023 11:21 Відповісти
усі, хто не поділиться
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01.03.2023 12:26 Відповісти
Ну коврик могли бы и пропылесосить. Хотя тут не там, а потому ботинки вряд ли снимали...
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01.03.2023 11:07 Відповісти
Теж килимок сподобався?🤣
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01.03.2023 11:10 Відповісти
Да треба, і у пилосос потрапить кіло коксу.
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01.03.2023 11:22 Відповісти
А девяностоп'ятівські вже просют за земляків ? Чи ще ні
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01.03.2023 11:13 Відповісти
криворізького наркокартелю

Даремно затримали, це ж майбутні президенти.
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01.03.2023 11:16 Відповісти
27 вже здристнули -- швидко .
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01.03.2023 11:18 Відповісти
Кривий Ріг, випадковість?
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01.03.2023 11:19 Відповісти
Куди ідуть кошти під час війни? У більшості наших союзників - лєгалайз. Або як мінімум декріміналізація канабісу! У наших смартельних ворогів - "срок за пятку." Ментально ми де, ми з ким!?
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01.03.2023 11:26 Відповісти
Что-то какхто нежновато эту мразь задерживают, а нужно вот так:
https://news.liga.net/all/news/sbu-jestko-zaderjala-avtoritetov-v-pavlograde-mer-dnepra-zaderjannye-izbili-******* https://news.liga.net/all/news/sbu-jestko-zaderjala-avtoritetov-v-pavlograde-mer-dnepra-zaderjannye-izbili-*******

youtube.com/watch?v=StAsl12CVjE
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01.03.2023 11:29 Відповісти
ОПГ "КВАРТАЛІВСЬКІ" - коли затримають ?
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01.03.2023 11:30 Відповісти
Хто тепер буде в ОП поставляти? Юзік залишиться без грошей?
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01.03.2023 11:58 Відповісти
"наркокартель" "забезпечував" наркотиками майже всі регіони України, а на збуті наркотиків та шахрайській схемі організатори щомісяця заробляли всього понад $50000
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01.03.2023 12:24 Відповісти
Тю,звичайни клуб ботаників накрили.
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01.03.2023 13:46 Відповісти
 
 