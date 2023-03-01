Нацполіція затримала 10 учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти "Двадцятівські". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські продовжили заходи для знешкодження діяльності криворізького наркокартелю, учасники якого "забезпечували" наркотиками майже всі регіони України. На збуті наркотиків та шахрайській схемі організатори щомісяця заробляли понад 2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як зазначається, керували відокремленим підрозділом злочинної спільноти рідні брати – двоє мешканців Кривого Рогу, які розподілили між собою обов’язки: один відповідав за збут наркотиків на території міста, інший – за шахрайську схему заволодіння коштами громадян. Про результати "роботи" вони звітували перед організаторами злочинної спільноти "Двадцятівські".

Відповідно до розробленого плану, учасники угруповання здійснювали розсилку повідомлень про отримання міжнародної допомоги: аби отримати кошти, необхідно було перейти за посиланням і зареєструватися. Отримавши необхідні дані громадян, фігуранти перераховували гроші з їхніх банківських карток, робили онлайн-покупки техніки, відкривали кредитні картки та збільшували ліміти. Аби потерпілі не могли блокувати перекази та платежі, блокували їм доступ до особистих кабінетів. Здебільшого в поле зору шахраїв потрапляли внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці та пенсіонери.

Учасники іншого "крила" злочинної організації займалися виготовленням та збутом наркотиків. Канабіс вирощували за місцем проживання одного з фігурантів, метамфетамін - отримували від лідерів злочинної спільноти. Продавали "продукцію" невеликими партіями виключно "з рук у руки" та за готівку. 30% "заробітку" лідери злочинної організації віддавали на потреби наркокартелю його організаторам, решту - розподіляли між всіма учасниками відокремленого підрозділу.

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Вчора, 28 лютого, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі обласної поліції спільно з Криворізькою східною окружною прокуратурою за силової підтримки поліції особливого призначення провели другий етап спецоперації для знешкодження діяльності злочинної спільноти "Двадцятівські". За її результатами у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 10 учасників її відокремленого підрозділу. Фігурантам оголошено підозри залежно від участі та ролі у злочинній діяльності:

ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 1 і ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

-ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Окрім того, під час обшуків правоохоронці вилучили майна на загальну суму понад 10 млн грн – авто, зброя, наркотики, телефони, банківські картки, "чорнові" записи.

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Нагадаємо, 27 лютого правоохоронці провели спецоперацію і затримали 37 учасників злочинної спільноти "Двадцятівські", у тому числі десять лідерів. У результаті обшуків вилучено зброю, боєприпаси, наркотики, гроші в національній та іноземній валюті. За попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів США.