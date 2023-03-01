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"Кибер Сопротивление" обнародовало документы семьи российского "детского омбудсмена" Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий. ФОТОрепортаж

Украинские активисты взломали почту Марии Львовой-Беловой - уполномоченной Путина по правам ребенка, последовательно способствующей депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Кібер Спротив".

"Имеем новый экспонат в музее – Мария Львова-Белова.

Женщина творит геноцид целого поколения украинцев, потому что ворует наших детей.

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Ну а мы воруем ее данные, которые помогут привлечь оккупантку к ответственности и вернуть детей в Украину.

Сегодня дарим всем возможность пользоваться ее паспортом и паспортом родителей, а спецслужбы получат полный массив информации", - говорится в сообщении.

Кибер Сопротивление обнародовало документы семьи российского детского омбудсмена Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий 01

Також читайте: Росіяни в Токмаку змушують українських дітей писати листи окупантам, - Центр національного спротиву

Кибер Сопротивление обнародовало документы семьи российского детского омбудсмена Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий 02
Кибер Сопротивление обнародовало документы семьи российского детского омбудсмена Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий 03
Кибер Сопротивление обнародовало документы семьи российского детского омбудсмена Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий 04
Кибер Сопротивление обнародовало документы семьи российского детского омбудсмена Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий 05

Читайте также: С начала полномасштабной войны в Украине считаются исчезнувшими 349 детей, - Офис Генпрокурора

Кибер Сопротивление обнародовало документы семьи российского детского омбудсмена Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий 06
Кибер Сопротивление обнародовало документы семьи российского детского омбудсмена Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий 07
Кибер Сопротивление обнародовало документы семьи российского детского омбудсмена Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий 08

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Автор: 

депортация (687) дети (6554) россия (96038) военные преступления (1446) Львова-Белова Мария (13)


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Топ комментарии
+23
Ця мерзенна кацапська ублюдіні разом з усіма причетними до викрадення українських дітей мерзенними кацапськими ублюдками мають бути покарані.А всі діти викрадені з України мають якомога скоріше повернутись додому...
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01.03.2023 17:52
+22
Це самий масштабний кіднепінг за всю історію людства, який нашій нації влаштували одічалиє з болот московських.

Цю курву треба нищити по всіх фронтах та на усіх континентах разом з її паскудними родичами.
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01.03.2023 18:01
+15
нове сучище на кшталт "доктора лізи"... дай Бог, щоб і закінчила так же своє мерзенне існування.
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01.03.2023 18:13
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Ця мерзенна кацапська ублюдіні разом з усіма причетними до викрадення українських дітей мерзенними кацапськими ублюдками мають бути покарані.А всі діти викрадені з України мають якомога скоріше повернутись додому...
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01.03.2023 17:52 Ответить
До кацапських ублюдків ще добратися треба, а свої падлюки, що не виконали посадові рбов'язки, не оголосивши евакуацію, і покинули дітей напризволяще, чим посприяли кацапам, в екрани телевізорів вже не вміщаються. Цих довго розшукувати не треба але ніхто не притягує до відповідальності.
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01.03.2023 20:49 Ответить
Сама с багатодітної родини і вляпалася в таку халепу с пуйлом напару.
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01.03.2023 20:59 Ответить
Паочку личинок бы захватить и предложить поменять на всех похищенных украинских детей.
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01.03.2023 17:53 Ответить
Торговка живим товаром!
******!
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01.03.2023 17:55 Ответить
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01.03.2023 17:59 Ответить
Це самий масштабний кіднепінг за всю історію людства, який нашій нації влаштували одічалиє з болот московських.

Цю курву треба нищити по всіх фронтах та на усіх континентах разом з її паскудними родичами.
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01.03.2023 18:01 Ответить
100 баллов . Лепше і не сформулювати
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01.03.2023 18:44 Ответить
......для заинтересованных: цели помечены, можно открывать "сезон охоты"......
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01.03.2023 18:07 Ответить
вот и здорово , исчезнет где-то , а детишки ее ,, случайно,, выпадут из окна 9-го этажа , )))))))
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01.03.2023 18:07 Ответить
нове сучище на кшталт "доктора лізи"... дай Бог, щоб і закінчила так же своє мерзенне існування.
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01.03.2023 18:13 Ответить
Зачот...))
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01.03.2023 18:34 Ответить
На*уя?)
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01.03.2023 21:34 Ответить
курва...
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01.03.2023 22:56 Ответить
Я считаю что то что они делают с нашими детьми это равносильно Буче
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01.03.2023 23:28 Ответить
Я считаю что СБУ обязано проанализировать где эта с...ка отдыхала и какие страны и места посещала за последние 5 лет, в местах возможного приезда организовать ждунов и за границей ее словить и переправить живой в Украину и судить ее в Киеве а в случаи невозможности доставить ее живой в Украину и судить ликвидировать по месту! Это наши дети это наше будущее, в случаи если не покидает россию ликвидировать на россии и это будет всем московитам сигнал что каждого найдем и накажем!
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01.03.2023 23:38 Ответить
 
 