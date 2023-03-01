"Кибер Сопротивление" обнародовало документы семьи российского "детского омбудсмена" Львовой-Беловой, которая способствует депортации украинских детей с оккупированных территорий. ФОТОрепортаж
Украинские активисты взломали почту Марии Львовой-Беловой - уполномоченной Путина по правам ребенка, последовательно способствующей депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Кібер Спротив".
"Имеем новый экспонат в музее – Мария Львова-Белова.
Женщина творит геноцид целого поколения украинцев, потому что ворует наших детей.
Ну а мы воруем ее данные, которые помогут привлечь оккупантку к ответственности и вернуть детей в Украину.
Сегодня дарим всем возможность пользоваться ее паспортом и паспортом родителей, а спецслужбы получат полный массив информации", - говорится в сообщении.
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+23 Александр Чуднивец #474549
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+22 irenka ko
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+15 Панас Стець #551129
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Цю курву треба нищити по всіх фронтах та на усіх континентах разом з її паскудними родичами.