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"Кібер Спротив" оприлюднив документи родини російського "дитячого омбудсмена" Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій. ФОТОрепортаж

Українські активісти зламали пошту Марії Львової-Бєлової - уповноваженої Путіна з прав дитини, яка послідовно сприяє депортації дітей з окупованих територій України до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кібер Спротив".

"Маємо новий експонат в музеї - марія львова-бєлова.

Жінка творить геноцид цілого покоління українців, адже краде наших дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни депортували понад 16 тис. українських дітей, вдалося повернути 307, - генпрокурор Костін

Ну а ми крадемо її дані, які допоможуть притягнути окупантку до відповідальності та повернути дітей в Україну.

Сьогодні даруємо всім можливість користуватись її паспортом та паспортом батьків, а спецслужби отримають повний масив інформації", - йдеться у повідомленні.

Кібер Спротив оприлюднив документи родини російського дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій 01

Також читайте: Росіяни в Токмаку змушують українських дітей писати листи окупантам, - Центр національного спротиву

Кібер Спротив оприлюднив документи родини російського дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій 02
Кібер Спротив оприлюднив документи родини російського дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій 03
Кібер Спротив оприлюднив документи родини російського дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій 04
Кібер Спротив оприлюднив документи родини російського дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій 05

Читайте також: Бербок закликала комісію ООН розслідувати всі факти викрадення Росією українських дітей

Кібер Спротив оприлюднив документи родини російського дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій 06
Кібер Спротив оприлюднив документи родини російського дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій 07
Кібер Спротив оприлюднив документи родини російського дитячого омбудсмена Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій 08

Читайте: Дитячий омбудсмен РФ "усиновила" незаконно вивезену з України дитину

Автор: 

депортація (729) діти (5127) росія (65856) воєнні злочини (1870) Львова-Бєлова Марія (16)


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Топ коментарі
+23
Ця мерзенна кацапська ублюдіні разом з усіма причетними до викрадення українських дітей мерзенними кацапськими ублюдками мають бути покарані.А всі діти викрадені з України мають якомога скоріше повернутись додому...
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01.03.2023 17:52
+22
Це самий масштабний кіднепінг за всю історію людства, який нашій нації влаштували одічалиє з болот московських.

Цю курву треба нищити по всіх фронтах та на усіх континентах разом з її паскудними родичами.
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01.03.2023 18:01
+15
нове сучище на кшталт "доктора лізи"... дай Бог, щоб і закінчила так же своє мерзенне існування.
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01.03.2023 18:13
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Ця мерзенна кацапська ублюдіні разом з усіма причетними до викрадення українських дітей мерзенними кацапськими ублюдками мають бути покарані.А всі діти викрадені з України мають якомога скоріше повернутись додому...
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01.03.2023 17:52 Відповісти
До кацапських ублюдків ще добратися треба, а свої падлюки, що не виконали посадові рбов'язки, не оголосивши евакуацію, і покинули дітей напризволяще, чим посприяли кацапам, в екрани телевізорів вже не вміщаються. Цих довго розшукувати не треба але ніхто не притягує до відповідальності.
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01.03.2023 20:49 Відповісти
Сама с багатодітної родини і вляпалася в таку халепу с пуйлом напару.
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01.03.2023 20:59 Відповісти
Паочку личинок бы захватить и предложить поменять на всех похищенных украинских детей.
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01.03.2023 17:53 Відповісти
Торговка живим товаром!
******!
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01.03.2023 17:55 Відповісти
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01.03.2023 17:59 Відповісти
Це самий масштабний кіднепінг за всю історію людства, який нашій нації влаштували одічалиє з болот московських.

Цю курву треба нищити по всіх фронтах та на усіх континентах разом з її паскудними родичами.
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01.03.2023 18:01 Відповісти
100 баллов . Лепше і не сформулювати
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01.03.2023 18:44 Відповісти
......для заинтересованных: цели помечены, можно открывать "сезон охоты"......
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01.03.2023 18:07 Відповісти
вот и здорово , исчезнет где-то , а детишки ее ,, случайно,, выпадут из окна 9-го этажа , )))))))
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01.03.2023 18:07 Відповісти
нове сучище на кшталт "доктора лізи"... дай Бог, щоб і закінчила так же своє мерзенне існування.
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01.03.2023 18:13 Відповісти
Зачот...))
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01.03.2023 18:34 Відповісти
На*уя?)
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01.03.2023 21:34 Відповісти
курва...
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01.03.2023 22:56 Відповісти
Я считаю что то что они делают с нашими детьми это равносильно Буче
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01.03.2023 23:28 Відповісти
Я считаю что СБУ обязано проанализировать где эта с...ка отдыхала и какие страны и места посещала за последние 5 лет, в местах возможного приезда организовать ждунов и за границей ее словить и переправить живой в Украину и судить ее в Киеве а в случаи невозможности доставить ее живой в Украину и судить ликвидировать по месту! Это наши дети это наше будущее, в случаи если не покидает россию ликвидировать на россии и это будет всем московитам сигнал что каждого найдем и накажем!
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01.03.2023 23:38 Відповісти
 
 