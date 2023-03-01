"Кібер Спротив" оприлюднив документи родини російського "дитячого омбудсмена" Львової-Бєлової, яка сприяє депортації українських дітей з окупованих територій. ФОТОрепортаж

Українські активісти зламали пошту Марії Львової-Бєлової - уповноваженої Путіна з прав дитини, яка послідовно сприяє депортації дітей з окупованих територій України до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кібер Спротив".

"Маємо новий експонат в музеї - марія львова-бєлова.

Жінка творить геноцид цілого покоління українців, адже краде наших дітей.

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Ну а ми крадемо її дані, які допоможуть притягнути окупантку до відповідальності та повернути дітей в Україну.

Сьогодні даруємо всім можливість користуватись її паспортом та паспортом батьків, а спецслужби отримають повний масив інформації", - йдеться у повідомленні.

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