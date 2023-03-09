Несколько бригад ВСУ получили комплексы БПЛА Poseidon. ФОТО

Петр Порошенко передал в подразделения нескольких бригад ВСУ комплексы БПЛА Poseidon. Политик встретился с выпускниками учебного центра, где готовят операторов беспилотников. Сегодня состоялся третий выпуск курса специалистов по управлению комплексами Poseidon.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня вся Украина проснулась от взрывов. Реакция всех украинцев одинакова – Путин должен исчезнуть, а Россия – заплатить за каждую жертву и каждую бессонную ночь. Лучшее, что мы можем сделать сейчас – это сконцентрировать все усилия, чтобы откинуть российские войска и освободить украинскую землю от российской нечисти", – подчеркнул Порошенко.

"На этот раз мы снова передаем не просто отдельные комплексы, а еще и грузовики DAF, которые полностью оборудованы для работы на поле боя. Это значительно улучшит работу наших защитников. Здесь есть место и для пилота, оператора, разведчика и артиллериста", – отметил лидер. "ЕС".







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Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.

14 января Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА "Poseidon", изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты. В настоящее время Фонд Порошенко с волонтерами реализует контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").