Несколько бригад ВСУ получили комплексы БПЛА Poseidon. ФОТО
Петр Порошенко передал в подразделения нескольких бригад ВСУ комплексы БПЛА Poseidon. Политик встретился с выпускниками учебного центра, где готовят операторов беспилотников. Сегодня состоялся третий выпуск курса специалистов по управлению комплексами Poseidon.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодня вся Украина проснулась от взрывов. Реакция всех украинцев одинакова – Путин должен исчезнуть, а Россия – заплатить за каждую жертву и каждую бессонную ночь. Лучшее, что мы можем сделать сейчас – это сконцентрировать все усилия, чтобы откинуть российские войска и освободить украинскую землю от российской нечисти", – подчеркнул Порошенко.
"На этот раз мы снова передаем не просто отдельные комплексы, а еще и грузовики DAF, которые полностью оборудованы для работы на поле боя. Это значительно улучшит работу наших защитников. Здесь есть место и для пилота, оператора, разведчика и артиллериста", – отметил лидер. "ЕС".
Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.
14 января Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА "Poseidon", изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты. В настоящее время Фонд Порошенко с волонтерами реализует контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").
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https://focus.ua/uk/*******-novosti/527954-voiny-vsu-zavershayut-obuchenie-s-bpla-poseidon-h10-i-h6-na-chto-sposobny-kiprskie-ptichki
Слава Україні!
держави, то йому б цiни не було!)))
Він же взагалі "знищений" - так Володимир Олександович сказав...
"Ви теж ,так само,можете вкласти тисячі,й отримати мільйони.
Стартап такий."
Ось вона "глибинна корупція" якої кажуть немає!
Цікаво,що на Цензорі чомусь Притулу називають волонтером...
Ще вісім великих «крил» у небі, які вміють йти на багато десятків кілометрів від місця пуску. Ще вісім надпотужних «очей» у небі, які чудово працюють як вдень, так і вночі. Крила та очі, які знаходять цілі та передають артилерії «старшого начальника». І ось зараз про це трохи докладніше.
Сенс таких комплексів непросто у пошуку цілей вздовж лінії фронту. Сенс роботи в тому, що ці БПЛА прориваються крізь досить щільну завісу ворожого РЕБ вздовж передньої лінії та можуть йти на кілька десятків кілометрів углиб окупованої території. А там - там «смачне». Там склади *********** та ремонтні бази, там зосередження тимчасово-живої-сили-ворога, там техніка. Туди достають не міномети, туди достають М777, PzH2000, Краби, TR-F1 та FH-70 - артилерія «старшого начальника».
СтрашнаВійськоваТаємниця (всі слова з великої літери і пишеться разом) - один з наших Посейдонів на постійній основі «обслуговує» дивізіон таких улюблених нами M142 HIMARS. Колись викладемо відео роботи, але не зараз - розвіддані досі актуальні.
Вісім крил ми випустили сьогодні на полювання - два повні комплекси новим бригадам та додаткові літаки для других екіпажів бригад, які отримали Посейдон у січні. З понеділка 4 нові бригади розпочинають підготовку у навчальному центрі. І тепер нам потрібно встигнути викупити та доставити комплекси для них.
Сума переданих сьогодні двох комплексів - 30 509 214 гривень. Не складно порахувати, що за місяць, який буде йти навчання, нам треба підготувати 4 комплекси - а це буде закупівля на 61 018 428 гривень. Порошенко вже сплатив свою половину рахунків, частину грошей нам допомогли зібрати волонтери тих бригад, які починають навчання. Але нам не вистачає дуже багато грошей.
А птахи у небі потрібні!
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Патріоти України з політичної сили "Європейська Солідарність" - на фронті.
Патріоти України з політичної сили "Європейська Солідарність" - на фронті.
У Притули,звісно,дорожче виходить.
За кілька місяців боїв на Харківщині Юра з побратимами придумали простий, але дуже ефективний спосіб визначати точні координати арти противника під час їх пострілів. За власні кошти Юра зробив перший екземпляр свого винаходу, протестував на немитих і дуже порадував свого начарти.
Після цього була презентація винаходу на полігоні. Схвалення від військових. І перші 100 таких комплексів були виготовлені за кошти компанії з Луцька та передані в ЗСУ.
А вже сьогодні є рішення про виготовлення ще 400 комплексів за кошти благодійників.
Істотна перевага комплексу Юри, це те, що він коштує у 800 разів дешевше НАТІвських контрбатарейних радарів!!!
Успіху тобі, друже! Та низькій уклін!!!
Скиньте аналогічне фото або донат від
зелених бюджетокровосісів, зрадників, колаборантів, брехливих істот???
Шо там Бєня купив для ЗСУ ? Хто знає ?
І знаєте, ця історія символічна. Просто абсолютна більшість претензій до Порошенка і порохоботів, це брехня і маніпуляція повторена 100000 і більше разів. Просто тому, що одним дуже хочеться вірити в брехню і маніпуляції - через власні жлобство, класову ненависть або інші політичні та меркантильні причини. А тим хто брехню і маніпуляції поширюють, дуже не хочеться визнавати власну неправоту. Бо корона падає.