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Кілька бригад ЗСУ отримали комплекси БПЛА Poseidon. ФОТО

Петро Порошенко передав у підрозділи кількох бригад ЗСУ комплекси БПЛА Poseidon. Політик зустрівся із випускниками навчального центру, де готують операторів безпілотників. Сьогодні відбувся вже третій випуск курсу фахівців з управління комплексами Poseidon.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Кілька бригад ЗСУ отримали комплекси БПЛА Poseidon 01

"Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Реакція всіх українців однакова – Путін має зникнути, а Росія – заплатити за кожну жертву і кожну безсонну ніч. Найкраще, що ми можемо зробити зараз – це сконцентрувати усі зусилля, щоб викинути російські війська і звільнити українську землю від російської нечисті", – наголосив Порошенко.

Кілька бригад ЗСУ отримали комплекси БПЛА Poseidon 02

"Цього разу ми знову передаємо не просто окремі комплекси, а ще й вантажівки DAF, які повністю обладнані для роботи на полі бою. Це значно покращить роботу наших захисників. Тут є місце і для пілота, оператора, розвідника та артилериста", – зазначив лідер "ЄС".

Кілька бригад ЗСУ отримали комплекси БПЛА Poseidon 03
Кілька бригад ЗСУ отримали комплекси БПЛА Poseidon 04
Кілька бригад ЗСУ отримали комплекси БПЛА Poseidon 05

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Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

14 січня Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА "Poseidon", які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати. Наразі Фонд Порошенка з волонтерами реалізує контракт на постачання понад 20 комплексів (65 "пташок").

Автор: 

безпілотник (4348) Порошенко Петро (15193) волонтери (1341)


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Топ коментарі
+57
Гетьман!
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09.03.2023 18:48 Відповісти
+44
Чомусь з назви новини відразу зрозуміло, що це знову Гетьман з подарунками для ЗСУ
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09.03.2023 18:50 Відповісти
+42
Гарна робота президента-волонтера. Справжнього президента і справжнього волонтера!
Слава Україні!
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09.03.2023 18:56 Відповісти
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Гетьман!
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09.03.2023 18:48 Відповісти
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09.03.2023 23:01 Відповісти
Чомусь з назви новини відразу зрозуміло, що це знову Гетьман з подарунками для ЗСУ
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09.03.2023 18:50 Відповісти
Фото: Telegram | Сергій Притула на тлі дронів Poseidon H10 та H6

https://focus.ua/uk/*******-novosti/527954-voiny-vsu-zavershayut-obuchenie-s-bpla-poseidon-h10-i-h6-na-chto-sposobny-kiprskie-ptichki
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09.03.2023 19:43 Відповісти
А благодарный "нарид" получил очередные видосики с текстом команды Дмитрия Литвина.
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09.03.2023 18:53 Відповісти
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09.03.2023 18:55 Відповісти
Гарна робота президента-волонтера. Справжнього президента і справжнього волонтера!
Слава Україні!
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09.03.2023 18:56 Відповісти
Ага! Аби вiн ще при владi робив такi подарунки для людей та
держави, то йому б цiни не було!)))
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10.03.2023 17:05 Відповісти
Ох і барига, кожної неділі щось барижить для ЗСУ. От вам і барига на крові.
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09.03.2023 19:00 Відповісти
Респект Пороху!
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09.03.2023 19:00 Відповісти
Ні, не то. Найсмішніше, коли Порошенко ЗЕбілам в штани сре
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09.03.2023 19:04 Відповісти
Гораздо смешнее потуги зеленой слизи. У этих беспозвоночных умишка не хватает понять, шо, накидывая дерьма на Пороха, они становятся коллаборантами.
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09.03.2023 19:21 Відповісти
Черговий ляпас по пиці зеленої влади!
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09.03.2023 19:01 Відповісти
Ніби і так, але ні. А якщо так то я був би глибоко розчарований Порошенком. Не думаю що він тратить свої гроші щоб підісрати Зеленському, всеж надіюсь що він це робить для того щоб наші воїни краще могли робити смерть ворогам.
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09.03.2023 19:31 Відповісти
ти й так і так не поміняєш своєї негативної думки про Порошенка.
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09.03.2023 20:18 Відповісти
Чому ж моя думка про нього не негативна( в мене є подяка за службу з його підписом якою я дорожу, в рамці правда не тримаю та й не за подяки служив але), просто я вважаю що він свій шанс втратив( точніше що зробив те зробив) і хоч я і голосував за нього на останіх виборах ще раз цього робити не буду.
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09.03.2023 20:55 Відповісти
Не в тему , кацапам прилетів привіт JDAM - оце діло , такого б побільше
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09.03.2023 19:01 Відповісти
Знову той Порошенко заважає Ампіратору Всесвіту.
Він же взагалі "знищений" - так Володимир Олександович сказав...
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09.03.2023 19:02 Відповісти
А шо якщо і правда Порошенко підірвав кацапський північний потік? Помстився за липецьку фабрику Рошен
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09.03.2023 19:11 Відповісти
Если статья в NYT хоть частично основана на реальной инфе, то по всем признакам и согласно логике это как раз и был Порох.
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09.03.2023 19:18 Відповісти
А це яка реальна інфа ? Місяць взад престарілий розслідувач розповів всьому світу, що то зробив Байден. В Білому домі посміялись.
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09.03.2023 19:38 Відповісти
А шо якщо і правда Порошенко підірвав кацапський північний потік?Помстився ворогам України одним(рашистам),котрі збиралися заробляти на газі європейські гроші, для ведення війни проти України і її народу і європейським холуям куйла,котрі збиралися фінансувати рашиста окупанта і вбивцю українського народу ,через труби, купляючи рашистський газ.
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09.03.2023 19:33 Відповісти
а що, тебе одного подоляк проігнорив? Співчуваю
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09.03.2023 19:25 Відповісти
А кошевой ? Или зеленский ?
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09.03.2023 19:14 Відповісти
Обмивають ордени на шашликах - як би ва знали, як це тяжко - вже рука та й ноздря відказують.
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09.03.2023 19:33 Відповісти


"Ви теж ,так само,можете вкласти тисячі,й отримати мільйони.
Стартап такий."
Ось вона "глибинна корупція" якої кажуть немає!
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09.03.2023 21:57 Відповісти
Не переживайте так,что Порох нагреет руки на Плане Маршалла... Зелёная сволочь никому чужому и цента не даст, всё уже разделено между своими
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09.03.2023 20:03 Відповісти
за время президентства за свои шиши из травы комплексы С-300 поднимал, и снайперские винтовки сотнями покупал. Вы просто тогда в в потоке Г+Г этот момент ********.
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09.03.2023 20:22 Відповісти
В даному випадку,-не політик-бізнесмен-депутат,а ВОЛОНТЕР.
Цікаво,що на Цензорі чомусь Притулу називають волонтером...
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09.03.2023 19:23 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2188 Юрій Бірюков , телеграм https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить! *

Ще вісім великих «крил» у небі, які вміють йти на багато десятків кілометрів від місця пуску. Ще вісім надпотужних «очей» у небі, які чудово працюють як вдень, так і вночі. Крила та очі, які знаходять цілі та передають артилерії «старшого начальника». І ось зараз про це трохи докладніше.

Сенс таких комплексів непросто у пошуку цілей вздовж лінії фронту. Сенс роботи в тому, що ці БПЛА прориваються крізь досить щільну завісу ворожого РЕБ вздовж передньої лінії та можуть йти на кілька десятків кілометрів углиб окупованої території. А там - там «смачне». Там склади *********** та ремонтні бази, там зосередження тимчасово-живої-сили-ворога, там техніка. Туди достають не міномети, туди достають М777, PzH2000, Краби, TR-F1 та FH-70 - артилерія «старшого начальника».
СтрашнаВійськоваТаємниця (всі слова з великої літери і пишеться разом) - один з наших Посейдонів на постійній основі «обслуговує» дивізіон таких улюблених нами M142 HIMARS. Колись викладемо відео роботи, але не зараз - розвіддані досі актуальні.
Вісім крил ми випустили сьогодні на полювання - два повні комплекси новим бригадам та додаткові літаки для других екіпажів бригад, які отримали Посейдон у січні. З понеділка 4 нові бригади розпочинають підготовку у навчальному центрі. І тепер нам потрібно встигнути викупити та доставити комплекси для них.
Сума переданих сьогодні двох комплексів - 30 509 214 гривень. Не складно порахувати, що за місяць, який буде йти навчання, нам треба підготувати 4 комплекси - а це буде закупівля на 61 018 428 гривень. Порошенко вже сплатив свою половину рахунків, частину грошей нам допомогли зібрати волонтери тих бригад, які починають навчання. Але нам не вистачає дуже багато грошей.
А птахи у небі потрібні!

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09.03.2023 19:23 Відповісти
Десь тихенько заплакала "Ксюша Манекен". Справилися без неї, і тепер вона не отримає нагороду від ГУР
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09.03.2023 19:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UIXDW0pbbQ0 "Воєний кабінет" Валерія Калниша. Гість-спікер - Юрій Луценко .
Патріоти України з політичної сили "Європейська Солідарність" - на фронті.
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09.03.2023 19:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LjDDYadXEqE Канал Ганни Рибалки (тої самої, яка задавала запитання Зе за Баканова). Гість-спікер - Олександр Погребиський .
Патріоти України з політичної сили "Європейська Солідарність" - на фронті.
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09.03.2023 19:38 Відповісти
Краще б старенькі ракети "посейдон".
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09.03.2023 19:41 Відповісти
Перевів в долари викладки Бірюкова. 1 комплекс вартує 720 000 долярів (машина управління і три дрони) а Шимків оцінив один пристосований геодезичний кукурузник у 250 -500 косарів баксів. Губу таки розкатали.
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09.03.2023 19:44 Відповісти
Не знаю,як ви переводили,але той комплекс з трьома безпілотниками h10 mk2,з весни 2022 Порошенко купує по 312 тис. євро.
У Притули,звісно,дорожче виходить.
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09.03.2023 20:22 Відповісти
На ютубе полно роликов, как украинские бойцы демонстрируют типы мавиков, системы сброса, как и какие боеприпасы цепляются, тактику использования. Мы учим россиян, потом все это летит к нам на головы.
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09.03.2023 19:57 Відповісти
Абсолютно без військового досвіду в лютому 2022 року Юра пішов рядовим в ЗСУ. Його розподілили в 4 танкову бригаду, в артрозвідку.

За кілька місяців боїв на Харківщині Юра з побратимами придумали простий, але дуже ефективний спосіб визначати точні координати арти противника під час їх пострілів. За власні кошти Юра зробив перший екземпляр свого винаходу, протестував на немитих і дуже порадував свого начарти.

Після цього була презентація винаходу на полігоні. Схвалення від військових. І перші 100 таких комплексів були виготовлені за кошти компанії з Луцька та передані в ЗСУ.

А вже сьогодні є рішення про виготовлення ще 400 комплексів за кошти благодійників.

Істотна перевага комплексу Юри, це те, що він коштує у 800 разів дешевше НАТІвських контрбатарейних радарів!!!

Успіху тобі, друже! Та низькій уклін!!!
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09.03.2023 20:02 Відповісти
у новинних заголовках на Цензорі заборонено вживати прізвище "Порошенко"??
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09.03.2023 20:16 Відповісти
Наркомани дуже сердяця - руки та й голова дуже тримтять - ломка.
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10.03.2023 14:05 Відповісти
Дякую Гетьман! ✊
Скиньте аналогічне фото або донат від
зелених бюджетокровосісів, зрадників, колаборантів, брехливих істот???
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09.03.2023 20:18 Відповісти
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09.03.2023 22:53 Відповісти
Зовіть зебіла Золкіна,нехай та собака побаче справжнього Гетьмана.А то тільки і знає як лити бруд на Пороха та Турчинова.Як і всі зебіли та істота не має совісті,аби брудні гроші платили.
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09.03.2023 20:18 Відповісти
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09.03.2023 20:22 Відповісти
Респект та подяка Гетьману!

Шо там Бєня купив для ЗСУ ? Хто знає ?
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09.03.2023 20:23 Відповісти
Угу. Нічого. Неймовірні гроші.
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10.03.2023 14:07 Відповісти
Той момент, коли хотів написати гидоту про допомогу Петра Порошенка фронту. А написав зізнання у власному ідіотизмі.

І знаєте, ця історія символічна. Просто абсолютна більшість претензій до Порошенка і порохоботів, це брехня і маніпуляція повторена 100000 і більше разів. Просто тому, що одним дуже хочеться вірити в брехню і маніпуляції - через власні жлобство, класову ненависть або інші політичні та меркантильні причини. А тим хто брехню і маніпуляції поширюють, дуже не хочеться визнавати власну неправоту. Бо корона падає.
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09.03.2023 22:42 Відповісти
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09.03.2023 22:51 Відповісти
Якщо подивитись на діяльність Порошенка і порівняти з таким явищем як "слуги ,"то виникає питання до бога . Боже чому ти позбавив розуму цих 73 % , може це тимчасово га ?
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10.03.2023 12:27 Відповісти
Дякую Сивочолому
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10.03.2023 18:22 Відповісти
знайшов свою стезю.......хоча і запізно......довго по тернистим шляхам довелося
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12.03.2023 00:39 Відповісти
Дякую п'ятому Президенту!!! І знову рятує Україну! Єдині про то не покажуть, бо як же найвеличніший може таке допустити!
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12.03.2023 16:31 Відповісти
 
 