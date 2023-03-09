Кілька бригад ЗСУ отримали комплекси БПЛА Poseidon. ФОТО

Петро Порошенко передав у підрозділи кількох бригад ЗСУ комплекси БПЛА Poseidon. Політик зустрівся із випускниками навчального центру, де готують операторів безпілотників. Сьогодні відбувся вже третій випуск курсу фахівців з управління комплексами Poseidon.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Реакція всіх українців однакова – Путін має зникнути, а Росія – заплатити за кожну жертву і кожну безсонну ніч. Найкраще, що ми можемо зробити зараз – це сконцентрувати усі зусилля, щоб викинути російські війська і звільнити українську землю від російської нечисті", – наголосив Порошенко.

"Цього разу ми знову передаємо не просто окремі комплекси, а ще й вантажівки DAF, які повністю обладнані для роботи на полі бою. Це значно покращить роботу наших захисників. Тут є місце і для пілота, оператора, розвідника та артилериста", – зазначив лідер "ЄС".







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Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

14 січня Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА "Poseidon", які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати. Наразі Фонд Порошенка з волонтерами реалізує контракт на постачання понад 20 комплексів (65 "пташок").