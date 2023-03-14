"Он не герой! Что он делал в чужой стране?" - россиянку оштрафовали на 30 тыс. рублей за комментарии под сообщением о ликвидированном оккупанте. ФОТО

Альметеевский районный суд РФ признал Лайсан Ахсанову виновной в "дискредитации" армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, 7 января этого года Лайсан Ахсанова опубликовала под постом "Татарстанец погиб в ходе спецоперации" свои комментарии следующего содержания: "Что он делал в чужой стране? Я бы ни мужа, ни сына не отпустила убивать людей в чужую страну! Он не герой. Кого он защищал? Свою семью? Маму? К нему вошли в дом? А мы фашистами зашли"; "На бойню таких и гонит на убой рашистское правительство. Слава Украине! Героям слава! Никогда не побеждали фашисты!"

Протокол на нее был составлен 28 февраля.

По мнению суда, своими действиями Ахсанова "совершила публичные действия, направленные на подрыв авторитета и доверия к Вооруженным силам Российской Федерации". На суде обвиняемая признала свою вину.

Издание напоминает, что вскоре после вооруженного вторжения на территорию Украины российские власти ужесточили законодательство. В России возбуждают административные и уголовные дела против участников антивоенных акций по новым статьям о "дискредитации" российской армии и распространении "фейков" о ней, в том числе в соцсетях. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.





