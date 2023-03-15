РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4235 посетителей онлайн
Новости Фото
32 445 47

Фото бронепоезда Путина опубликовано в The Washington Post. ФОТО

Издание The Washington Post опубликовало фото специального бронированного поезда, на котором передвигается российский диктатор Владимир Путин.

Эти снимки были сделаны российским фотографом-любителем Михаилом Коротковым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WP.

Коротков с 2011 по 2022 годы вел блог о поездах, публикуя снимки необычных поездов.

Впервые фото поезда Путина он опубликовал еще в 2018 году. По словам Короткова, поезд российского диктатора ездит по секретному расписанию, нет идентификационных номеров локомотивов, а его окна всегда закрыты. Один из вагонов имеет необычный купол на верхушке, вероятно там размещено специальное оборудование связи.

Фото бронепоезда Путина опубликовано в The Washington Post 01

Также читайте: Путин пожаловался на то, что его все это время водили за нос

Коротков подметил, что с началом пандемии в 2020 году использование президентского поезда резко возросло.

"Он несется, как сумасшедший, и все остальные запланированные поезда освобождают ему дорогу", - написал Коротков в своем блоге в 2021 году.

Фото бронепоезда Путина опубликовано в The Washington Post 02

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин стал еще чаще пользоваться поездом – его маршрут, в отличие от маршрутов самолетов, не отслеживают радары.

Также читайте: Путин встретится с российскими олигархами 16 марта, впервые с начала вторжения в Украину, - Bloomberg

Автор этих фото Михаил Коротков закрыл свой блог о поездах в марте 2022 года. В сентябре он уехал из России, сейчас живет на Шри-Ланке и не собирается возвращаться.

Фото бронепоезда Путина опубликовано в The Washington Post 03

поезд (1044) путин владимир (32222) россия (97311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
15.03.2023 14:57 Ответить
+11
показать весь комментарий
15.03.2023 14:48 Ответить
+7
З бункера на бронепоїзд...
показать весь комментарий
15.03.2023 14:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут нам очі не замилюйте. Коаліцією бронепоїздів.
Де морські безпілотні дрони?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:40 Ответить
Крига скресла. Температура, є. Що мішає?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:42 Ответить
В пекло через Україну
показать весь комментарий
15.03.2023 14:42 Ответить
Вот и закончилась "секретность"
показать весь комментарий
15.03.2023 14:44 Ответить
Не кажу вже про приблуду із супутником. Фото документа можна робити, при нормальных умовах. Нам показують куйню.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:44 Ответить
Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной Радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады. (Первісний текст)
показать весь комментарий
15.03.2023 14:48 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 14:48 Ответить
З бункера на бронепоїзд...
показать весь комментарий
15.03.2023 14:57 Ответить
🤣🤣🤣
Постой, паровоз, не стучите, колеса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной с последним приветом
Спешу показаться на глаза.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:57 Ответить
Ключевая фраза там: "Меня засосала опасная трясина"!
показать весь комментарий
15.03.2023 17:17 Ответить
Мене? Не. Кондуктор натисни на гальмо.
показать весь комментарий
15.03.2023 17:19 Ответить
уже поздно (по тормозам), фарш обратно не проктутить, там не то, что Гаага, там сагубство в бункере ожидает!
показать весь комментарий
15.03.2023 17:25 Ответить
А онкологічне відділення центральної клінічної лікарні у якому вагоні розташоване?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:48 Ответить
Стол у него, я так понимаю, начинается в голове поезда, а заканчивается в хвосте, изгибающийся
показать весь комментарий
15.03.2023 14:51 Ответить
Виглядає потяг совково... Ясно, що для маскування, але реально колхозний!
показать весь комментарий
15.03.2023 14:54 Ответить
там все таке совкове...сапсани і ласточкі не в счьот, то імпортне
навіть подобія крюківського тарпана не змогли створити...луганські електрички покрали
показать весь комментарий
15.03.2023 15:12 Ответить
на жодному з цих фото немає потягу х-ла. По-перше, три локомотиви, а по-друге, вагони з трьохвіснимим візками. А тут не зрозуміло що
показать весь комментарий
16.03.2023 10:38 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 14:57 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 15:03 Ответить
Привычки мелкого вонючего лубянского говнюка не меняются. В детстве он развлекался тем, что п*рдел в автобусе и выпрыгивал, оставляя пассажиров в неведении, кто это сделал? Позже (по воспоминаниям Максаковой) это г*вно развлекалось тем, что при обысках у людей гадил и не смывал...
показать весь комментарий
15.03.2023 17:26 Ответить
"Мария Максакова рассказала, что https://www.unian.net/world/sekrety-putina-byvshiy-deputat-gosdumy-raskryla-ochen-gryaznye-epizody-iz-zhizni-prezidenta-rf-12091236.html Путин во время работы в Комитете госбезопасности СССР сотрудничал с питерским "вором в законе", тренером по дзюдо Леонидом Усвяцовым - был наводчиком для группы бандита на квартиры зажиточных евреев, в которых проводил обыски. По словам Максаковой, во время обысков глава РФ оставлял своеобразную метку - гадил в туалете и не смывал..." - https://www.unian.net/russianworld/eks-deputat-gosdumy-rasskazala-o-sadistskih-naklonnostyah-putina-video-12093771.html
показать весь комментарий
15.03.2023 17:29 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 14:59 Ответить
а вот фото самого вагона фюрерка )))
показать весь комментарий
15.03.2023 15:02 Ответить
Якого? Ще того, чи *****?
показать весь комментарий
15.03.2023 15:04 Ответить
по дембелю того, до ***** перейшов )) букви просто так і не поміняли на RR ))
показать весь комментарий
15.03.2023 15:09 Ответить
ще й столовий набор по наслєдству ***** достався ))
показать весь комментарий
15.03.2023 15:14 Ответить
так может колию взорвать на его пути следования
показать весь комментарий
15.03.2023 15:05 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 15:25 Ответить
вагон каллоприемник
показать весь комментарий
15.03.2023 15:40 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 15:46 Ответить
Судячи з інтер'єру,ця їбонута істота ментально застрягла в першій половині минулого сторіччя.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:59 Ответить
Вагонный мыслитель ждёт мальчика для целования в пузико.
Масло, холст, художник Неизвестный.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:18 Ответить
А где же партизаны.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:53 Ответить
Голубой вагон бежит, качается,
Бронепоезд набирает ход...
Ах, зачем же этот путь кончается,
Бункерный живёт последний год !
показать весь комментарий
15.03.2023 15:56 Ответить
Поезд, может, и "броне", а рельсы всё равно кривые.
В Московии самая низкая средняя скорость составов.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:14 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2023 16:30 Ответить
Корейське хлоп'я теж їздить так, бо ноги не може підняти. У потяга х... девять вагонів, три його ( на даху вентиляція) у Гітлера було 7. Як писав адютант Гітлера пропускали у поїзд Гітлера по квиткам. Скоро пасажири цього потягу будуть масово повертати квитки.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:33 Ответить
от десь на одноколєйкє і зустріти його під валдаєм ...
показать весь комментарий
15.03.2023 16:48 Ответить
Даже бронепоезд можно пустить под откос и не важно насколько крепка его броня, "яйца" внутри все равно разобются в дребезги (закон инерции при нынешних технология разгона, только в НЛО по другому, там аппарат "экранирован" от остального мира и не испытывает инерции)!
показать весь комментарий
15.03.2023 17:15 Ответить
ЛУБЯНСКИЙ УБЛЮДОК - УБЛЮДОК ВО ВСЁМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ: "Мария Максакова рассказала, что https://www.unian.net/world/sekrety-putina-byvshiy-deputat-gosdumy-raskryla-ochen-gryaznye-epizody-iz-zhizni-prezidenta-rf-12091236.html Путин во время работы в Комитете госбезопасности СССР сотрудничал с питерским "вором в законе", тренером по дзюдо Леонидом Усвяцовым - был наводчиком для группы бандита на квартиры зажиточных евреев, в которых проводил обыски. По словам Максаковой, во время обысков глава РФ оставлял своеобразную метку - гадил в туалете и не смывал..." - https://www.unian.net/russianworld/eks-deputat-gosdumy-rasskazala-o-sadistskih-naklonnostyah-putina-video-12093771.html
показать весь комментарий
15.03.2023 17:36 Ответить
В пеклі йому зупинка,ЗСУ йому допоможуть Амінь
показать весь комментарий
15.03.2023 18:05 Ответить
чувак попав за фото потягів,
вернеться то замочать
показать весь комментарий
15.03.2023 21:32 Ответить
Щось тут нафотошоплено , нереалньо малий зазор між локомотивом та першим вагоном, а сам перший вагон -друга його половина) якось не нормально продовжує перву половину ( це видно при збільшенні)
показать весь комментарий
16.03.2023 11:30 Ответить
бункер - бронепоїзд - галубой вертольот?
показать весь комментарий
16.03.2023 16:36 Ответить
тех, кто на бронепоезде, нужно отправить под откос
показать весь комментарий
16.07.2023 08:08 Ответить
 
 