Фото бронепоезда Путина опубликовано в The Washington Post. ФОТО

Издание The Washington Post опубликовало фото специального бронированного поезда, на котором передвигается российский диктатор Владимир Путин.

Эти снимки были сделаны российским фотографом-любителем Михаилом Коротковым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WP.

Коротков с 2011 по 2022 годы вел блог о поездах, публикуя снимки необычных поездов.

Впервые фото поезда Путина он опубликовал еще в 2018 году. По словам Короткова, поезд российского диктатора ездит по секретному расписанию, нет идентификационных номеров локомотивов, а его окна всегда закрыты. Один из вагонов имеет необычный купол на верхушке, вероятно там размещено специальное оборудование связи.

Коротков подметил, что с началом пандемии в 2020 году использование президентского поезда резко возросло.

"Он несется, как сумасшедший, и все остальные запланированные поезда освобождают ему дорогу", - написал Коротков в своем блоге в 2021 году.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин стал еще чаще пользоваться поездом – его маршрут, в отличие от маршрутов самолетов, не отслеживают радары.

Автор этих фото Михаил Коротков закрыл свой блог о поездах в марте 2022 года. В сентябре он уехал из России, сейчас живет на Шри-Ланке и не собирается возвращаться.