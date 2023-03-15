Фото бронепоезда Путина опубликовано в The Washington Post. ФОТО
Издание The Washington Post опубликовало фото специального бронированного поезда, на котором передвигается российский диктатор Владимир Путин.
Эти снимки были сделаны российским фотографом-любителем Михаилом Коротковым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WP.
Коротков с 2011 по 2022 годы вел блог о поездах, публикуя снимки необычных поездов.
Впервые фото поезда Путина он опубликовал еще в 2018 году. По словам Короткова, поезд российского диктатора ездит по секретному расписанию, нет идентификационных номеров локомотивов, а его окна всегда закрыты. Один из вагонов имеет необычный купол на верхушке, вероятно там размещено специальное оборудование связи.
Коротков подметил, что с началом пандемии в 2020 году использование президентского поезда резко возросло.
"Он несется, как сумасшедший, и все остальные запланированные поезда освобождают ему дорогу", - написал Коротков в своем блоге в 2021 году.
С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин стал еще чаще пользоваться поездом – его маршрут, в отличие от маршрутов самолетов, не отслеживают радары.
Автор этих фото Михаил Коротков закрыл свой блог о поездах в марте 2022 года. В сентябре он уехал из России, сейчас живет на Шри-Ланке и не собирается возвращаться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де морські безпілотні дрони?
На бой с Центральной Радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады. (Первісний текст)
Постой, паровоз, не стучите, колеса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной с последним приветом
Спешу показаться на глаза.
навіть подобія крюківського тарпана не змогли створити...луганські електрички покрали
Масло, холст, художник Неизвестный.
Бронепоезд набирает ход...
Ах, зачем же этот путь кончается,
Бункерный живёт последний год !
В Московии самая низкая средняя скорость составов.
вернеться то замочать