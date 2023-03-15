Фото бронепоїзда Путіна опубліковано у The Washington Post. ФОТО
Видання The Washington Post опублікувало фото спеціального броньованого поїзда, на якому пересувається російський диктатор Володимир Путін.
Ці знімки були зроблені російським фотографом-любителем Михайлом Коротковим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на WP.
Коротков з 2011 по 2022 роки вів блог про поїзди, публікуючи знімки незвичайних потягів.
Вперше фото поїзда Путіна він опублікував ще у 2018-му. За словами Короткова, поїзд російського диктатора їздить за секретним розкладом, не має ідентифікаційних номерів локомотивів, а його вікна завжди зачинені. Один із вагонів має незвичний купол на верхівці, ймовірно, там розміщено спеціальне обладнання зв’язку.
Коротков помітив, що з початком пандемії у 2020 році використання президентського поїзда різко зросло.
"Він мчить, як божевільний, і усі інші заплановані поїзди звільняють йому дорогу", - написав Коротков у своєму блозі у 2021 році.
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін став ще частіше користуватися поїздом - адже його маршрут, на відміну від маршрутів літаків, не відстежуютьлідковують радари.
Автор цих фото Михайло Коротков закрив свій блог про поїзди в березні 2022 року. У вересні він виїхав з Росії, зараз мешкає на Шрі-Ланці та не збирається повертатися.
Де морські безпілотні дрони?
На бой с Центральной Радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады. (Первісний текст)
Постой, паровоз, не стучите, колеса,
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной с последним приветом
Спешу показаться на глаза.
навіть подобія крюківського тарпана не змогли створити...луганські електрички покрали
Масло, холст, художник Неизвестный.
Бронепоезд набирает ход...
Ах, зачем же этот путь кончается,
Бункерный живёт последний год !
В Московии самая низкая средняя скорость составов.
вернеться то замочать