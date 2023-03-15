УКР
Фото бронепоїзда Путіна опубліковано у The Washington Post. ФОТО

Видання The Washington Post опублікувало фото спеціального броньованого поїзда, на якому пересувається російський диктатор Володимир Путін.

Ці знімки були зроблені російським фотографом-любителем Михайлом Коротковим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на WP.

Коротков з 2011 по 2022 роки вів блог про поїзди, публікуючи знімки незвичайних потягів.

Вперше фото поїзда Путіна він опублікував ще у 2018-му. За словами Короткова, поїзд російського диктатора їздить за секретним розкладом, не має ідентифікаційних номерів локомотивів, а його вікна завжди зачинені. Один із вагонів має незвичний купол на верхівці, ймовірно, там розміщено спеціальне обладнання зв’язку.

Фото бронепоїзда Путіна опубліковано у The Washington Post 01

Читайте: Путін поскаржився, що його увесь цей час водили за носа

Коротков помітив, що з початком пандемії у 2020 році використання президентського поїзда різко зросло.

"Він мчить, як божевільний, і усі інші заплановані поїзди звільняють йому дорогу", - написав Коротков у своєму блозі у 2021 році.

Фото бронепоїзда Путіна опубліковано у The Washington Post 02

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін став ще частіше користуватися поїздом - адже його маршрут, на відміну від маршрутів літаків, не відстежуютьлідковують радари.

Також читайте: Путін зустрінеться з російськими олігархами 16 березня, вперше з початку вторгнення в Україну, - Bloomberg

Автор цих фото Михайло Коротков закрив свій блог про поїзди в березні 2022 року. У вересні він виїхав з Росії, зараз мешкає на Шрі-Ланці та не збирається повертатися.

Фото бронепоїзда Путіна опубліковано у The Washington Post 03

