Путін поскаржився, що його увесь цей час водили за носа

Президент РФ Володимир Путін відвідав авіаційний завод у Бурятії і розповів робітникам, що Захід обманув його, а Росія весь цей час намагалася вирішити все мирним шляхом.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Спочатку виникла проблема Криму, і ми не могли кримчан не підтримати. Потім виникла проблема Донбасу. Уже вісім років ми намагалися уговорити наших так званих партнерів мирним способом вирішити проблему Донбасу. Зараз з’ясовується, що вони просто нас водили за носа, обманювали, прямо публічно про це не соромляться говорити", - заявив диктатор.

Після цього він розповів робітникам, що усі проблеми почалися після розпаду СРСР і що з того моменту Захід всіляко розгойдував Росію, створюючи всередині країни п'яту колону.

