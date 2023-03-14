УКР
Путін поскаржився, що його увесь цей час водили за носа

Президент РФ Володимир Путін відвідав авіаційний завод у Бурятії і розповів робітникам, що Захід обманув його, а Росія весь цей час намагалася вирішити все мирним шляхом.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Спочатку виникла проблема Криму, і ми не могли кримчан не підтримати. Потім виникла проблема Донбасу. Уже вісім років ми намагалися уговорити наших так званих партнерів мирним способом вирішити проблему Донбасу. Зараз з’ясовується, що вони просто нас водили за носа, обманювали, прямо публічно про це не соромляться говорити", - заявив диктатор. 

Після цього він розповів робітникам, що усі проблеми почалися після розпаду СРСР і що з того моменту Захід всіляко розгойдував Росію, створюючи всередині країни п'яту колону. 

Читайте: Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна, - ISW

пропаганда (2864) путін володимир (24838)
+77
Ні, він таки реально довбанутий.
показати весь коментар
14.03.2023 16:15 Відповісти
+50
******** маразматик, живет в паралельной реальности. ему надо не страной править а сидеть в комнате с мягкими стенами, в рубашке с завязаными на спине рукавами.
показати весь коментар
14.03.2023 16:15 Відповісти
+47
показати весь коментар
14.03.2023 16:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
может и амер прессу тех лет
показати весь коментар
14.03.2023 21:58 Відповісти
Якби таке було реально то вже-б підняли цей факт - хоча-б в зв"язку з висвітленням Голодомору Однак щось не чуть Може "препод" трохи "прифантазував"?
показати весь коментар
14.03.2023 21:56 Відповісти
Типо, приподнимал наше национальное достоинство?
показати весь коментар
14.03.2023 22:00 Відповісти
но мало верится , чтобы женщина нафантазировала, оч серьезной была.
показати весь коментар
14.03.2023 22:01 Відповісти
В совко время она очень рисковала, выдавая на гора такую новость.
показати весь коментар
14.03.2023 22:08 Відповісти
Хто його знає
показати весь коментар
14.03.2023 22:03 Відповісти
Подтверждаю, было такое, когда спал железный занавес где- то так 90 е года , мож позже в газете ТРУД была статья, прада небрльшая, что сталин, отказался от помощи, из за того что был неурожай и государство справится само с этой проблемой
показати весь коментар
15.03.2023 13:54 Відповісти
Газета ТРУД я выписывала и там была статья , как сталин отказался от помощи это газета была 90 е года или около того. Подтвержлаю Ваш учитель не врал!!!
показати весь коментар
15.03.2023 13:59 Відповісти
ГИТЛЕР С ГЕБЕЛЬСОМ ДО ТАКОГО НЕ ДОДУМАЛИСЬ --- ТАМ ДАЖЕ ДИАГНОЗ НЕ МОГУТ ПРИДУМАТЬ ДЛЯ ***** --- ТАМ НАДО МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСИЛИУМ ПСИХИАТРОВ
показати весь коментар
14.03.2023 17:38 Відповісти
шкода що носа не відірвали
а от у іншого рашиста все добре
«Лента.ру»: состояние Костомарова улучшается, но идет подготовка к ампутации
показати весь коментар
14.03.2023 17:43 Відповісти
А як кум Медведчук бункерного лоха на 9 млрд. доларів розвів...
показати весь коментар
14.03.2023 17:56 Відповісти
Всі проблеми почалися тоді, коли від случки свині та собаки народився перший москаль... Але ЗСУ вже плідно працюють над знищенням цього антиприродного збоченого явища...
показати весь коментар
14.03.2023 18:32 Відповісти
"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу,

хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,

бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив,

ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрів голів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню

узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину,

ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня,

з'явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами й тата,

Він виріс в руського солдата,

засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака,

то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот,

то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде,

у кого мама й тато люди".
показати весь коментар
14.03.2023 19:13 Відповісти
Республіка Бурятія входить в число лідерів за кількістю жертв на душу населення серед регіонів РФ, смертність становить 28, 4 смерті на 10 000 юнаків (від 22 до 37 років). Для порівняння: в Москві такий же коефіцієнт дорівнює 0,3.

Бурятія з самого початку війни Російської Федерації проти України стала називатися регіоном, в який не вщухає потік «вантажів 200» - трун з загиблими солдатами. Станом на 3 березня поточного року журналісти BBC і Mediazona нарахували 489 загиблих солдатів з республіки тільки за підтвердженими джерелами. Тільки 4 регіони піднялися вище в цій таблиці. Аналогічні цифри публікує місцеве видання «Люди Байкалу». За його словами, на війні загинули 583 військовослужбовці з Бурятії, з них тільки за тиждень з 24 лютого станом на 3 березня підтверджено 38 смертей. При цьому в самих виданнях йдеться про те, що їх цифри занижені як мінімум в два рази.

«Незважаючи на те що буряти становлять 0,3 відсотка населення Росії, близько 1 відсотка з них виявилися частиною російської армії.

Бойовий дух регіону не такий високий, як стверджує пропаганда, труни, що приходять в Бурятію, яких не стає менше , вже занадто помітні.
показати весь коментар
14.03.2023 18:40 Відповісти
Воно вчора , і сьогодні було в Бурятії . Приперлося до шаманів чай попити . Думаю буряти всьо , виграбе всіх , одні баби залишаться .
показати весь коментар
14.03.2023 20:03 Відповісти
Ааа , ще -***** було не таке , воно було дуже схоже на справжньго , наче в часі зупинився .
показати весь коментар
14.03.2023 20:05 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/9/b/a/9/9ba9bde892e581c210408fc41626f39d/original.jpg

показати весь коментар
14.03.2023 18:45 Відповісти
Гітлер також перед нападом на Польщу розказував, що західні лідери його найопували - наприклад, не погодились на аншлюс Гданська і Вроцлава; тільки одні Судети йому віддали...
показати весь коментар
14.03.2023 18:49 Відповісти
Та Гітлеру хоч в одному трохи "повезло" - йому народ у підвладдя розумніший попався А не ліниві дикуни з Залісся
показати весь коментар
14.03.2023 19:07 Відповісти
в рашкі реально чьокнуте населення - любити цю падаль дурдом.
показати весь коментар
14.03.2023 19:01 Відповісти
Він лох, його кидають на бабло свої же підлеглі
показати весь коментар
14.03.2023 19:06 Відповісти
"лидер страны заходящего ума"
Если Япония это страна восходящего солнца , то московия...
показати весь коментар
14.03.2023 19:15 Відповісти
Мразь!!!
показати весь коментар
14.03.2023 19:19 Відповісти
пофиг, шо эта бункерная салупа трындит, ракеты надо делать на 500 км и долбать путиномику ими
показати весь коментар
14.03.2023 19:21 Відповісти
не путін а хло, не Росія а Московії,доречі все з малої літери
показати весь коментар
14.03.2023 19:34 Відповісти
хіба що ***** - з великої; бо найбільший злочинець **********.
показати весь коментар
14.03.2023 20:07 Відповісти
А як же ж путін всєх пєрєіграл? Много ходов очка .... як же його так обманулі? АААА, знову на чотири кулачка.... так він же олігофрен тоді
показати весь коментар
14.03.2023 20:05 Відповісти
Тебе треба на п'яту колону насадити, урод фашистський, і справа з кінцем.
показати весь коментар
14.03.2023 20:18 Відповісти
Синдром *****.
показати весь коментар
14.03.2023 20:57 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 21:08 Відповісти
Палковнік, досить скігліть !
Візьміть лопату і самоубєйтєсь у дальньому окопчику! 😂
показати весь коментар
14.03.2023 21:12 Відповісти
Так казала Кровосіся 😂
показати весь коментар
14.03.2023 21:19 Відповісти
ага, майже Заратустра.)) так говорив Заратустра.)
показати весь коментар
15.03.2023 05:57 Відповісти
Бурят-монголи були основою війська Чингізхана, інші орди вливались по дорозі в Європу. Але дорога дальняя, по пердаку можуть надавати, то потім далеко не ходили -грабували хунхузів.
Років 30 тому на болотах зняли фільм -Россия которую ми потерялі. Там був епізод - через ЖД станцію в Бурятії йшов ешелон з товаром, через крутий поворот швидкість як у пішохода. На зустріч вивалює все стойбіще від малого до великого з жінками і "чистять" ешелон. Одні відкривають контейнери і викидують вантаж, а інші швидко відносять. Ніяка охорона не допомагає. А в проміжку між грабежами масове пияцтво. Первісні істоти І тувінці такеж саме дике племя, там х.... відчуває себе як удома, відпочиває "духовно" і "заряжається" на убивства.
показати весь коментар
14.03.2023 21:26 Відповісти
Ваше твердження є страведливим частково !!! "татаро-монголи" це один з міфів кацапської історії, такийже міф як міфічна "вов" чи "гражданская вайна 1918-22", при наймі так ствержують азербайджанські історики !!! не було жодного татаро-монгольского нашестя, а було турсько-татарське, а те що кацапи називають "монголами" було племʼя тюрське з назвою моголи, що проживало в районах ********* кордону між Казахстаном і Курізстаном !!!
показати весь коментар
15.03.2023 08:27 Відповісти
а яке там процвЯтанiе по-рассеянськi. у всяких там Улан-Уде та Чiтах-дрiтах))
це, до речi, ще багатий район...

зразу видно - вЯлiкiя паРаша ))

показати весь коментар
15.03.2023 06:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 