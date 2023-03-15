Бойцы 58-й ОМБр "приземлили" вражеский БПЛА ZALA. ФОТО

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского "приземлили" вражеский БПЛА ZALA 421-16E2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

Российский беспилотник был обезврежен бойцами взвода радиоэлектронной борьбы группы инженерного обеспечения бригады с помощью комплекса РЭБ "Буковель-AD".





Данная модель БПЛА предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения. Оснащена камерой и тепловизионным модулем. Продолжительность полета до 4 часов, высота до 3600 м, расстояние до 35 км, вес 7,5 кг, размах крыла 2,8 м. Выполненный по схеме "летающее крыло", может работать в обычном и бесшумном режиме.

