7 795 9

Бойцы 58-й ОМБр "приземлили" вражеский БПЛА ZALA. ФОТО

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского "приземлили" вражеский БПЛА ZALA 421-16E2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

Бойцы 58-й ОМБр приземлили вражеский БПЛА ZALA 01

Российский беспилотник был обезврежен бойцами взвода радиоэлектронной борьбы группы инженерного обеспечения бригады с помощью комплекса РЭБ "Буковель-AD".

Бойцы 58-й ОМБр приземлили вражеский БПЛА ZALA 02
Бойцы 58-й ОМБр приземлили вражеский БПЛА ZALA 03

Данная модель БПЛА предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения. Оснащена камерой и тепловизионным модулем. Продолжительность полета до 4 часов, высота до 3600 м, расстояние до 35 км, вес 7,5 кг, размах крыла 2,8 м. Выполненный по схеме "летающее крыло", может работать в обычном и бесшумном режиме.

беспилотник (4320) 58 отдельная мотопехотная бригада (122)
може працювати в звичайному та безшумному режимі.
=============================
отам на фото на траві якраз і є той безшумний режим
15.03.2023 20:53 Ответить
Молодці!!

СЛАВА Захисникам України та їх Сім'ям !!
15.03.2023 21:05 Ответить
Samsung напрошується на санкції
15.03.2023 21:14 Ответить
Це напевне китайський Samsung
15.03.2023 21:18 Ответить
а як це "китайський Samsung"?
15.03.2023 21:46 Ответить
Це власне той реб "Буковель" на який збирав фонд Ю.Бутусова, чи не той ?
15.03.2023 21:16 Ответить
Цей БПЛА дуже небезпечний. Відслідковує наші САУ, ЗРК та наводить Ланцети
15.03.2023 23:02 Ответить
Сборка из компонентов от АлиЭкспресс 🙂 Хотя планер хороший.
16.03.2023 12:07 Ответить
 
 