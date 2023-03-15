Американский беспилотник не представлял угрозы для России, - Воздушные силы
Один разведывательный беспилотник США не нес угрозы для России в международном воздушном пространстве. Разведывательные аппараты, находящиеся в воздухе над акваторией Черного моря, проводят мониторинг линии разграничения.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.
"Он мониторил воздушную обстановку. Черное море – это не внутреннее море России, как Азовское, как они там себе считают. Выход в которое (Черное море. – Ред.) имеют страны НАТО, Турция, да и в международном воздушном пространстве можно делать, что хочется. Они (россияне. – Ред.) же летают своими бомбардировщиками к берегам Великобритании? Поднимают ли на перехват истребители? Здесь разведчик, он разведывает. Он делает то, для чего он создан. Какая там угроза, от такого одного БПЛА? Комментировать здесь даже нечего", - сказал спикер.
По словам Игната, до начала полномасштабного вторжения России в Украину беспилотные летательные аппараты следили за линией разграничения с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, оккупированные с 2014 года российскими силами).
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
В Пентагоне при этом утверждают, что российский истребитель получил во время столкновения с беспилотниками определенные повреждения. А в Белом доме говорят, что США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.
По мнению американского Института изучения войны (ISW), ицидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.
Для Московії ? Так це пусте…
Для США? Так вони цього НЕ потребують.
Хай США доручать ЗСУ покарати гопників-рашистів за втрату БПЛА США!
І на виконання цього доручення знімуть заборону на постачання Україні модернізованих Міг-29 з Польщі та інших країн, дозволять постачати F-16 та, головне зараз, якомога швидше,допоможуть ЗСУ ************ в необхідній кількості.
Кращого засобу віддячити рашистам за знищення військового літака США важко уявити.
У Эрдогана есть яйки...
далекобійні ракети насамперед, винищювачі і щє там трохи по ангарах пошукати, пилюку витерти - і слати в Україну нон-стоп.
намагається конкурувати з авіацією США