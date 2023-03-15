Американский беспилотник не представлял угрозы для России, - Воздушные силы

Один разведывательный беспилотник США не нес угрозы для России в международном воздушном пространстве. Разведывательные аппараты, находящиеся в воздухе над акваторией Черного моря, проводят мониторинг линии разграничения.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он мониторил воздушную обстановку. Черное море – это не внутреннее море России, как Азовское, как они там себе считают. Выход в которое (Черное море. – Ред.) имеют страны НАТО, Турция, да и в международном воздушном пространстве можно делать, что хочется. Они (россияне. – Ред.) же летают своими бомбардировщиками к берегам Великобритании? Поднимают ли на перехват истребители? Здесь разведчик, он разведывает. Он делает то, для чего он создан. Какая там угроза, от такого одного БПЛА? Комментировать здесь даже нечего", - сказал спикер.

Читайте: Инцидент с американским беспилотником может ускорить предоставление Украине самолетов, - Линкявичюс

По словам Игната, до начала полномасштабного вторжения России в Украину беспилотные летательные аппараты следили за линией разграничения с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, оккупированные с 2014 года российскими силами).

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

В Пентагоне при этом утверждают, что российский истребитель получил во время столкновения с беспилотниками определенные повреждения. А в Белом доме говорят, что США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), ицидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.