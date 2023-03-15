РУС
Американский беспилотник не представлял угрозы для России, - Воздушные силы

юрій,ігнат

Один разведывательный беспилотник США не нес угрозы для России в международном воздушном пространстве. Разведывательные аппараты, находящиеся в воздухе над акваторией Черного моря, проводят мониторинг линии разграничения.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он мониторил воздушную обстановку. Черное море – это не внутреннее море России, как Азовское, как они там себе считают. Выход в которое (Черное море. – Ред.) имеют страны НАТО, Турция, да и в международном воздушном пространстве можно делать, что хочется. Они (россияне. – Ред.) же летают своими бомбардировщиками к берегам Великобритании? Поднимают ли на перехват истребители? Здесь разведчик, он разведывает. Он делает то, для чего он создан. Какая там угроза, от такого одного БПЛА? Комментировать здесь даже нечего", - сказал спикер.

Читайте: Инцидент с американским беспилотником может ускорить предоставление Украине самолетов, - Линкявичюс

По словам Игната, до начала полномасштабного вторжения России в Украину беспилотные летательные аппараты следили за линией разграничения с ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, оккупированные с 2014 года российскими силами).

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

В Пентагоне при этом утверждают, что российский истребитель получил во время столкновения с беспилотниками определенные повреждения. А в Белом доме говорят, что США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), ицидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.

беспилотник россия США Черное море Игнат Юрий
Топ комментарии
Асфальт не літає. Чомусь.
15.03.2023 12:46
Там сидітиме Найзеленіший і закидає ним кацапів.
15.03.2023 12:50
Де морський безпілотний флот? Хоть один корабель московії потопили безпілотниками? Куда пішли гроші?
15.03.2023 12:45
oi, ta vsim pofig, kacapy z amerykancyamy mojut' navit' poshtrykatys' troha v sraky - i ne budut' vvajaty ce geistvom
15.03.2023 12:42
na pol shyski j ne ******'sya?
показать весь комментарий
15.03.2023 12:43
До чого ці виправдовування України?!

Для Московії ? Так це пусте…

Для США? Так вони цього НЕ потребують.
15.03.2023 15:26
А коли наші безпілотники вже будуть нести загрозу для московії?
15.03.2023 12:44
В Оманські опшори.
15.03.2023 12:53
Але може. На носію.
15.03.2023 12:48
Гравій тоже може бути в головці. Радіус пораження великий. А чому в ПМ, на відміну ТТ, кулі не гострі? В першому випадку застрягає і больовий шок. В другому, куля на виліт.
15.03.2023 13:01
це маніакальний синдром переслідування...
15.03.2023 12:44
Кацапня задирається до Штатів як Моська до слона.
15.03.2023 12:47
а що там на болотах? зробили 14 березня державним святом?
15.03.2023 12:49
когда ссср был я еще понимаю "войну" капитализма против социализма, там понятна риторика войны, что все хотят забрать у нас вкусное мороженое, НО СЕЙЧАС. просто в голове не укладывается. хотя наверное их руководители старперы еще и живут ТОЙ идеологией сссра
15.03.2023 12:49
Примушували дітей писати листи президенту Штатів чому вони хочуть війни.
15.03.2023 12:52
Пам'ятаю. Було діло. А як брежнів помер,то всі плакали.🤣🤣🤣
15.03.2023 13:14
Коли Льоня двинув коні, ми з хлопцями на роботі набухались на радощах.
15.03.2023 13:16
Так Америка ще не ганьбилась. Хоч б вимагала у рашки вибачення і відшкодування збитків.
15.03.2023 12:54
Виглядає так, ніби гопники Кремля виграли, ніби безкарно знищили військовий літак США під час виконання ним бойового завдання. Але відповідь гопникам обов'язково буде, і збитки відшкодують, і судове покарання понесуть замість дипломатичних вибачень. Це питання часу.

Хай США доручать ЗСУ покарати гопників-рашистів за втрату БПЛА США!

І на виконання цього доручення знімуть заборону на постачання Україні модернізованих Міг-29 з Польщі та інших країн, дозволять постачати F-16 та, головне зараз, якомога швидше,допоможуть ЗСУ ************ в необхідній кількості.
Кращого засобу віддячити рашистам за знищення військового літака США важко уявити.
15.03.2023 13:22
Вот его кацапы и сбили потому что угрозы не было, а если бы была угроза, то сидели бы тихо и не рыпались.
15.03.2023 12:56
Не було і знову.
15.03.2023 13:02
А їм по барабану. Ще раз показали, що з Америкою можно робити все що завгодні. І відповіді гідної вона не дасть.
15.03.2023 13:03
Помница как турки сбили лаптестанского литака, который "на минутку" пересёк границу.
У Эрдогана есть яйки...
15.03.2023 13:11
Україна теж кацапам не несла загрози, і що..
15.03.2023 13:20
Завтра кацапы десантируются в Капитолий, насрут посреди, разнесут подошвами по всему зданию, а американцы не будут убирать, чтобы не было эскалации. Возможно ещё найдут в этом "украинский след"
15.03.2023 13:23
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=K1WbBTO-bVE Пентагон відреагував на зіткнення дрона та винищувача над Чорним морем
15.03.2023 13:25
Ребята. Давайте жить дружно.🤣🤣🤣
15.03.2023 13:29
Лінії розмежування? Якої такої лінії розмежування? Зараз є тільки лінія зіткнення.
15.03.2023 13:36
Пропоную США наступного разу нашпигувати цей безпілотник мінами Клеймор, щоб коли до нього ще раз наблизяться ці наволочі, міни ці підравлися і пеертоврили пілотів на ФАРШистів - хороших рашистів.
15.03.2023 13:54
відповіддю США має стати надання Україні ще більшої допомоги.
далекобійні ракети насамперед, винищювачі і щє там трохи по ангарах пошукати, пилюку витерти - і слати в Україну нон-стоп.
15.03.2023 14:44
А хотелось бы что бы представлял.
15.03.2023 14:50
Смішно дивитися як «передова авіаційна держава» Московія,

намагається конкурувати з авіацією США
15.03.2023 15:31
і так ясно що кацапи навмисно збили безпілотник
15.03.2023 21:40
 
 