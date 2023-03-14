Российские истребители с американским беспилотником не контактировали, - Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море из-за резкого маневра, российские истребители никак с ним не контактировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом не контактировали и вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

