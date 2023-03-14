РУС
Российские истребители с американским беспилотником не контактировали, - Минобороны РФ

літак,су27

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море из-за резкого маневра, российские истребители никак с ним не контактировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом не контактировали и вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Читайте: Российский истребитель Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 над Черным морем, - ВВС США

Топ комментарии
+18
А где народный подвиг безымянного пилота в холодных водах Черного моря? 😂

Картонный маршал опять крадёт геройскую пабеду ! 😂
14.03.2023 21:24 Ответить
+13
Если кацап перестал брехать, пни его палкой, скорей всего он мёртвый !
14.03.2023 21:38 Ответить
+8
А хочешь, расскажу небылицу. Верю. Верю. 🤣🤣🤣
Ах, не веришь?🤣🤣🤣
14.03.2023 21:24 Ответить
А хочешь, расскажу небылицу. Верю. Верю. 🤣🤣🤣
Ах, не веришь?🤣🤣🤣
14.03.2023 21:24 Ответить
взагалі, як би омериканці, чухали швидше, вони б збили ті савєцько-москальсі громихаючі корита, а потім би сказали що це зробили українці
14.03.2023 21:34 Ответить
Це інтересно. Але не вийде. Польоти бачать всі країни в чорному морі.
14.03.2023 21:36 Ответить
пишуть, що на цього безпілотника злили паливо...
як би контакту нема, а налицо смекалка..
може якась смекалка буде проявлена у відповідь
14.03.2023 22:00 Ответить
чтобы облить его топливом маневрировали перед его носом и задели... хотели сделать вид что эт не мы, а на деле сбили. охренеть смекалка... и как бы амеров не поливали они тоже в долгу не останутся. ну а нам перед рамштайном-10 тоже может пойти в плюс
14.03.2023 23:10 Ответить
Інтересує безпілотники, водні. Все пропало, шеф.
15.03.2023 00:55 Ответить
на водні безпілотники сам президент оголошував збір коштів з народу....може хоч його виборці не дадуть пропасти цьому заклику глави держави
15.03.2023 09:49 Ответить
Если кацап перестал брехать, пни его палкой, скорей всего он мёртвый !
14.03.2023 21:38 Ответить
14.03.2023 21:47 Ответить
А где народный подвиг безымянного пилота в холодных водах Черного моря? 😂

Картонный маршал опять крадёт геройскую пабеду ! 😂
14.03.2023 21:24 Ответить
Не бєзимянного, а Гастелло)))
14.03.2023 21:27 Ответить
а як звали савєцкава пєлота, з деревʼяними чурками замість ніг?
щось таке було в шкільній программі, я памʼятаю
14.03.2023 21:30 Ответить
После 28 панфиловцев не удивлюсь если его вообще не существовало.
14.03.2023 21:33 Ответить
Він існував, помер уже в 2000-х і все життя після 1945 ходив мордою торгував (чи то пак протезами)... Так, він втратив ноги, але сумнівно, що дійсно активно літав після цього.
Цікаво, що у британців був теж льотчик,я кий ноги втратив - Дуглас Бейдер. І збив він аж 20 літаків з протезом, і в полон потрапив.
14.03.2023 21:38 Ответить
"А был ли мальчик?". Панфиловцам, я помню, тоже могилу пафосную соорудили, фильмы сняли. Как и "героям краснодонцам". При хорошей рекламе и товар не нужен.
14.03.2023 21:45 Ответить
Так я ж кажу, фізично мальчік бил, і навіть протези ходив показував. Але от чи літав він і чи насправді ноги відморозив - про це історія мовчить))
14.03.2023 21:46 Ответить
Так и я о том-же. Из предателей пропаганда спокойно лепила "великих героев". Да так, что сам "герой" до смерти боялся правду сказать.
14.03.2023 22:00 Ответить
памʼятаю він всю книгу кудись повз
14.03.2023 21:39 Ответить
Мересьев. Пропаганда СРСР.
14.03.2023 21:33 Ответить
Маресьєв
14.03.2023 21:33 Ответить
Двійочник, пілота звали Марєсьєв 🤔😁
14.03.2023 21:34 Ответить
Мересьев?
14.03.2023 21:34 Ответить
Мересьев
14.03.2023 21:35 Ответить
Красный Барон
Манфред Альбрехт фрайгерр фон Ріхтгофен
14.03.2023 21:49 Ответить
Так пам'ятник цьому «герою» маресьєву навіть стояв біля аеропорту Жуляни в Києві. Хоча яке він відношення мав до Києва не зрозуміло
14.03.2023 21:35 Ответить
Мересьєв або Маресьєв, якщо точно
14.03.2023 21:37 Ответить
ага, пригадав вже!
бачу тут повно шанувальників його талантів 😂🤣
14.03.2023 21:40 Ответить
Ні. Просто пам'ятаєм ту ху*ню СРСР.
14.03.2023 21:43 Ответить
Маресьев (По лесу ползет, шишки грызет)
14.03.2023 21:47 Ответить
Так і вас мабуть в шкільні роки водила на оперу про маресьєва. Пам'ятаю арію: «вот я шишечку нашёл сейчас я её съем…» не точно но приближено так, богато уже років минуло. Потім на перерва в школі намагались так співати,ще той був регіт.
14.03.2023 21:53 Ответить
Мерзетьев - Шишкоедав.
14.03.2023 22:42 Ответить
У подвигу Гастелло, як у краплі води відбито всю радянську "правду" війни. Під час вогняного тарану загинув екіпаж із 4 людей. Командиру наступного дня було присвоєно звання Героя(посмертно) і його зробили символом. Три інші члени екіпажу, штурман, бортрадист і стрілець були забуті, і лише через 15 років, коли навколо цього "подвигу" почалося розслідування, їх нагородили орденами.
14.03.2023 21:43 Ответить
У Гастелло там теж не все гладко... Бо за однією версією він промазав літаком, за іншою - і не цілився, за третьою - його не збили, а літак зламався і тд.
14.03.2023 21:48 Ответить
Нє вінаватия ййа! Он сам...сманєвріравал.
14.03.2023 21:27 Ответить
нащо перетирати кацапську брехню?
14.03.2023 21:28 Ответить
Тю, а всі пропагандони вже кинулися було перемогу святкувати і хвалити льотчиків, ніби ті 10 Б-52 збили. А тут ось воно шо... Шо ж ти, фраєр, здал назад?
14.03.2023 21:28 Ответить
Куда? Взад?
14.03.2023 21:39 Ответить
https://www.facebook.com/reel/8924683757602777/?s=single_unit Єдине ,що впливає на нашу владу,це розголос!
14.03.2023 21:28 Ответить
Могли реактивною струєю завалить. Контакту же немає. І без зброї.
14.03.2023 21:29 Ответить
Думаю що наслідки будуть такі ж як з обстрілом Польщі "українськими" ракетами.
14.03.2023 21:42 Ответить
А ви знаєте які були наслідки? Люди тихо роблять свою справу. Ця ситуація позитивно відобразиться на дорозі нам. А якщо це відповідь кацапівна передачу нам літаків - то вона смішна.
14.03.2023 22:10 Ответить
А чому "люди тихо роблять свою справу"??? Невже так сильно бояться великого пу?Чому турки збили кацапський пепелац а американці бояться?
14.03.2023 22:49 Ответить
А потім Ердоган попросив вибачнюення у рашки і рідних пілота. Боїться *****? Напевно у випадку з Ердогвном.

Тому краще тихо (прораховано і виважено) робити справу, але з гарантованим результатом.
14.03.2023 23:09 Ответить
Чому ти виправдовуєш боягузтво США ?
15.03.2023 07:30 Ответить
А де ви побачили боягузтво? Відповідь обов'язково повинна бути лінійною?
15.03.2023 08:20 Ответить
А ви були б проти якби американці збили дві кацапські сушки,а потім вибачились?Але вони бояться.
15.03.2023 10:48 Ответить
Я хочу хочу кацапи заплатили більше ні дві СУ-шки. Так і буде, зазначу, без вибачень,але і без анонсів.
15.03.2023 11:34 Ответить
Звичайно що американці це оркам не подарують,але вони могли збити літаки орків,заявивши що їх безпілотник атакували НЕВІДОМІ літаючі апарати(якщо вони вже так сильно бояться орків).
15.03.2023 12:27 Ответить
Так це легко перевірити. У америкосів є відеозапис. Якщо вони насміляться його оприлюднити, то все стане ясно...
14.03.2023 21:30 Ответить
Ага щас тільки діду переляк вильють і він розкаже...
В кращому разі що це випадковість, в гіршому що винні самі оператори дрона.
14.03.2023 21:35 Ответить
В Вашингтоні 15.41.
14.03.2023 21:41 Ответить
Кацапы так обосрались, что даже беспилотник упал в обморок?
14.03.2023 21:30 Ответить
Аказиваєццца єта апіратар омеріканьськава дрона вінаватий🤔🧐😁 Ф--ф-ф-у-у-у накінець знайшли крайнього, адже все вказувало на слід українського ПВО ну, як в Польщі 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
14.03.2023 21:31 Ответить
настамнєт!!!!
14.03.2023 21:33 Ответить
Може фізично вони його й не торкалися. Але пальне перед ним скидали і вихлопом від двигунів дестабілізували. Тобто робили все, щоб він втратив керування та розбився.
14.03.2023 21:34 Ответить
Стало стидно, що ракетою не змогли прийшлось у 21 столітті таранити
14.03.2023 21:35 Ответить
забудьте
14.03.2023 21:35 Ответить
діспєччєр Карлос триндіть не буде...
14.03.2023 21:35 Ответить
Кацапи просто насміхаються.
Втім,мають право.
Показово обісцяти і примітивно знищити...🤷
14.03.2023 21:36 Ответить
Опытный спирит сказал бы:
- Я чувствую вибрации... российских сфинктеров!
14.03.2023 21:37 Ответить
А чи впав безпілотник? Факт є? Кацапська зрада рулить!
14.03.2023 21:39 Ответить
Ага, кацапів там не було. Це ''морський орел'' пролітав і зачіпив пезпілотника
14.03.2023 21:39 Ответить
Если американцы не придумают ответку, то следующий раз упадет что-то более серьезное.
14.03.2023 21:41 Ответить
если упадет что-то более серьезное, виноватой сделают Украину. Мы это уже проходили.
14.03.2023 22:10 Ответить
Ага. Очередная сказка про ихтамнетов и зеленых челавечкав. У кого то еще есть иллюзия что в Украине может настать мир без деокупации крыма? Рашисты уже до того обнаглели что Черное море считают своим. Скоро сделают из крыма *сомали* и будут и на суда нападать и дань за проход требовать
14.03.2023 21:43 Ответить
14.03.2023 21:44 Ответить
Поведінка дрібних мерзотників-*********, вуличної шпани, аж ніяк не військових пілотів.

Представник Пентагону на брифінгу уточнив, що два Фланкери (Су-27)перехопили Reaper MQ-9 над нейтральными водами Чорного моря, і Фланкер вилив паливо по курсу руху Reaper, безпосердньо перед БПЛА. Результат - пошкодження гвинта, падіння у море та невідновлювальна втрата БПЛА. США викликали посла РФ.
Є припущення, що РФ заплатить США компенсацію та принесе вибачення через фатальний інцидент, який трапився через вкрай непрофесійні дії росіського пілота Фланкера.
14.03.2023 21:45 Ответить
и глубоко обеспокоиться пусть не забудут. Сс*ны
14.03.2023 22:11 Ответить
"на куй солі насиплять і ще раз вибачаться і два рази відшкодують .."
P.S. черговий підсрачник інтєлєгєнтам від шпани ...- стерпіли-схавали.
14.03.2023 23:27 Ответить
Скоро на одном из аэродромов засРашки будет весело
14.03.2023 21:46 Ответить
Если только ВСУ что-нибудь придумают.
14.03.2023 21:55 Ответить
А "американський беспілотник" вкурсі??
14.03.2023 21:47 Ответить
треба як турки завалити літака паРаши і тоді вони не стануть бикувати.. рашисти не розуміють нормального спілкування, в совку постійно кажуть "боіся тобто поважає!!". Гнілий народець з царьком ******
14.03.2023 21:53 Ответить
"різкий маневр " MQ-9 Reaperа і буде в основі постачання Україні F-16
14.03.2023 21:54 Ответить
эт не мы (с) классика
14.03.2023 22:02 Ответить
"В Минобороны РФ заявили набрехали..." *fixed
Как говорится, москаль не успел ещё рот разинуть, а уже соврал.

Там ещё интересное заявление видел: "Шашанк Джоши, редактор отдела обороны журнала Economist, считает, что российский самолет мог пытаться https://www.bbc.com/russian/news-64958109#:~:text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C запугать беспилотник, "

Ваньки просто были не в курсе, что это беспилотник 😀
14.03.2023 22:02 Ответить
Надо было таранить нахала. И потом сказать что ничего не знаем и пусть меньше стекломоя пьёт.
14.03.2023 22:06 Ответить
А почему сразу не контактировали ведь вы с Нато воюете скажите сбили и будем сбивать и ли кишка тонка ? конечно очко то не железное
14.03.2023 22:13 Ответить
Мелкие пакостники всегда отказываются признать, что напакостили. Боятся наказания за свои пакости. Потому, что трусы.
14.03.2023 22:22 Ответить
что ж, ничего нового, все как обычно, кацап насрал под дверь и кривой ухмылочкой базлаете "это не я!". Ждем следующего пакета вооружений, где в конце длинного списка будет стоять "и другое оборудование". Черноморскому флоту сраисии приготовиться.
14.03.2023 22:17 Ответить
- Це не ми обісрались. І зовсім ми не обісрались.
14.03.2023 23:03 Ответить
 
 