Российские истребители с американским беспилотником не контактировали, - Минобороны РФ
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море из-за резкого маневра, российские истребители никак с ним не контактировали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом не контактировали и вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Алекс Мышкевич
Infinity Fox753
Waslen Lem
Ах, не веришь?🤣🤣🤣
як би контакту нема, а налицо смекалка..
може якась смекалка буде проявлена у відповідь
Картонный маршал опять крадёт геройскую пабеду ! 😂
щось таке було в шкільній программі, я памʼятаю
Цікаво, що у британців був теж льотчик,я кий ноги втратив - Дуглас Бейдер. І збив він аж 20 літаків з протезом, і в полон потрапив.
Манфред Альбрехт фрайгерр фон Ріхтгофен
бачу тут повно шанувальників його талантів 😂🤣
Тому краще тихо (прораховано і виважено) робити справу, але з гарантованим результатом.
В кращому разі що це випадковість, в гіршому що винні самі оператори дрона.
Втім,мають право.
Показово обісцяти і примітивно знищити...🤷
- Я чувствую вибрации... российских сфинктеров!
Представник Пентагону на брифінгу уточнив, що два Фланкери (Су-27)перехопили Reaper MQ-9 над нейтральными водами Чорного моря, і Фланкер вилив паливо по курсу руху Reaper, безпосердньо перед БПЛА. Результат - пошкодження гвинта, падіння у море та невідновлювальна втрата БПЛА. США викликали посла РФ.
Є припущення, що РФ заплатить США компенсацію та принесе вибачення через фатальний інцидент, який трапився через вкрай непрофесійні дії росіського пілота Фланкера.
P.S. черговий підсрачник інтєлєгєнтам від шпани ...- стерпіли-схавали.
заявилинабрехали..." *fixed
Как говорится, москаль не успел ещё рот разинуть, а уже соврал.
Там ещё интересное заявление видел: "Шашанк Джоши, редактор отдела обороны журнала Economist, считает, что российский самолет мог пытаться https://www.bbc.com/russian/news-64958109#:~:text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C запугать беспилотник, "
Ваньки просто были не в курсе, что это беспилотник 😀