Російські винищувачі з американським безпілотником не контактували, - Міноборони РФ

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник MQ-9 Reaper впав у Чорне море через різкий маневр, російські винищувачі ніяк з ним не контактували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Внаслідок різкого маневрування в районі 9.30 мск безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею. Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом не контактували і повернулися на аеродром базування", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

