Американський безпілотник не становив загрози для Росії, - Повітряні сили

Один розвідувальний безпілотник США не ніс загрози для Росії в міжнародному повітряному просторі. Розвідувальні апарати, які перебувають у повітрі над акваторією Чорного моря, проводять моніторинг лінії розмежування.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він моніторив повітряну обстановку. Чорне море - це не внутрішнє море Росії, як Азовське, як вони там собі вважають. Вихід в яке (Чорне море. - Ред.) мають країни НАТО, Туреччина, та і в міжнародному повітряному просторі можна робити, що хочеться. Вони (росіяни. - Ред.) ж літають своїми бомбардувальниками до берегів Великої Британії? Чи піднімають на перехоплення винищувачі? Тут розвідник, він розвідує. Він робить те, для чого він створений. Яка ж там загроза, від такого одного БПЛА? Коментувати тут навіть немає що", - сказав речник.

Читайте: Інцидент із безпілотником США - це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту, - Данілов

За словами Ігната, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпілотні літальні апарати стежили за лінією розмежування із ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей, що були окуповані з 2014 року російськими силами).

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

В Пентагоні при цьому твердять, що російський винищувач зазнав під час зіткнення з безпілотников певних пошкоджень. А в Білому домі кажуть, що США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), іцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США.