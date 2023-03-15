УКР
Американський безпілотник не становив загрози для Росії, - Повітряні сили

юрій,ігнат

Один розвідувальний безпілотник США не ніс загрози для Росії в міжнародному повітряному просторі. Розвідувальні апарати, які перебувають у повітрі над акваторією Чорного моря, проводять моніторинг лінії розмежування.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він моніторив повітряну обстановку. Чорне море - це не внутрішнє море Росії, як Азовське, як вони там собі вважають. Вихід в яке (Чорне море. - Ред.) мають країни НАТО, Туреччина, та і в міжнародному повітряному просторі можна робити, що хочеться. Вони (росіяни. - Ред.) ж літають своїми бомбардувальниками до берегів Великої Британії? Чи піднімають на перехоплення винищувачі? Тут розвідник, він розвідує. Він робить те, для чого він створений. Яка ж там загроза, від такого одного БПЛА? Коментувати тут навіть немає що", - сказав речник.

Читайте: Інцидент із безпілотником США - це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту, - Данілов

За словами Ігната, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпілотні літальні апарати стежили за лінією розмежування із ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей, що були окуповані з 2014 року російськими силами).

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

В Пентагоні при цьому твердять, що російський винищувач зазнав під час зіткнення з безпілотников певних пошкоджень. А в Білому домі кажуть, що США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), іцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США.

безпілотник (4917) росія (67900) США (24362) Чорне море (1694) Ігнат Юрій (828)
+11
Асфальт не літає. Чомусь.
15.03.2023 12:46 Відповісти
+7
Там сидітиме Найзеленіший і закидає ним кацапів.
15.03.2023 12:50 Відповісти
+6
Де морський безпілотний флот? Хоть один корабель московії потопили безпілотниками? Куда пішли гроші?
15.03.2023 12:45 Відповісти
oi, ta vsim pofig, kacapy z amerykancyamy mojut' navit' poshtrykatys' troha v sraky - i ne budut' vvajaty ce geistvom
15.03.2023 12:42 Відповісти
na pol shyski j ne ******'sya?
15.03.2023 12:43 Відповісти
До чого ці виправдовування України?!

Для Московії ? Так це пусте…

Для США? Так вони цього НЕ потребують.
15.03.2023 15:26 Відповісти
А коли наші безпілотники вже будуть нести загрозу для московії?
15.03.2023 12:44 Відповісти
В Оманські опшори.
15.03.2023 12:53 Відповісти
Асфальт не літає. Чомусь.
15.03.2023 12:46 Відповісти
Але може. На носію.
15.03.2023 12:48 Відповісти
Там сидітиме Найзеленіший і закидає ним кацапів.
15.03.2023 12:50 Відповісти
Гравій тоже може бути в головці. Радіус пораження великий. А чому в ПМ, на відміну ТТ, кулі не гострі? В першому випадку застрягає і больовий шок. В другому, куля на виліт.
15.03.2023 13:01 Відповісти
це маніакальний синдром переслідування...
15.03.2023 12:44 Відповісти
Кацапня задирається до Штатів як Моська до слона.
15.03.2023 12:47 Відповісти
а що там на болотах? зробили 14 березня державним святом?
15.03.2023 12:49 Відповісти
когда ссср был я еще понимаю "войну" капитализма против социализма, там понятна риторика войны, что все хотят забрать у нас вкусное мороженое, НО СЕЙЧАС. просто в голове не укладывается. хотя наверное их руководители старперы еще и живут ТОЙ идеологией сссра
15.03.2023 12:49 Відповісти
Примушували дітей писати листи президенту Штатів чому вони хочуть війни.
15.03.2023 12:52 Відповісти
Пам'ятаю. Було діло. А як брежнів помер,то всі плакали.🤣🤣🤣
15.03.2023 13:14 Відповісти
Коли Льоня двинув коні, ми з хлопцями на роботі набухались на радощах.
15.03.2023 13:16 Відповісти
Так Америка ще не ганьбилась. Хоч б вимагала у рашки вибачення і відшкодування збитків.
15.03.2023 12:54 Відповісти
Виглядає так, ніби гопники Кремля виграли, ніби безкарно знищили військовий літак США під час виконання ним бойового завдання. Але відповідь гопникам обов'язково буде, і збитки відшкодують, і судове покарання понесуть замість дипломатичних вибачень. Це питання часу.

Хай США доручать ЗСУ покарати гопників-рашистів за втрату БПЛА США!

І на виконання цього доручення знімуть заборону на постачання Україні модернізованих Міг-29 з Польщі та інших країн, дозволять постачати F-16 та, головне зараз, якомога швидше,допоможуть ЗСУ ************ в необхідній кількості.
Кращого засобу віддячити рашистам за знищення військового літака США важко уявити.
15.03.2023 13:22 Відповісти
Вот его кацапы и сбили потому что угрозы не было, а если бы была угроза, то сидели бы тихо и не рыпались.
15.03.2023 12:56 Відповісти
Не було і знову.
15.03.2023 13:02 Відповісти
А їм по барабану. Ще раз показали, що з Америкою можно робити все що завгодні. І відповіді гідної вона не дасть.
15.03.2023 13:03 Відповісти
Помница как турки сбили лаптестанского литака, который "на минутку" пересёк границу.
У Эрдогана есть яйки...
15.03.2023 13:11 Відповісти
Україна теж кацапам не несла загрози, і що..
15.03.2023 13:20 Відповісти
Завтра кацапы десантируются в Капитолий, насрут посреди, разнесут подошвами по всему зданию, а американцы не будут убирать, чтобы не было эскалации. Возможно ещё найдут в этом "украинский след"
15.03.2023 13:23 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=K1WbBTO-bVE Пентагон відреагував на зіткнення дрона та винищувача над Чорним морем
15.03.2023 13:25 Відповісти
Ребята. Давайте жить дружно.🤣🤣🤣
15.03.2023 13:29 Відповісти
Лінії розмежування? Якої такої лінії розмежування? Зараз є тільки лінія зіткнення.
15.03.2023 13:36 Відповісти
Пропоную США наступного разу нашпигувати цей безпілотник мінами Клеймор, щоб коли до нього ще раз наблизяться ці наволочі, міни ці підравлися і пеертоврили пілотів на ФАРШистів - хороших рашистів.
15.03.2023 13:54 Відповісти
відповіддю США має стати надання Україні ще більшої допомоги.
далекобійні ракети насамперед, винищювачі і щє там трохи по ангарах пошукати, пилюку витерти - і слати в Україну нон-стоп.
15.03.2023 14:44 Відповісти
А хотелось бы что бы представлял.
15.03.2023 14:50 Відповісти
Смішно дивитися як «передова авіаційна держава» Московія,

намагається конкурувати з авіацією США
15.03.2023 15:31 Відповісти
і так ясно що кацапи навмисно збили безпілотник
15.03.2023 21:40 Відповісти
 
 