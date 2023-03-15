РУС
Инцидент с американским беспилотником может ускорить предоставление Украине самолетов, - Линкявичюс

лінкявічюс

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что инцидент с американским беспилотником над Черным морем ускорит решение по поставкам истребителей Украине.

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что военная провокация России против американского беспилотника в Черном море поможет принять решение об ускоренных поставках истребителей Украине", - отметил Линкявичюс.

Читайте: Инцидент с беспилотником США – это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта, - Данилов

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

В Пентагоне при этом утверждают, что российский истребитель получил во время столкновения с беспилотниками определенные повреждения. А в Белом доме говорят, что США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.

По мнению американского Института изучения войны (ISW), ицидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.

Про що ще вчора написав. Колишні просипаються. Теперішні ще не відійшли від зимової сплячки.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:03 Ответить
літачки - то потім. Зараз треба виписати штраф у вигляді пари сотень "бредлі" та пару сотень легких мінометів+тисяч двісті мін до них.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:05 Ответить
за Бредлі сперечатись не буду , але в мене якись дивний фетіш від JDAM - треба більше )))
показать весь комментарий
15.03.2023 12:10 Ответить
та сейчас вообще непонятно чем наши фигачат. https://www.youtube.com/watch?v=ahKCh72-qUI Вон в Хрустальном в профилактории опять юбилейный прилет , а это от линии фронта 75 км. Значит это "что-то" должно летать на 100+ км.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:32 Ответить
Радиоперехват. Оккупанты подняли обломки сбитого MQ-9 Reaper
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C+Reaper+MQ-9 https://www.youtube.com/results?search_query=росіяні+підіймають+Reaper+MQ-9
показать весь комментарий
15.03.2023 12:13 Ответить
сорі народ. ось посилання
https://www.youtube.com/watch?v=cbnd4OM0b2Y
показать весь комментарий
15.03.2023 12:21 Ответить
будуть намагатися зробити щось подібне, або відразу передадуть іранцям, в них краще виходить..., може це й було зроблено на прохання ірану, вони обожнюють робити копії...
показать весь комментарий
15.03.2023 12:27 Ответить
сильно сомневаюсь, что кацапы имеют возможность безнаказанно елозить в точке падения какими-то плавкранами, и что-то там делать в штормовом море водолазами. Как всегда - кацапское ИПСО.
показать весь комментарий
15.03.2023 12:48 Ответить
Можливо, але це в ютубі було викладено приблизно опівночі. Так що москалі-мокалями, але опеоативності клепати іпсо треба в них повчитися
показать весь комментарий
15.03.2023 13:17 Ответить
так и "рипер" пора дать! в случае подобного облома, всегда можно съехать что это Украина, если очкуете ответку кацапам дать
показать весь комментарий
15.03.2023 13:37 Ответить
 
 