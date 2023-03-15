Инцидент с американским беспилотником может ускорить предоставление Украине самолетов, - Линкявичюс
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что инцидент с американским беспилотником над Черным морем ускорит решение по поставкам истребителей Украине.
Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, что военная провокация России против американского беспилотника в Черном море поможет принять решение об ускоренных поставках истребителей Украине", - отметил Линкявичюс.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
В Пентагоне при этом утверждают, что российский истребитель получил во время столкновения с беспилотниками определенные повреждения. А в Белом доме говорят, что США приняли меры, чтобы сбитый дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки.
По мнению американского Института изучения войны (ISW), ицидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C+Reaper+MQ-9 https://www.youtube.com/results?search_query=росіяні+підіймають+Reaper+MQ-9
https://www.youtube.com/watch?v=cbnd4OM0b2Y