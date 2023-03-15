Інцидент з американським безпілотником може пришвидшити надання Україні літаків, - Лінкявічюс
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сподівається, що інцидент з американським безпілотником над Чорним морем прискорить рішення щодо постачання винищувачів Україні.
Про це він пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сподіваюсь, що військова провокація росії проти американського безпілотника у Чорному морі допоможе прийняти рішення про прискорене постачання винищувачів Україні", - зазначив Лінкявічюс.
Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.
У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.
В Пентагоні при цьому твердять, що російський винищувач зазнав під час зіткнення з безпілотников певних пошкоджень. А в Білому домі кажуть, що США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.
На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), іцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C+Reaper+MQ-9 https://www.youtube.com/results?search_query=росіяні+підіймають+Reaper+MQ-9
https://www.youtube.com/watch?v=cbnd4OM0b2Y