Інцидент з американським безпілотником може пришвидшити надання Україні літаків, - Лінкявічюс

лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сподівається, що інцидент з американським безпілотником над Чорним морем прискорить рішення щодо постачання винищувачів Україні.

Про це він пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, що військова провокація росії проти американського безпілотника у Чорному морі допоможе прийняти рішення про прискорене постачання винищувачів Україні", - зазначив Лінкявічюс.

Читайте: Тема надання Україні F-16 наразі на стадії обговорення за зачиненими дверима, - глава Міноборони Нідерландів Оллонгрен

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

В Пентагоні при цьому твердять, що російський винищувач зазнав під час зіткнення з безпілотников певних пошкоджень. А в Білому домі кажуть, що США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), іцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США.

Автор: 

літачки - то потім. Зараз треба виписати штраф у вигляді пари сотень "бредлі" та пару сотень легких мінометів+тисяч двісті мін до них.
15.03.2023 12:05 Відповісти
за Бредлі сперечатись не буду , але в мене якись дивний фетіш від JDAM - треба більше )))
15.03.2023 12:10 Відповісти
та сейчас вообще непонятно чем наши фигачат. https://www.youtube.com/watch?v=ahKCh72-qUI Вон в Хрустальном в профилактории опять юбилейный прилет , а это от линии фронта 75 км. Значит это "что-то" должно летать на 100+ км.
15.03.2023 12:32 Відповісти
Про що ще вчора написав. Колишні просипаються. Теперішні ще не відійшли від зимової сплячки.
15.03.2023 12:03 Відповісти
літачки - то потім. Зараз треба виписати штраф у вигляді пари сотень "бредлі" та пару сотень легких мінометів+тисяч двісті мін до них.
15.03.2023 12:05 Відповісти
за Бредлі сперечатись не буду , але в мене якись дивний фетіш від JDAM - треба більше )))
15.03.2023 12:10 Відповісти
та сейчас вообще непонятно чем наши фигачат. https://www.youtube.com/watch?v=ahKCh72-qUI Вон в Хрустальном в профилактории опять юбилейный прилет , а это от линии фронта 75 км. Значит это "что-то" должно летать на 100+ км.
15.03.2023 12:32 Відповісти
Радиоперехват. Оккупанты подняли обломки сбитого MQ-9 Reaper
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C+Reaper+MQ-9 https://www.youtube.com/results?search_query=росіяні+підіймають+Reaper+MQ-9
15.03.2023 12:13 Відповісти
сорі народ. ось посилання
https://www.youtube.com/watch?v=cbnd4OM0b2Y
15.03.2023 12:21 Відповісти
будуть намагатися зробити щось подібне, або відразу передадуть іранцям, в них краще виходить..., може це й було зроблено на прохання ірану, вони обожнюють робити копії...
15.03.2023 12:27 Відповісти
сильно сомневаюсь, что кацапы имеют возможность безнаказанно елозить в точке падения какими-то плавкранами, и что-то там делать в штормовом море водолазами. Как всегда - кацапское ИПСО.
15.03.2023 12:48 Відповісти
Можливо, але це в ютубі було викладено приблизно опівночі. Так що москалі-мокалями, але опеоативності клепати іпсо треба в них повчитися
15.03.2023 13:17 Відповісти
так и "рипер" пора дать! в случае подобного облома, всегда можно съехать что это Украина, если очкуете ответку кацапам дать
15.03.2023 13:37 Відповісти
 
 