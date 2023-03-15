Інцидент з американським безпілотником може пришвидшити надання Україні літаків, - Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сподівається, що інцидент з американським безпілотником над Чорним морем прискорить рішення щодо постачання винищувачів Україні.

Про це він пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, що військова провокація росії проти американського безпілотника у Чорному морі допоможе прийняти рішення про прискорене постачання винищувачів Україні", - зазначив Лінкявічюс.

Нагадуємо, 14 березня ВПС США повідомили, що російських літаків Су-27 зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

У Міноборони РФ заявили, що американський безпілотник впав у Чорне море через свій різкий маневр, російські винищувачі з ним не контактували.

В Пентагоні при цьому твердять, що російський винищувач зазнав під час зіткнення з безпілотников певних пошкоджень. А в Білому домі кажуть, що США вжили заходів, щоб збитий дрон MQ-9 Reaper не потрапив у чужі руки.

На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), іцидент із безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією та США.