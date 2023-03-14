Российский истребитель получил определенные повреждения при столкновении с американским беспилотником MQ-9, – Пентагон

Один из российских истребителей Су-27, принимавших участие в инциденте с американским беспилотником MQ-9 в Черном море, получил повреждения.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы продолжаем оценивать, что именно случилось. Но, думаю, учитывая действия российских пилотов, это было опасно и непрофессионально, и действия говорят сами за себя. По нашим данным, истребители сбрасывали топливо на наш беспилотник и так близко подлетели к нему, что к нему пришли. повредили пропеллер MQ-9", – сказал Райдер.

"По нашим оценкам, повреждения получил и российский самолет. Мы знаем, что он смог приземлиться – не буду говорить где именно, но это демонстрирует опасную и непрофессиональную работу этих пилотов", – добавил представитель Минобороны США.

Райдер также подчеркнул, что беспилотники типа MQ-9 совершали полеты над Черноморским регионом и до начала полномасштабной войны в Украине. "Это важный и загруженный международный морской транспортный узел, поэтому для нас непривычно осуществление полетов в международном воздушном пространстве", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 над Черным морем, - ВВС США

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российских самолетов Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.