Российский истребитель получил определенные повреждения при столкновении с американским беспилотником MQ-9, – Пентагон
Один из российских истребителей Су-27, принимавших участие в инциденте с американским беспилотником MQ-9 в Черном море, получил повреждения.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы продолжаем оценивать, что именно случилось. Но, думаю, учитывая действия российских пилотов, это было опасно и непрофессионально, и действия говорят сами за себя. По нашим данным, истребители сбрасывали топливо на наш беспилотник и так близко подлетели к нему, что к нему пришли. повредили пропеллер MQ-9", – сказал Райдер.
"По нашим оценкам, повреждения получил и российский самолет. Мы знаем, что он смог приземлиться – не буду говорить где именно, но это демонстрирует опасную и непрофессиональную работу этих пилотов", – добавил представитель Минобороны США.
Райдер также подчеркнул, что беспилотники типа MQ-9 совершали полеты над Черноморским регионом и до начала полномасштабной войны в Украине. "Это важный и загруженный международный морской транспортный узел, поэтому для нас непривычно осуществление полетов в международном воздушном пространстве", - пояснил он.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российских самолетов Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
Борт втратив керування, і не виключено, що оператори активували самоліквідатор, щоб рашисти не поцупили уламки.
Атака яка явно не виглядає спонтанною.
Пілоти-гопники РФ заздалегідь, ретельно готувался до цієї "неконвенційної" атаки БПЛА якимсь лайном.
Чекаємо відео.
-------------------------------------------------------------------------------
Не сядут.
Они уже давно туда SRут и садиться в собственную кучу не будут
Захід теж розуміє чого добивається путін, це щоб першими почали Нато чи США. Тоді він автоматично "залишиться з лицем" і поведе росію на останній бій.
росіяни це барани, в більшості, яких ведуть на убой і вішають лапшу на вуха про те що почало все Нато та США. Ця свовкова риторика хдається нікуди й не счезала після розвалу срср. Але ж чи був той розпад взагалі? Адже імперія росія це і є той самий срср. Від того щоб від імперії відділась частина раніше анексованих земель імперія не перестала існувати. Але тоді США або не розуміли цього, або захотіли позагравати з цим злом. Потрібно було тоді в кризові роки задушити росію до роспаду на ті республіки, які вже й забули хто вони є дивлячись на москву.
Яворівський влучно називав росію. "Росія -це тюрма народів".
Путін заграє із США. Явно російський Стриж в Хорватії. Збитий з кораблів рф Міг та рятівний гелікоптер в Румунії. Ракети над Польщею. Тепер захерачили MQ-9. Таке враження що він скоро вже заявить свою шизофренію словами.. "Байден, давай починай!!"
Байден проглотит все сопли от возмущения!
Ясно, что не случайно.
Тоже самое касается Обамы в марте 2014, подарившего Крым хуьлу
Рашня уже назвала этот полёт над нейтральными водами ПРОВОКАЦИЕЙ, а значит - впредь будут действовать еще наглее, а може и самолёты США и НАТО начнут сбивать.