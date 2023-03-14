РУС
Российский истребитель получил определенные повреждения при столкновении с американским беспилотником MQ-9, – Пентагон

Один из российских истребителей Су-27, принимавших участие в инциденте с американским беспилотником MQ-9 в Черном море, получил повреждения.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы продолжаем оценивать, что именно случилось. Но, думаю, учитывая действия российских пилотов, это было опасно и непрофессионально, и действия говорят сами за себя. По нашим данным, истребители сбрасывали топливо на наш беспилотник и так близко подлетели к нему, что к нему пришли. повредили пропеллер MQ-9", – сказал Райдер.

"По нашим оценкам, повреждения получил и российский самолет. Мы знаем, что он смог приземлиться – не буду говорить где именно, но это демонстрирует опасную и непрофессиональную работу этих пилотов", – добавил представитель Минобороны США.

Райдер также подчеркнул, что беспилотники типа MQ-9 совершали полеты над Черноморским регионом и до начала полномасштабной войны в Украине. "Это важный и загруженный международный морской транспортный узел, поэтому для нас непривычно осуществление полетов в международном воздушном пространстве", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 над Черным морем, - ВВС США

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что российских самолетов Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

беспилотник (4297) Пентагон (1498) россия (97311) США (27945)
Топ комментарии
+31
Є достатньо американських приватних пілотів, готових захищати небо України, "я навіть поїду сам" - екс-пілот ВПС США Ден Гемптон. Інтерв'ю

https://ukrainian.voanews.com/a/7002504.html

показать весь комментарий
14.03.2023 22:28 Ответить
+28
Короче кацапы обосцали американский MQ-9, он не выдержал такого нижения и покончил с собой, спикировав в морскую пучину.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:23 Ответить
+25
Партнёры уже обосцались)) отдайте лучше свои безпилотники ЗСУ и они покажут как и что с ними нужно делать
показать весь комментарий
14.03.2023 22:25 Ответить
Та рідина, схожа на "пальне", якою залили БПЛА, крім гвинта мабуть зіпсувала високоякісну бортову оптику та низку важливих бортових датчиків БПЛА.

Борт втратив керування, і не виключено, що оператори активували самоліквідатор, щоб рашисти не поцупили уламки.

Атака яка явно не виглядає спонтанною.
Пілоти-гопники РФ заздалегідь, ретельно готувался до цієї "неконвенційної" атаки БПЛА якимсь лайном.

Чекаємо відео.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:53 Ответить
Будет прикол если орки сумеют беспилотник со дна поднять....а они полюбе попробуют....этож секретна сброя США вроде как.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:53 Ответить
не,не секретная,его уже иран перехватывал,и чем оно им помогло?одоробло жужащее за 3 километра сделали+ низколетящее__)))
показать весь комментарий
14.03.2023 22:58 Ответить
Ещё скажи что оружие это не эффективное и дорогое... Сотня дронов на мопедных движках, попавшая в цель, кладут на лопатки экономику многомиллионной страны - капец как смешно. Наше счастье что уже есть чем сбивать, и не прилетает их по тысяче ежедневно.
показать весь комментарий
14.03.2023 23:20 Ответить
иди поплачь за свои лиху долю,нытик
показать весь комментарий
14.03.2023 23:29 Ответить
Я ответил на твоё нытьё, не путай.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:26 Ответить
У Ирана целый комплекс беспилотников, а не только пердящий дешёвый Шахед. И сделаны они по образцам ранее захваченных американских.
показать весь комментарий
14.03.2023 23:20 Ответить
Ты ещё скажи, не смешите наши искандеры.
показать весь комментарий
15.03.2023 06:04 Ответить
Скорее всего он и не потонет, на плаву как какашка будет бултыхаться
показать весь комментарий
14.03.2023 23:01 Ответить
маневрировали перед ним и тупо задели...
показать весь комментарий
14.03.2023 22:53 Ответить
Форба пошкрябалась.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:54 Ответить
Нам риперы не давали, что бы Рашка их не захватила....
показать весь комментарий
14.03.2023 22:54 Ответить
и чтобы ты сделал если бы рашка его сбила
показать весь комментарий
14.03.2023 22:57 Ответить
В этом конфликте в зоне боевых действий от него толку мала. Это такой же класс беспилотников, какой например у байрактара. Разведка сейчас это их максимум при такой плотности наземного пво.
показать весь комментарий
15.03.2023 00:11 Ответить
Звісно, очікувати різкої відповіді від Штатів зараз не варто, вони тиждень думали чи збивати їм китайську кулю над своєю територією, а тут взагалі міжнародні води. Але, будемо сподіватися, що їх це трохи вібисить, і в наступній партії буде більше зброї.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:56 Ответить
ну как бы аргумент Байдену быть чуток порешительнее... а то ведь на голову сядут
показать весь комментарий
14.03.2023 23:14 Ответить
"Байдену быть чуток порешительнее... а то ведь на голову сядут"
-------------------------------------------------------------------------------
Не сядут.
Они уже давно туда SRут и садиться в собственную кучу не будут
показать весь комментарий
15.03.2023 07:23 Ответить
То все дрібниці. Головне, що не було ескалації. Та й безцінні американські технології не втрачені, вже найближчим часом їх машина потрапить під опіку санкційних іранських фахівців. Але ж це не ЗСУ. ЄнтАдругоЄ.
показать весь комментарий
14.03.2023 23:20 Ответить
иран еще в 11 году такой рипер посадил_) и чем оно им помогло,технологий всеравно нет)
показать весь комментарий
14.03.2023 23:27 Ответить
Ну да, конечно, ничем не помогло. Иран же исключительно с помощью Аллаха вышел в мировые лидеры по производству БПЛА. Тупо чисто чудом персы себе нахоботили 9 типов бпла, от мала до велика, ага, технологий то нет. Да что там Иран, это ж так просто. Любая страна может так сделать.
показать весь комментарий
15.03.2023 00:13 Ответить
Вышли они то вышли, по количеству, а Украина вышла по количеству сбития этих "высокотехнологичных" леталок.
показать весь комментарий
15.03.2023 01:57 Ответить
сказано же. Американцы сбили свой беспилотный разведчик с поврежденным винтом. Соответственно, американцы имели возможность сбить любой кацапский металлолом на том же расстоянии (время принятия решения и нажатия кнопки ПУСК 1-3 секунды). Пожалели пиндосы кацабчегов
показать весь комментарий
14.03.2023 23:22 Ответить
Я слухав бріфінг речника Пентагона. Коли один із присутніх журналістів уточнив, чи безпілотник був збитий, він відповів, що вони (американські військові) його контрольовано посадили. Тобто збиття не було.
показать весь комментарий
15.03.2023 06:09 Ответить
Шизофренія путіна прогресує. Навіть його оточення розуміє що у хворого в голові явно щось давно визріло. Здається точка неповернення у нього була пройдена коли від нього пішла дружина. Він ціленаправленно залишився один та ізолювався в бункерах.
Захід теж розуміє чого добивається путін, це щоб першими почали Нато чи США. Тоді він автоматично "залишиться з лицем" і поведе росію на останній бій.
росіяни це барани, в більшості, яких ведуть на убой і вішають лапшу на вуха про те що почало все Нато та США. Ця свовкова риторика хдається нікуди й не счезала після розвалу срср. Але ж чи був той розпад взагалі? Адже імперія росія це і є той самий срср. Від того щоб від імперії відділась частина раніше анексованих земель імперія не перестала існувати. Але тоді США або не розуміли цього, або захотіли позагравати з цим злом. Потрібно було тоді в кризові роки задушити росію до роспаду на ті республіки, які вже й забули хто вони є дивлячись на москву.
Яворівський влучно називав росію. "Росія -це тюрма народів".
Путін заграє із США. Явно російський Стриж в Хорватії. Збитий з кораблів рф Міг та рятівний гелікоптер в Румунії. Ракети над Польщею. Тепер захерачили MQ-9. Таке враження що він скоро вже заявить свою шизофренію словами.. "Байден, давай починай!!"
показать весь комментарий
15.03.2023 00:00 Ответить
в 1ом бою кацапы-амеры, последние жалко слились. Будем надеяться, дальше так не будет.
показать весь комментарий
15.03.2023 00:18 Ответить
Це вже не вперше. Скільки до цього було випадків булінга з боку кацапів....
показать весь комментарий
15.03.2023 06:11 Ответить
Беспилотник откровенно сбили.
Байден проглотит все сопли от возмущения!
показать весь комментарий
15.03.2023 01:43 Ответить
Чего не признали тогда в **********, засцали?
показать весь комментарий
15.03.2023 01:58 Ответить
А зачем им признавать? Поэтому и сбили тараном, мол как бы случайно.
Ясно, что не случайно.
показать весь комментарий
15.03.2023 02:10 Ответить
Тогда про сопли не можете быть речи, сцикливая крыса путлеровский гнилой рейх.
показать весь комментарий
15.03.2023 06:03 Ответить
А что кроме соплей Байден противопоставит? Полная беспомощность и попустительство хуьлорейху начиная со слов, что США и НАТО не вступятся за Украину на поле боя
показать весь комментарий
15.03.2023 12:19 Ответить
Вступились уже с первого дня. Всё идёт по плану, но не ***********.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:37 Ответить
Ложь, они всё время подчеркивают, что не являются участниками конфликта. В то время как, если бы Байден сказал хуьлу ещё в 2021г Украина под военной защитой, то хуьло не начал бы войну.
Тоже самое касается Обамы в марте 2014, подарившего Крым хуьлу
показать весь комментарий
15.03.2023 17:40 Ответить
********** вляпался в дерьмо которое не ожидал и платит цену на порядок больше чем американцы, которые его переиграли.
показать весь комментарий
15.03.2023 18:11 Ответить
Переиграли точно также, км Гитлера в Мюнхене в 1938г
показать весь комментарий
16.03.2023 14:43 Ответить
Беспилотник "несбили " а умышенно уничтожили. Так погиб космонавт Гагарин . Я много лет назад интересовался как погиб первыий космонавт Ю. Гагарин. Он погиб из за безалаберности и ********** в вооружонных сил в ссср.И тогда ответил космонавт Леонов ..... этот убийца по сей день жив. И втаком стиле пробовали российские преступники уничтожить американский беспилотник . Подлетают .... сливают топливо на мишень(беспилотник) .... переворачиваются и обратно пpолетают рядом и включают форсаж ... огонь с двигателей около 20-30 метров сзади ,незнаю кто можить нетолько перевернутся но и изпарится от такого пекла . И в этом случае тоже самое, беспилотник.. пошол топором в низ... А оленевод ... мы не сбивали.
показать весь комментарий
15.03.2023 03:01 Ответить
А Гагарин погиб после очень грозного письма брежневу про гибель Комарова...он. сгорел при возвращению на землю.
показать весь комментарий
15.03.2023 03:05 Ответить
Гагарин пошел вниз за интервью, из которого растиражировали первую половину фразы. "Вы там Бога видели?* - "Бога я не видел, но Он там есть" Дело было при безбожнике Хрущеве
показать весь комментарий
15.03.2023 08:14 Ответить
Юрій Гагарін у космос не літав

https://wz.lviv.ua/authors/3242

Ігор Гулик
https://wz.lviv.ua/authors/3242 05.05.2019, 13:14 9 106
Болгарські вчені розкрили таємницю першого радянського космонавта

Про це повідомляє https://www.obozrevatel.com/ukr/society/igor-ponochevnyij-raskryita-tajna-gibeli-gagarina.htm Обозреватель .

Болгарські вчені знайшли ненадіслані листи, які Юрій Гагарін писав своєму другові Олегу Ковальському, ленінградському художникові. У цих листах він зізнавався, що жодного польоту ум космос 12 квітня 1962 року не було. Зйомки проводилися у секретному павільйоні в Алма-Аті, на макеті. А в ракеті, що стартувала з Байконура 12 квітня, перебувала… свиня.

Думка про те, що Гагарін стільки років обдурював народ, не давала йому спокою. Юрій писав, що хотів би чесно у всьому зізнатися людям, і для цього планував втечу з СРСР під час однієї зі своїхзакордонних поїздок. Один лист, судячи з усього, перехопило КДБ, і Гагаріна вирішили вбити, щоб приховати міф про політ 12 квітня. Для цього у гас, яким заправляли його винищувач, підсипали цукру.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:04 Ответить
Україні потрібно передати острів Змеїнний в властність Сполучених Штатів. Навколо виникне круг 24 мілі діаметром прибрежних вод ( і повітряного простору ) США. І кожна спроба наблизитися або летіти у тому напрямку підніме літаки-винищувачі перехват
показать весь комментарий
15.03.2023 05:28 Ответить
Стыдно за нашу администрацию. Разволновалась, как баба. Почему без ракет он летал?! Может еще перед кацапами извиниться?? Тьфу, ссыкло...
показать весь комментарий
15.03.2023 06:24 Ответить
И извинятся !
Рашня уже назвала этот полёт над нейтральными водами ПРОВОКАЦИЕЙ, а значит - впредь будут действовать еще наглее, а може и самолёты США и НАТО начнут сбивать.
показать весь комментарий
15.03.2023 07:25 Ответить
Лиха беда начало...
показать весь комментарий
15.03.2023 08:16 Ответить
