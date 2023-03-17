РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8748 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 859 2

Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке, повреждена многоэтажка. ФОТО

Утром 17 марта российские оккупанты нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара. Информация о пострадавших выясняется.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне в очередной раз "победили" жилой дом в Авдеевке. Только что, вероятно, ракетой Х-59, путинские шакалы попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди… На фото – последствия обстрела. Информацию о пострадавших выясняем", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: обстрелы Константиновки кассетными боеприпасами, в Кураховской громаде повреждено здание колонии, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке, повреждена многоэтажка 01
Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке, повреждена многоэтажка 02
Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке, повреждена многоэтажка 03

обстрел (28205) Донецкая область (10119) Авдеевка (2444)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мрази конченые, проклинаю всех роzzиян, которые поддерживали, поддерживают и воюют в Украине. Всем вам желаю, испытать всё то что вы делаете.
показать весь комментарий
17.03.2023 12:09 Ответить
кончені тварі
показать весь комментарий
17.03.2023 12:26 Ответить
 
 