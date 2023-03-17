Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке, повреждена многоэтажка. ФОТО
Утром 17 марта российские оккупанты нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара. Информация о пострадавших выясняется.
Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне в очередной раз "победили" жилой дом в Авдеевке. Только что, вероятно, ракетой Х-59, путинские шакалы попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди… На фото – последствия обстрела. Информацию о пострадавших выясняем", – говорится в сообщении.
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Stanislav Abramskij
показать весь комментарий17.03.2023 12:09 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Diesel_Sasha
показать весь комментарий17.03.2023 12:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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