Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке, повреждена многоэтажка. ФОТО

Утром 17 марта российские оккупанты нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара. Информация о пострадавших выясняется.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне в очередной раз "победили" жилой дом в Авдеевке. Только что, вероятно, ракетой Х-59, путинские шакалы попали в многоэтажное здание, где до сих пор проживали люди… На фото – последствия обстрела. Информацию о пострадавших выясняем", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: обстрелы Константиновки кассетными боеприпасами, в Кураховской громаде повреждено здание колонии, - ОВА. ФОТОрепортаж





