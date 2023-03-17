Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці, пошкоджено багатоповерхівку. ФОТО

Зранку 17 березня російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари. Інформація про постраждалих з’ясовується.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вкотре перемогли житловий будинок в Авдіївці. Щойно, імовірно ракетою Х-59, путінські шакали влучили у багатоповерхову будівлю, де досі проживали люди… На фото – наслідки обстрілу. Інформацію про постраждалих з'ясовуємо", – йдеться в повідомленні.

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