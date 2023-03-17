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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці, пошкоджено багатоповерхівку. ФОТО

Зранку 17 березня російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари. Інформація про постраждалих з’ясовується.

Про це повідомив  керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вкотре перемогли житловий будинок в Авдіївці. Щойно, імовірно ракетою Х-59, путінські шакали влучили у багатоповерхову будівлю, де досі проживали люди… На фото – наслідки обстрілу. Інформацію про постраждалих з'ясовуємо", – йдеться в повідомленні. 

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Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці, пошкоджено багатоповерхівку 01
Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці, пошкоджено багатоповерхівку 02
Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці, пошкоджено багатоповерхівку 03

Автор: 

обстріл (29527) Донецька область (8932) Авдіївка (2342)


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Мрази конченые, проклинаю всех роzzиян, которые поддерживали, поддерживают и воюют в Украине. Всем вам желаю, испытать всё то что вы делаете.
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17.03.2023 12:09 Відповісти
кончені тварі
показати весь коментар
17.03.2023 12:26 Відповісти
 
 