Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

16 марта российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

"Все виды вооружения рашисты применили для уничтожения Авдеевки. Город подвергся 17 атакам. Информации о жертвах и повреждениях не поступало.

Из "Ураганов" враг обстрелял Константиновку, попали в 24 частных дома, учебное заведение, автотранспорт. Есть раненые среди гражданских, в их числе - иностранный волонтер", - говорится в сообщении.

Восемь ударов враг нанес по Бахмуту. В городе разрушений подверглись 5 многоквартирных домов, автомобиль. Есть травмированные, среди них - 2 работника полиции.

"В результате вражеских атак есть погибший в Красногоровке, убитый и раненый в Железном", - отметили в полиции.

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