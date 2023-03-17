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Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

16 березня російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Всі види озброєння рашисти застосували для знищення Авдіївки. Місто зазнало 17 атак. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило.

З "Ураганів" ворог обстріляв Костянтинівку, поцілили у 24 приватні оселі, заклад освіти, автотранспорт. Є поранені цивільні мешканці, серед них - іноземний волонтер", - йдеться в повідомленні. 

Вісім ударів ворог завдав по Бахмуту. У місті руйнувань зазнали 5 багатоквартирних будинків, автомобіль. Є травмовані, серед них - 2 працівники поліції.

"Внаслідок ворожих атак маємо загиблого у Красногорівці та вбитого й пораненого у Залізному", - зазначили у поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці, пошкоджено багатоповерхівку. ФОТО

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Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 06
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Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 12

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обстріл (29527) Донецька область (8932)


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