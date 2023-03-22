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В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина. ФОТО

В руках 29-летнего мужчины взорвалась граната. Он погиб на месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в переулке Квитневом на Виноградаре. Жители сообщили полиции, что слышали взрыв и обнаружили тело мужчины.

"Предварительно полицейские установили, что в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевской области мужчина пострадал от взрыва гранаты, которую принес домой. ФОТОрепортаж

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство".

В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина 01
В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина 02
В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина 03

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Відлуння війни..
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22.03.2023 12:02 Ответить
Це ще не відлуння, відлуння почнеться після війни, де у кожного будуть такі гранати на руках,а якщо не буде то їх можна буде купити без проблем і за копійки
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22.03.2023 12:16 Ответить
Так оце й страшно
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22.03.2023 15:17 Ответить
 
 