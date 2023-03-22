В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина. ФОТО
В руках 29-летнего мужчины взорвалась граната. Он погиб на месте.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в переулке Квитневом на Виноградаре. Жители сообщили полиции, что слышали взрыв и обнаружили тело мужчины.
"Предварительно полицейские установили, что в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство".
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Wasyl Worobec
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Андрій Саган
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Wasyl Worobec
показать весь комментарий22.03.2023 15:17 Ответить Мне нравится 0
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