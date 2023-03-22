В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина. ФОТО

В руках 29-летнего мужчины взорвалась граната. Он погиб на месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в переулке Квитневом на Виноградаре. Жители сообщили полиции, что слышали взрыв и обнаружили тело мужчины.

"Предварительно полицейские установили, что в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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