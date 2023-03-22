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Від вибуху гранати в Києві загинув чоловік. ФОТО

У руках 29-річного чоловіка вибухнула граната. Він загинув на місці.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в провулку Квітневому, на Виноградарі. Мешканці повідомили поліцію, що чули вибух та знайшли тіло чоловіка.

"Попередньо поліцейські встановили, що в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події", - йдеться у повідомленні.

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Кримінальне провадження відкрили за за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Від вибуху гранати в Києві загинув чоловік 01
Від вибуху гранати в Києві загинув чоловік 02
Від вибуху гранати в Києві загинув чоловік 03

Автор: 

вибух (4450) граната (789) Київ (19461) Нацполіція (15163) самогубство (633) смерть (6746)


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Відлуння війни..
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22.03.2023 12:02 Відповісти
Це ще не відлуння, відлуння почнеться після війни, де у кожного будуть такі гранати на руках,а якщо не буде то їх можна буде купити без проблем і за копійки
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22.03.2023 12:16 Відповісти
Так оце й страшно
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22.03.2023 15:17 Відповісти
 
 