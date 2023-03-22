Від вибуху гранати в Києві загинув чоловік. ФОТО
У руках 29-річного чоловіка вибухнула граната. Він загинув на місці.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася в провулку Квітневому, на Виноградарі. Мешканці повідомили поліцію, що чули вибух та знайшли тіло чоловіка.
"Попередньо поліцейські встановили, що в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події", - йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження відкрили за за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "самогубство".
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Wasyl Worobec
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Андрій Саган
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Wasyl Worobec
показати весь коментар22.03.2023 15:17 Відповісти Мені подобається 0
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