Від вибуху гранати в Києві загинув чоловік. ФОТО

У руках 29-річного чоловіка вибухнула граната. Він загинув на місці.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в провулку Квітневому, на Виноградарі. Мешканці повідомили поліцію, що чули вибух та знайшли тіло чоловіка.

"Попередньо поліцейські встановили, що в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події", - йдеться у повідомленні.

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Кримінальне провадження відкрили за за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "самогубство".





