Последствия вражеских обстрелов Донбасса. ФОТОрепортаж

Под прицелом рашистов оказались города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Горняк, Часов Яр, села Северное, Тоненькое, Нетайлово, Предтечино, Степное, Хромовое, Звездное, Стенки. Оккупанты ударили с авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Смерч", артиллерии, танков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

"Девятнадцать раз враг атаковал Авдеевку. Город выдержал семь авиаударов, обстрел из "Градов" и артиллерии. Информации о жертвах и повреждениях не поступало.

Ракету "С-300", снаряды из "Градов" и "Смерчей" российская армия направила по Часовому Яру. Разрушения получили 4 многоэтажных дома, 12 частных домов, объекты инфраструктуры. Есть погибшие и раненые гражданские жители", - говорится в сообщении.

Реактивной артиллерией оккупанты накрыли Красногоровку. Убили и травмировали людей.

Уничтожены и повреждены 22 гражданских объекта – 18 жилых домов, школа, комбинат, гаражи.

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