УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10785 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 226 2

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Під прицілом рашистів опинились міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Гірник, Часів Яр, села Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Предтечине, Степове, Хромове, Зоряне, Стінки. Окупанти вдарили з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Смерч", артилерії, танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Дев’ятнадцять разів ворог атакував Авдіївку. Місто витримало сім авіаударів, обстріл з "Градів" та артилерії. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило.

Ракету "С-300", снаряди з "Градів" та "Смерчів" російська армія спрямувала по Часовому Яру. Руйнувань зазнали 4 багатоповерхових будинки, 12 приватних осель, об’єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені цивільні мешканці", - йдеться в повідомленні.

Реактивною артилерією окупанти накрили Красногорівку. Вбили й травмували людей.

Знищено та пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, школу, комбінат, гаражі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: обстріли 8 громад, є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки, адміністративну та промислову будівлю підприємства, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 01
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 02
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 03
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 04
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 05
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 06
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 07
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 08
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 09

Автор: 

обстріл (28435) Нацполіція (15163) Донецька область (8447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
22.03.2023 13:32 Відповісти
Суки, там люди и так небогато жили. И то сломали.
показати весь коментар
22.03.2023 15:11 Відповісти
 
 