Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Під прицілом рашистів опинились міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Гірник, Часів Яр, села Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Предтечине, Степове, Хромове, Зоряне, Стінки. Окупанти вдарили з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Смерч", артилерії, танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

"Дев’ятнадцять разів ворог атакував Авдіївку. Місто витримало сім авіаударів, обстріл з "Градів" та артилерії. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило.

Ракету "С-300", снаряди з "Градів" та "Смерчів" російська армія спрямувала по Часовому Яру. Руйнувань зазнали 4 багатоповерхових будинки, 12 приватних осель, об’єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені цивільні мешканці", - йдеться в повідомленні.

Реактивною артилерією окупанти накрили Красногорівку. Вбили й травмували людей.

Знищено та пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, школу, комбінат, гаражі.

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