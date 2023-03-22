Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
Під прицілом рашистів опинились міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Гірник, Часів Яр, села Сєверне, Тоненьке, Нетайлове, Предтечине, Степове, Хромове, Зоряне, Стінки. Окупанти вдарили з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Смерч", артилерії, танків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.
"Дев’ятнадцять разів ворог атакував Авдіївку. Місто витримало сім авіаударів, обстріл з "Градів" та артилерії. Інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило.
Ракету "С-300", снаряди з "Градів" та "Смерчів" російська армія спрямувала по Часовому Яру. Руйнувань зазнали 4 багатоповерхових будинки, 12 приватних осель, об’єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені цивільні мешканці", - йдеться в повідомленні.
Реактивною артилерією окупанти накрили Красногорівку. Вбили й травмували людей.
Знищено та пошкоджено 22 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, школу, комбінат, гаражі.
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