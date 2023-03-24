Враг обстрелял приграничье Харьковщины, - ОВА. ФОТО

Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелечья, Старица, Ольховатка и другие.

"В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Синегубов также напоминает, что в области проходит гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории и обезвредили еще 155 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и уничтожают живую силу и технику окупантов", - резюмирует глава региона.





