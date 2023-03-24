Ворог обстріляв прикордоння Харківщини, - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, упродовж минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та ін.

"У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також нагадує, що в області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4 га території та знешкодили ще 155 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та знищують живу силу і техніку окупантів", - резюмує очільник регіону.

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