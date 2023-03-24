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Врача-поклонницу Кадырова и "вагнеровцев" задержали в Ивано-Франковске, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковске СБУ задержала врача, которая вела пророссийскую агитацию в "Одноклассниках".

Об этом сообщило управление СБУ в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

63-летняя женщина распространяла в заблокированной в Украине соцсети сообщения, в которых российская агрессивная война позиционировалась как освободительная. Украину и ее партнеров в этих сообщениях обвиняли в "боевых действиях против мирного населения".

"Антиукраинская агитаторша считала "классным" убийство россиянами украинских защитников и обещание Кадырова "сжигать шайтанов". Она болела за группировку "Вагнера", восхищалась террористами Захарченко и Павловым", - говорится в сообщении.

Читайте также: СБУ разоблачила в Ивано-Франковске агитатора за РФ и организатора "референдума" из Бердянска

Во время обыска женщина пыталась уничтожить телефон.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание российской агрессии. Женщине грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 01Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 02
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 03
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 04
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 05
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 06
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 07
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 08
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 09
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 10
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 11
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 12
Врача-поклонницу Кадырова и вагнеровцев задержали в Ивано-Франковске, - СБУ 13

Автор: 

агитация (508) задержание (6675) Ивано-Франковск (830) пропаганда (3675) СБУ (19893) социальные сети (643)


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Топ комментарии
+34
І що ця ***** стара у Франику робила?
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24.03.2023 09:07
+26
Вчасно на рідні ***** не відвалила. Це з понпєзів. Місцеві російською не спілкуються.
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24.03.2023 09:11
+26
63 года. ******* совкова потвора, у якої в черепній коробці ковбаса по 2.20
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24.03.2023 09:12
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По 2.20 це докторська була.
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24.03.2023 11:36 Ответить
Стара дурна шкапа...
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24.03.2023 09:12 Ответить
Кто то нам рассказывает что некоторые территории мы можем вернуть не военным а дипломатическим путем. А вы не думали что каждый год окупации етих территорий, где кремлевская пропаганда промывает нашим детям мозги не приближает а наоборот отдаляет их от Украины. Скоро на окупированных территориях вообще не будут помнить что такое Украина и освобождение они будут воспринимать как окупацию, что рашистам и нужно.
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24.03.2023 09:17 Ответить
Україну там не забудуть, як це показали мешканці Донбасу та Криму, але через пропаганду та заселення рашистами будуть змінене відношення до неї, особливо серед дітей які як губка сприймають аби яку інформацію, особливо якщо без можливості та бажання її перевірити. Тож ваши слова слушні, але мова йде не про якісь "референдуми" а лише про інструмент звільнення територій - дипломатичний замість військового. Але погоджуюсь, що враховуючи неоднократні порушення рашистами будь яких домовленостей марно сподіватись на те, що дипломатичний шлях взагалі можливий коли мова йде про Московію яка є недоговороспроможною!!!
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24.03.2023 10:27 Ответить
Якщо СБУ таких синьоногих пенсіонерок-лайкувальниць зараховує до викритих аґентів....
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24.03.2023 09:23 Ответить
Потрібен закон про позбавлення громадянства і примусове виселення в улюблену соссію усіх її поціновувачів!
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24.03.2023 09:24 Ответить
avzez, bo taki stari kazabski gnudy 6e i pensiju otrymujut´ 😡
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24.03.2023 09:50 Ответить
У Естонії є паспорт НЕгромадянина, і це правильно, т.я. з одного боку дозволяє людині працювати та проживати у країні, а з іншого НЕ дозволяє їй впливати на політичне життя країни, обиратися та приймати участь у виборах та інших питаннях які впливають на її законодавство й розвиток. Дуже багато роССіян цим скористались, бо для отримання громадянства там ОБОВ'ЯЗКОВИМ є складання іспитів з державної мови, знання історії та основ устрою державних інституцій країни. На жаль в Україні усі отримали громадянство автоматичною заміною радянського на українське за місцем проживання, а отримання, при досягненні відповідного віку, паспорта громадянина України не вимагає складання подібних до естонських іспитів, як це обходять і при надані громадянства за рішенням керівництва країни і це прикро. От і маємо те, що будь яка сволота, яка не поважає, ба навіть ненавидить Україну та усе українське, стала громадянином країни знищення якої вона підтримує!!! ТРЕБА ЗМІНЮВАТИ ЗАКОНОДАВСТВО. Особисто я був би не проти якби зробили своєрідну ревізію громадян України із складанням відповідних іспитів, бо це допоможе відокремити суспільство від колабораціоністів у т.ч. й на Закарпатті, де Угорщина має надто великий вплив на суспільство через подібних осіб!!!
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24.03.2023 10:21 Ответить
лайно - "однокласники" кажись заблоковано... що з курвую кадирвською робити? по статті - "зрада", чи статті - "колаборація" її відправити в "теплі" місця..
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24.03.2023 09:28 Ответить
за давньою бандерівською традицією - на гіляку запроданку !!!
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24.03.2023 09:43 Ответить
Є стаття за виправдання агресії проти України та глорізацію рашистів. То ж все є і не треба нічого вигадувати!!!
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24.03.2023 10:09 Ответить
Ця курва не просто пришелепувата. Такі потвори на окупованих територіях здавали кацапам місцевих патріотів. Сподіваюсь, відсидить сповна без жодних послаблень.
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24.03.2023 09:28 Ответить
навіщо це показувати? бензином ****** і спалити курву.
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24.03.2023 09:33 Ответить
Береш приклад з Жадана?! Тоді тобі краще буде жити у РоССії, бо там дуже багато тих, хто навіть старих та дітей згоден вбивати за незгоду із собою, а у цивілізованих країнах до цього інше ставлення і вбивство, навіть злочинця, вважають не меншим злочином. На фронті все просто - або ти вб'єш ворога, або він тебе. Але не треба перетворювати УСЕ на фронт, бо тоді ця війна буде нескінченною, а цього, я думаю, ніхто не бажає!!!
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24.03.2023 10:06 Ответить
В кожній "сім'ї " можна знайти гниду
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24.03.2023 09:37 Ответить
Звісно курва мразь! Але СБУ опустились до рівня кацапів, зловили стару дуру за лайки в інтернеті. Де реальні зрадники? Де баканов? Хто розмінував Чонгар?
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24.03.2023 09:37 Ответить
зе і його зелена банда запрроданців і наркоманів під гаслами "кацкая разніца...", "кацапи також люди ...", "встретемся посредіне", уклавши оманські договорняки, будуючи дороги від кацапського та бульбофюрерівського кордону в глиб України, розмінувавши Чонгар, тощо !!! воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтерами окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!


!!!







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24.03.2023 09:46 Ответить
Ти дебіл?
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24.03.2023 16:58 Ответить
Потрібен закон,щоб позбавляти таких пенсій,громадянства ітд.
Ато та вата ******* але отримує максимум соціалки всілякої яку тількі може вициганити собі.
там інваліди несправжні..діти війни..чорнобильці..їбанати психічні..ітакьє інш..
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24.03.2023 09:38 Ответить
👍
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24.03.2023 09:51 Ответить
tvaryna !!!
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24.03.2023 09:47 Ответить
У нас на Западной Украине полно пророссийских дебилов. Слушаешь их-волосы дыбом становятся.
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24.03.2023 09:51 Ответить
dopovidaty treba pro usi taki vypadku do organiv
bo na rukah takyh neljudej- krov ukrainziv, vony vynni u bagatjoh smertjah- jak zuvil´nuh , tak i vijs´kovyh 😠
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24.03.2023 09:57 Ответить
Слушать их не надо, надо фыздыть
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24.03.2023 10:25 Ответить
Україна унітарна держава, поділена територіально на західні, східні, північні, південні та центральні області.
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24.03.2023 12:55 Ответить
Не дивлячись на реальність дуже багато українців живуть стереотипами про "100% ватний" схід й південь України, та "100% патріотичність" заходу та півночі, у той час як тих же "регіоналів", "ОПЗЖистів", "комуністів", "вітренковців" і т.п. пророССійських хвойд вистачало з УСІХ регіонів країни. ТОму не треба дивуватись, що колаборанти є по всій Україні, як не треба забувати про те, що завдяки радянській традиції під різними приводами переміщати роССіян побільше на території інших республік а до РоССії звозити корінних мешканців інших республік СРСР кількість пророССійськи налаштованих громадян країн створених на уламках Союзу більше там, куди активніше завозили роССіян які витискали місцевих мешканців. Тож відсоток колаборантів може й різний у різних частинах України, але без них не має ЖОДНОГО!!!
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24.03.2023 09:59 Ответить
Саме оцей "відсоток" всі 30 років не давав Україні можливість розвиватися, адже багато чого вирішує більшість навіть в один відсоток. Спочатку лише 28% проголосували за В. Чорновола (здебільшого на заході і частково в центрі), потім саме на сході і півдні була відсоткова більшість за комуняк, ригів, і що характерно (колись на Радіо Свобода була карта) - повна кореляція між географією результатів голосувань і мовних приоритетів.
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24.03.2023 10:29 Ответить
А тобі не здається дивним збіг по відсотках виборів у 90-х та у 2019-му? Це каже про те, що суспільство продовжує бути розділеним у тій же пропорції не дивлячись на 30 років незалежності. І це не дивно, бо майже нічого реально не змінилось у освіті, а саме вона є найбільшим впливом на громадян будь якої країни, та судовій і правоохоронній системі, а саме вони повинні боротися із крадівництвом серед посадовців й стояти на захисті прав та свобод громадян. Я вже не кажу про те, що й вибори та передвиборча агітація проходять у нас із порушенням законодавства без будь яких наслідків для розповсюдувачів брехні та порушників вимог до передвиборчих змагань та самих виборів!!! От і маємо як наслідо аморфне суспільство яке просинається лише при загрозі свому існуванню і з радістю знов впаде у сплячку коли война закінчиться дозволяючи пройдихвістам знов захопити владу!!!
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24.03.2023 10:49 Ответить
Одна з найбільших проблем це те, що наші журналісти, політологи, соціологи замість політичної і економічної просвіти населення займаються продукуванням пліток, дезінформації, на рівні придворних інтриг окремих особистостей. Який може бути вільний вибір, коли люди з одного боку хочуть жити як в розвинених країнах, а з іншого не мають уявлення, як в деталях організована і працює така система, які є і повинні бути дієві механізми зворотнього зв'язку, що забезпечують низький рівень корупції, правосуддя, чому приватні підприємства "там" зацікавлені в технологічному прогресі, а у нас навпаки, переважає сировинна економіка і купля-перепродаж. Це не прості, але "must know" речі, і лише тоді можна усвідомлено оцінювати, що пропонує той чи інший політик. Натомість підозрюю, що оці штучно намальовані рейтинги чергових голобородьків зумовлені тим, що оцій всій армії говорунів вигідна консервація незмінного олігархічного устрою, оскільки в нормальному демократичному суспільстві вони лишилися б без роботи і щедрих врожаїв капусти в передвиборчі періоди...
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24.03.2023 16:45 Ответить
Саме так)
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24.03.2023 12:13 Ответить
" Старость и мудрость растут и идут по жизни вместе Однако часто мудрость теряется по дороге И тогда место мудрости занимает глупость... А часто - и маразм!"
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24.03.2023 10:03 Ответить
Цитата з довідника по цитатам.
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24.03.2023 10:25 Ответить
Це Джейсон Стетхем)
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24.03.2023 11:04 Ответить
У Франківську?... Ні, ну як це може бути у Франківську?
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24.03.2023 10:05 Ответить
видно стара компартійна курва
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24.03.2023 10:11 Ответить
Купіть їй квиток на Грузію, а до Чечні там вже сама якось.
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24.03.2023 10:11 Ответить
Можна тільки уявити,як ця 'лікарка' українців лікувала. І таких хвойд ще...Матінко Божа бережи.
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24.03.2023 10:15 Ответить
Вона може була й непоганим лікарем, бо є багато прикладів коли непоганий актор, режисер, журналіст, вчений, інженер може виявитись недалекою людиною й вірити у рашистську пропаганду, і не тільки на Московії або в Україні, прикладів подібного вистачає і на Заході. Тож не треба плутати професійні якості фахівця, й наявність критичного мислення. Наявність першого завсім не є гарантією наявності другого, на жаль!!!
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24.03.2023 10:54 Ответить
Расстрелять суку прямо на месте
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24.03.2023 10:19 Ответить
Ти переконаний що ти цивілізована людина якщо закликаєш до методів які пропонують рашисти по відношенню до українців та тих хто НЕ підтримує війну Московії проти України?!
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24.03.2023 10:57 Ответить
придупцювате, ти відчув себе зати.кою до кожного коменту?
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24.03.2023 11:53 Ответить
А ты уверен когда такие вопросы задаешь? Может ты тоже ставишь лайки кадырову?
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27.03.2023 08:33 Ответить
А СКОЛЬКО ИХ В КИЕВЕ, УЧИТЫВАЯ ЭВАКУИРОВАВШИХСЯ С ВОСТОКА !!!???
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24.03.2023 18:44 Ответить
чуємо затримали там і там, а про реальні строки за гратами що б суд давав мало інформації,в основному обмежується покаранням "зрозуміти та пробачити" після крокодилячих сльоз та "каяття" цих прихильників "русского мира"..
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25.03.2023 11:33 Ответить
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