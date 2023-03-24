Врача-поклонницу Кадырова и "вагнеровцев" задержали в Ивано-Франковске, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Ивано-Франковске СБУ задержала врача, которая вела пророссийскую агитацию в "Одноклассниках".
Об этом сообщило управление СБУ в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
63-летняя женщина распространяла в заблокированной в Украине соцсети сообщения, в которых российская агрессивная война позиционировалась как освободительная. Украину и ее партнеров в этих сообщениях обвиняли в "боевых действиях против мирного населения".
"Антиукраинская агитаторша считала "классным" убийство россиянами украинских защитников и обещание Кадырова "сжигать шайтанов". Она болела за группировку "Вагнера", восхищалась террористами Захарченко и Павловым", - говорится в сообщении.
Во время обыска женщина пыталась уничтожить телефон.
Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание российской агрессии. Женщине грозит от 5 до 8 лет за решеткой.
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Ато та вата ******* але отримує максимум соціалки всілякої яку тількі може вициганити собі.
там інваліди несправжні..діти війни..чорнобильці..їбанати психічні..ітакьє інш..
bo na rukah takyh neljudej- krov ukrainziv, vony vynni u bagatjoh smertjah- jak zuvil´nuh , tak i vijs´kovyh 😠