Последствия артобстрела Белозерки: повреждены дома, ЛЭП, газопроводы, одна погибшая, четверо раненных, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Утром 24 марта армия РФ совершила артобстрел пгт Белозерка Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, в результате прицельных ударов по жилым домам погибла женщина, еще четверо гражданских получили травмы разной степени тяжести.
"Повреждены дома, линии электропередач, газопроводы. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
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Украіна йому не по зубах 😠
Здохни , тварюко , та дай нам спокій 😡