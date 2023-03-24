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Последствия артобстрела Белозерки: повреждены дома, ЛЭП, газопроводы, одна погибшая, четверо раненных, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Утром 24 марта армия РФ совершила артобстрел пгт Белозерка Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате прицельных ударов по жилым домам погибла женщина, еще четверо гражданских получили травмы разной степени тяжести.

"Повреждены дома, линии электропередач, газопроводы. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

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Последствия артобстрела Белозерки: повреждены дома, ЛЭП, газопроводы, одна погибшая, четверо раненных, - Офис генпрокурора 01

Последствия артобстрела Белозерки: повреждены дома, ЛЭП, газопроводы, одна погибшая, четверо раненных, - Офис генпрокурора 02
Последствия артобстрела Белозерки: повреждены дома, ЛЭП, газопроводы, одна погибшая, четверо раненных, - Офис генпрокурора 03
Последствия артобстрела Белозерки: повреждены дома, ЛЭП, газопроводы, одна погибшая, четверо раненных, - Офис генпрокурора 04

Автор: 

обстрел (27165) Офис Генпрокурора (2468) Херсонская область (4772)


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Кремлівський злий карлик лютує , бо розуміє с@ ка , що
Украіна йому не по зубах 😠
Здохни , тварюко , та дай нам спокій 😡
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24.03.2023 11:06 Ответить
 
 