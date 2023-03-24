Женщина пыталась продать младенца подружки за $30 тыс. ФОТО

В Луцке женщина родила сына дома и отдала подружке, чтобы та заботилась о нем. Подружка начала искать на ребенка покупателей.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители получили сообщение, что женщина подыскивает среди знакомых желающих приобрести младенца.

"Оказалось, что 23-летняя местная жительница родила самостоятельно дома мальчика, которого сразу отдала своей 26-летней подружке, чтобы та заботилась о нем. Сначала женщина заботилась о младенце, скрывая от посторонних глаз, а затем, чтобы улучшить свое материальное положение, начала подыскивать лиц, готовых приобрести 11-месячного ребенка", - говорится в сообщении.

Полицейские забрали мальчика и передали врачам.

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"Продавщице" сообщили о подозрении в торговле людьми. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Действия матери полицейские также обещают оценить с точки зрения закона.



