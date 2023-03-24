Женщина пыталась продать младенца подружки за $30 тыс. ФОТО
В Луцке женщина родила сына дома и отдала подружке, чтобы та заботилась о нем. Подружка начала искать на ребенка покупателей.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители получили сообщение, что женщина подыскивает среди знакомых желающих приобрести младенца.
"Оказалось, что 23-летняя местная жительница родила самостоятельно дома мальчика, которого сразу отдала своей 26-летней подружке, чтобы та заботилась о нем. Сначала женщина заботилась о младенце, скрывая от посторонних глаз, а затем, чтобы улучшить свое материальное положение, начала подыскивать лиц, готовых приобрести 11-месячного ребенка", - говорится в сообщении.
Полицейские забрали мальчика и передали врачам.
"Продавщице" сообщили о подозрении в торговле людьми. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Действия матери полицейские также обещают оценить с точки зрения закона.
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довічно 😠
vona, mabut´, i sama ne znae, hto bat´ko ....nu plus-minus
Так, це жахливий вчинок.
Але чого ви бажаете?
Щоб через 15 років, з'явилися дві шльондри-наркоманки, чи торговки наркотою?
Якщо дати 15 років, так і буде.
У дуреп буде шанс в житті якщо вони отримають до 5 років, або умовний термін і вдруге вони так не вчинять.
Який варіант корисніше доя суспільства?
В нас, або буде дві каліки на утриманні держави, або дві злочинниці
Ситуація така собі.
Як на мене, то краще втопити. Годувати їх n років за державний кошт - таке собі заняття, залишати ці людиноподібні істоти на волі - теж таке собі, бо рано чи пізно ці людиноподібні особи так чи інакше обов'язково зламають життя людям. Очевидно ж, що в суспільство таке інтегрувати неможливо в принципі.
Чогось ні. Кількість злочинців тільки росте з кожним роком.
Утопія на то і утопія, щоб мати мало спільного з реальністю.
Кадри вирішуть усе.
Але, треба дивитись и і іншого боку, може жінка і народила, для продажу...
При теперішньому ставленні гореювінальних служб до положення нинішніх дітей, дітей-немовлят, все це лише бажає кращого...а ці, що л'ють крокодилячі сльози на цей одиноковиявлений випадок... лайно... суть жахлива з точки зору моралі, але, що спонукало на цей крок?! Гроші дивні, старі купюри, напевно підставний (прикормлений "покупець" для подібного випадку), скромне фотофіксування затримання, тільки ліва пасажирка в пальто, розстелена церата... просто жалюгідний цирк...Справжня сволота промишляє у великих масштабах. Весь час треба бути пильними і небайдужими! (в мережі є фіксації великої кількості випадків).
От чому так? ***** тупі дітьми розкидаються, а нормальні здорові люди чомусь не можуть завести дитину...