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Женщина пыталась продать младенца подружки за $30 тыс. ФОТО

В Луцке женщина родила сына дома и отдала подружке, чтобы та заботилась о нем. Подружка начала искать на ребенка покупателей.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители получили сообщение, что женщина подыскивает среди знакомых желающих приобрести младенца.

"Оказалось, что 23-летняя местная жительница родила самостоятельно дома мальчика, которого сразу отдала своей 26-летней подружке, чтобы та заботилась о нем. Сначала женщина заботилась о младенце, скрывая от посторонних глаз, а затем, чтобы улучшить свое материальное положение, начала подыскивать лиц, готовых приобрести 11-месячного ребенка", - говорится в сообщении.

Полицейские забрали мальчика и передали врачам.

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"Продавщице" сообщили о подозрении в торговле людьми. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Действия матери полицейские также обещают оценить с точки зрения закона.

Женщина пыталась продать младенца подружки за $30 тыс 01
Женщина пыталась продать младенца подружки за $30 тыс 02

Автор: 

дети (6493) Луцк (583) Нацполиция (16468) торговля людьми (273)


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Топ комментарии
+25
Це не жінки , а кончені лярви , яких потрібно посадити до буцегарні
довічно 😠
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24.03.2023 12:41
+16
***** обе...
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24.03.2023 12:51
+13
Система покарань яка існує в Україні, це генератор рецидивістів.
Так, це жахливий вчинок.
Але чого ви бажаете?
Щоб через 15 років, з'явилися дві шльондри-наркоманки, чи торговки наркотою?
Якщо дати 15 років, так і буде.
У дуреп буде шанс в житті якщо вони отримають до 5 років, або умовний термін і вдруге вони так не вчинять.
Який варіант корисніше доя суспільства?
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24.03.2023 13:00
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Це не жінки , а кончені лярви , яких потрібно посадити до буцегарні
довічно 😠
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24.03.2023 12:41 Ответить
Ну как сказать. пусть лучше б они получили эти деньги, а у людей которые не могут иметь своих детей, появился б ребёнок, которого они б любили и вырастили полноценным ребёнком. Лучше чем малыш оказался б в детдоме...
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24.03.2023 13:56 Ответить
Знаю не одну семью в Ирландии, готовую к усыновлению украинских деток. Но по законодательству, нельзя усыновлять во время войны. Тем более зарубежным усыновителям. Детей жалко, каждый месяц проведеный без семьи, без любящих родителей это украденные возможности расти в заботливой семье.
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24.03.2023 19:00 Ответить
***** обе...
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24.03.2023 12:51 Ответить
А як щодо батька?
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24.03.2023 12:53 Ответить
Цілком імовірно, що то - колективний персонаж
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24.03.2023 13:23 Ответить
папашка-мудак...
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24.03.2023 13:26 Ответить
hto moze buty vpevnenym stosovno bat´kivstva male4i vid legkovaznoi osoby?
vona, mabut´, i sama ne znae, hto bat´ko ....nu plus-minus
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24.03.2023 14:14 Ответить
Дві дурепи, звісно заслуговують на покарання, але не 15 років.
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24.03.2023 12:52 Ответить
на палю суку......................................
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24.03.2023 12:55 Ответить
Система покарань яка існує в Україні, це генератор рецидивістів.
Так, це жахливий вчинок.
Але чого ви бажаете?
Щоб через 15 років, з'явилися дві шльондри-наркоманки, чи торговки наркотою?
Якщо дати 15 років, так і буде.
У дуреп буде шанс в житті якщо вони отримають до 5 років, або умовний термін і вдруге вони так не вчинять.
Який варіант корисніше доя суспільства?
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24.03.2023 13:00 Ответить
Согласен с вами. Тем более, что произошедшее указывает на полнейшее отсутствие воспитания и ассоциальность гражданок. И 15 лет лишь усугубит ситуацию.
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24.03.2023 13:04 Ответить
Потрібні спеціальні програми для таких ситуацій, в США вони є.
В нас, або буде дві каліки на утриманні держави, або дві злочинниці
Ситуація така собі.
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24.03.2023 13:06 Ответить
Думаю що треба потримати в сізо пару місяців,щоб зрозуміли що може чекати,і дати умовно
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24.03.2023 13:32 Ответить
Панять і пГастіть?

Як на мене, то краще втопити. Годувати їх n років за державний кошт - таке собі заняття, залишати ці людиноподібні істоти на волі - теж таке собі, бо рано чи пізно ці людиноподібні особи так чи інакше обов'язково зламають життя людям. Очевидно ж, що в суспільство таке інтегрувати неможливо в принципі.
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24.03.2023 14:12 Ответить
Світовий досвід показує, що можна.
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24.03.2023 14:21 Ответить
Що, невже в світі перемогли антисоціальність, соціопатію та просто злочинність?
Чогось ні. Кількість злочинців тільки росте з кожним роком.
Утопія на то і утопія, щоб мати мало спільного з реальністю.
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24.03.2023 14:36 Ответить
Как ,такое возможно? Где папа , этого младенца ,бабушки -дедушки?Соседи ? Мамаша конченная **** и душа у неё не болела
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24.03.2023 12:57 Ответить
не исключаешь что папа в окопах??или даже не в курсе происходящего??
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24.03.2023 12:59 Ответить
Ще можливо, що татусь дізнавшись про дитину, просто відморозився.
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24.03.2023 13:03 Ответить
ta vony- kazapki 100 %, prynajmni ihnij mentalitet
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24.03.2023 14:19 Ответить
Все це можливо тому, що процедура усиновлення нереально складна, фактично неможлива, і це в країні де іде війна, і є сироти із-за неї.
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24.03.2023 12:59 Ответить
Для одних процедура зроблена складною, а для своїх - вона не складна.
Кадри вирішуть усе.
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24.03.2023 13:07 Ответить
Узнавали, соц опека ответила что во время войны усыновление невозможно, так как сложно проверять добросовестность потенциальных усыновителей. Это касается как украинцев, так и зарубежных потенциальных родителей. Тем более дома ребенка и детские дома сейчас разбросаны хаотично. Какие то дома малютки уехали в Польшу, какие то переехали в Западную Украину. Вообщем, и так была грустная ситуация с усыновлением, а с войной еще ухудшилась.
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24.03.2023 19:07 Ответить
Як було нереально ще з радянськи часів, так і залишилось.
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25.03.2023 01:29 Ответить
Хм... Мрачненько, мрачненько, хотя такие новости бывают регулярно. Помнится, были даже новости про выбрасывание. Я не знаю, что у них в голове, но явно не мозги. Ведь можно просто сдать в приют, если уж нет материнского инстинкта... Блин, но пытаться продать... .
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24.03.2023 13:00 Ответить
В каком то смисле лучше чем выбросить на помойку. Но по сути чёрнейшая жесть. Это уже младенцев приравняет продаже щенков и котят.
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24.03.2023 13:04 Ответить
Нефига себе. Уже детей на продажу рожает.
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24.03.2023 13:03 Ответить
Молодая бизнесвумен...
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24.03.2023 13:05 Ответить
Курва, люди по 10 лет бегают по врачам, чтоб родить и отдают последние деньги за счастье иметь детей, а тут такое. Природа несправедлива.
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24.03.2023 13:08 Ответить
питання про жінок і жагу до грошей
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24.03.2023 13:25 Ответить
А я би, для початку, розібрався, чому жінка відмовилась від своєї дитини. Вибачте, прокурорчиха скиглила коли получала 46 тис. гривень, що з голодівки помирала! Одна слуга народу від "зЕ", тяфкала що 36 тис. ледве вистачає на життя, їй одной. І все це було за 2 роки до повномасштабної війни! А де можно жінкі заробити хоч 5 частину, з дитиною? До речі, це стосується усіх слуг народу, не тільки зЕбілів!
Але, треба дивитись и і іншого боку, може жінка і народила, для продажу...
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24.03.2023 13:31 Ответить
Абсолютно погоджуюсь з дописувачем і також з наступним...
При теперішньому ставленні гореювінальних служб до положення нинішніх дітей, дітей-немовлят, все це лише бажає кращого...а ці, що л'ють крокодилячі сльози на цей одиноковиявлений випадок... лайно... суть жахлива з точки зору моралі, але, що спонукало на цей крок?! Гроші дивні, старі купюри, напевно підставний (прикормлений "покупець" для подібного випадку), скромне фотофіксування затримання, тільки ліва пасажирка в пальто, розстелена церата... просто жалюгідний цирк...Справжня сволота промишляє у великих масштабах. Весь час треба бути пильними і небайдужими! (в мережі є фіксації великої кількості випадків).
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24.03.2023 14:26 Ответить
Просто намагалась одержати гроші самотужки. А якщо б віддала до дитячої установи, то гроші б одержало керівництво, продавши цю дитину методом ускладнення усиновлення. Тож і дають 15 років. Щоб не брали не по чину.
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24.03.2023 13:38 Ответить
Прикольно.
От чому так? ***** тупі дітьми розкидаються, а нормальні здорові люди чомусь не можуть завести дитину...
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24.03.2023 14:09 Ответить
Обох баб відправити під Бахмут копати окопи. Всіх ***** на фронт! Війна на вулиці а народ хернею страдає.
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24.03.2023 15:43 Ответить
 
 