Во время выполнения боевой задачи погиб пилот-истребитель Денис Кирилюк. ФОТО

Во время выполнения боевой задачи погиб штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

"Во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи - штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Пилот истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины, совершивший более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага", - говорится в сообщении.

В августе 2022 года Кирилюк "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

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