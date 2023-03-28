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Новости Фото Война
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Во время выполнения боевой задачи погиб пилот-истребитель Денис Кирилюк. ФОТО

Во время выполнения боевой задачи погиб штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Во время выполнения боевой задачи погиб пилот-истребитель Денис Кирилюк 01

"Во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи - штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Пилот истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины, совершивший более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага", - говорится в сообщении.

Во время выполнения боевой задачи погиб пилот-истребитель Денис Кирилюк 02

В августе 2022 года Кирилюк "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Смотрите также: В бою под Бахмутом погиб журналист информагентства "Вчасно" Александр Цахнив. ФОТО

Автор: 

потери (4384) ВСУ (6587) Воздушные силы (2299)


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Топ комментарии
+91
Серце крається від болю і жалю за нашими Героями 😪😪😪
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28.03.2023 23:50
+89
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28.03.2023 23:38
+73
Уходят самые лучшие из нас... Спи спокойно дорогой брат по оружию... Близким - глубокие соболезнования...
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28.03.2023 23:51
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28.03.2023 23:38 Ответить
Серце крається від болю і жалю за нашими Героями 😪😪😪
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28.03.2023 23:50 Ответить
Уходят самые лучшие из нас... Спи спокойно дорогой брат по оружию... Близким - глубокие соболезнования...
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28.03.2023 23:51 Ответить
У Міноборони, Патріоти життям жертвують заради свободи України, а ділки привладні, гроші заробляють на схематозах!!!
Резніком із замами, вкурсі справи….
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28.03.2023 23:57 Ответить
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29.03.2023 08:36 Ответить
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29.03.2023 00:11 Ответить
Вічна пам'ять
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29.03.2023 00:13 Ответить
Вот ещё одного лётчика не стало---остался в небе навеки! Где брать таких? Кто знает? И кто ответит почему негде?
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29.03.2023 00:16 Ответить
Потому, что удар по общежитию курсантов летного училища кацапы нанесли в первой волне ударов - в 4 часа утра 24.02.22...не знаю, выжил ли кто-то, но погибло там много юных военных летчиков.
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29.03.2023 03:44 Ответить
почему негде --- когда был презом кучма , отец нашей олигархии, целый ВЫПУСКНОЙ курс ХАИ не стал пилотами потому что не было керосина и курсанты не летали , зато свой выводок и свое окружение кучма ,,обелетил,, сполна --- а сейчас те курсанты уже командовали бы бригадами и эскадрильями и ставили бы на крыло молодых пилотов , но кучма с ельциным в засос целовался как брежнев с хонекером да танки в африку продавал
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29.03.2023 07:03 Ответить
Курс ХАИ - пилотами? Ничего не путаете?
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29.03.2023 08:04 Ответить
я вибачаюсь --- ХНУ ВОЗДУШНЫХ СИЛ им. ИВАНА КОЖЕДУБА
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29.03.2023 08:26 Ответить
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29.03.2023 00:26 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава !

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29.03.2023 00:47 Ответить
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29.03.2023 00:51 Ответить
...сочувствуем....
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29.03.2023 01:15 Ответить
Боляче ...

Світла пам'ять.
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29.03.2023 01:20 Ответить
.. та дайте ж крила... харе на совкових дрючках губити кращих...((
..Сум...
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29.03.2023 02:10 Ответить
Гибнут наши лучшие пилоты на совковом металлоломе. А кода очнется запад давать самолёты, летать уже будет некому.
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29.03.2023 03:12 Ответить
Світла Вічна пам'ять Герою ❤️🙏💙💛
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29.03.2023 06:13 Ответить
Хм... якось останнім часом не чутно ніде було, щоб наш літак збили...
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29.03.2023 08:34 Ответить
... збили... і Су-24м нещодавно...і цей..Су-27.... Війна не вибирає...(((
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29.03.2023 12:43 Ответить
кацапы пишут что в ночь с 27 на 28 наша Сушка налетела на их беспилотники. Аналогичная ситуация была когда наш пилот Karaya в Винницкой обл при попытке сбить беспилотник повредил свой самолет. Пришлось катапультироваться
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29.03.2023 08:41 Ответить
Герої не вмирають!Завжди поруч з нами!Слава нашим захистникам!
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29.03.2023 08:42 Ответить
на іншому ресурсі прочитав, що19 днів тому у нього народився син...Вічна пам'ять герою!
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29.03.2023 09:32 Ответить
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29.03.2023 09:50 Ответить
Vi4na Pam'yat'...🇺🇦
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29.03.2023 09:57 Ответить
Господи, як боляче(((.
Спочивай у мирі, Воїне. Твоя війна вже закінчилась((. Мої співчуття родині.
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29.03.2023 10:03 Ответить
Царство небесное, земля пухом воину Денису. У нас каждый военный летчик на вес золота. Ведь последние 25 лет никто в Украине не был заинтересован в обучении и тренировке курсантов летных училищ. Теорию преподавали, а практика оставалась на энтузиазме и бюджете семьи курсанта. Каждый час тренировочного полета стоит очень больших денег в Украине. Извините, что пишу в такой момент о материальном. Просто это только подчеркивает, что только лучшие и любящие Украину ребята и их семьи проходили этот тернистый путь обучения и стажировки в летных училищах. От этого еще больнее их терять.
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29.03.2023 10:52 Ответить
Та так,але влітку вчились літати цілими днями(більше чим при совку) інколи вночі і рідко парами,тепер рідко,надіюсь вчаться в інших місцях.
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29.03.2023 12:00 Ответить
Будем надеяться, что наши курсанты получают необходимые часы практики и что бюджет выделяет для этого достаточно средств. Нам только своих пилотов растить, из за рубежа нам их по ленд лизу не привезут.
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29.03.2023 18:03 Ответить
.. про бюджет сім*ї Ви трохи погарямкували. Це в Кропивницькому в академії ЦА можливо було за батьківські кошти вилітати практику. У військових цього не було. Але будемо чесними.. з 2015 року ЗНАЧНО підвищився рівень підготовки як курсантів..так і стройових частин. Польоти були регуярно..і модернізація йшла потрошку і нові підрозділи формувалися... Але в 2019 все впало. Скоротили бойовий авіаційний підрозділ... почалося масове звільнення військових пілотів. До нас в авіакомпанію прийшло троє військових пілотів з винущувальної авіації. Один з мінімальною пенсією.. двоє зовсім молоденьких... випуску 2015 року. Всі троє повернулися по призову у 22 назад...і один вже ...пенсіонер...назавжди залишився у небі. У 2020 до ВПС перестало надходити паливо для учбових польотів... Фактично зовсім постачання припинили. Тому катастрофа Ан-26 у Куп*янську...це прямий наслідок керування армією, коли командування викручувалось як могло... і садило у літак по кілька курсантів-льотчиків та штурманів..щоб дати хоч якийсь навички та економячи те..чого хронічно не вистачало...палива.
І якби тяжко не було...але це не остання жертва цієї прокятої війни.
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29.03.2023 13:00 Ответить
Я знаю это о Кировоградском училище или как сейчас называют это учебное заведение. Одноклассник дочери учился там ( дети 1999/2000 г р), вот от него и знаем. Я уважаю вашу точку зрения, она основана на объективной информации
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29.03.2023 18:54 Ответить
Самые искренние соболезнования родным и близким Героя!
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29.03.2023 11:22 Ответить
Війна забирає найкращих синів України.
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29.03.2023 11:47 Ответить
Кацапы пишут, что он подорвался сбивая "шахеда"...
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29.03.2023 13:38 Ответить
 
 