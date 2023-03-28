Во время выполнения боевой задачи погиб пилот-истребитель Денис Кирилюк. ФОТО
Во время выполнения боевой задачи погиб штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.
"Во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи - штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Пилот истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины, совершивший более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага", - говорится в сообщении.
В августе 2022 года Кирилюк "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
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Резніком із замами, вкурсі справи….
Герою Слава !
Світла пам'ять.
..Сум...
Спочивай у мирі, Воїне. Твоя війна вже закінчилась((. Мої співчуття родині.
І якби тяжко не було...але це не остання жертва цієї прокятої війни.