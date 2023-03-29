Последствия обстрела Херсона. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска еще раз подвергли массированному обстрелу город Херсон, взрывы раздавались круглосуточно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсонской области

"Оккупанты безжалостно били по инфраструктурным объектам, целили исключительно по мирным жилым кварталам центра, микрорайонов Корабел, ХБК, Таврический и другим. Любые военные объекты на этих территориях отсутствуют. Снарядами повреждены медицинское учреждение, почтовое отделение, здание школы, квартиры в многоэтажках, частные дома, автомобили. В результате вражеской атаки среди мирных жителей есть раненые", - говорится в сообщении.

Также от обстрелов из минометов, РСЗО, артиллерии, БПЛА и авиации пострадали населенные пункты Бериславского и Херсонского районов. Там военные РФ обстреляли жилые дома и хозяйственные постройки.

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