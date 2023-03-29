Наслідки обстрілу Херсону. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська вкотре масовано обстріляли Херсон, вибухи лунали цілодобово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області

"Окупанти безжалісно гатили по інфраструктурним об’єктам, цілили виключно по мирним житловим кварталам центру, мікрорайонів Корабел, ХБК, Таврійський та іншим. Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні. Снарядами пошкоджені медичний заклад, поштове відділення, будівля школи, квартири у багатоповерхівках, приватні будинки, автомобілі. Внаслідок ворожої атаки серед мирних жителів є поранений", - йдеться в повідомленні.

Також від обстрілів з мінометів, РСЗВ, артилерії, БПЛА та авіації постраждали населені пункти Бериславського і Херсонського районів. Там військові РФ обстріляли житлові будинки й господарські споруди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти 34 рази обстріляли Херсонщину, - ОВА







